Index FlipX 1

FlipX 1 - Erstversion
Vermögenswert: FlipX 1 - H1
Exklusiver Broker: WelTrade
Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins
Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1:
Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD
Ersteinlage: 20 USD
Gewinnfaktor: 2,93
Erholungsfaktor: 15,31
Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD
Bruttogewinn: 385.122,87 USD
Bruttoverlust: -131.235,53 USD
Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%)
Gesamte Trades: 180
Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89%
Sharpe Ratio: 5,42
Z-Score: -0,07 (keine statistische Abhängigkeit)
Zinseszins-Potenzial:
Obwohl der EA mit festen Losgrößen arbeitet, entfaltet sich seine wahre Stärke, wenn der Zinseszins genutzt wird. Mit einer hohen Auszahlung und einem kontrollierten Drawdown können die Gewinne durch Reinvestition schnell wachsen. Ein kleines Konto kann sich bei richtiger Verwaltung schnell vervielfachen.
Beste Einstiegszeiten:
Von 08:00 bis 11:00 Uhr (Europa) und 17:00 bis 23:00 Uhr (USA)
Beste Tage: Dienstag, Mittwoch und Freitag
Profitabelster Monat: Juli, gefolgt von Mai und April
Empfohlen für:
Händler, die ein aggressives, aber kontrolliertes Wachstum anstreben
Kleine Konten, die mit Reinvestitionen skalieren wollen
Anleger, die statistisch gestützte Strategien schätzen
Verfügbarkeit des Sets:
Dieser EA funktioniert ausschließlich auf WelTrade.
Die Konfigurationsdatei (Set), die für WelTrade optimiert ist, ist im Abschnitt Diskussion verfügbar. Er ist nicht mit anderen Brokern kompatibel.
Wichtig:
Profitabilität hängt von der ordnungsgemäßen Installation und, falls gewünscht, der Aktivierung des Zinseszinses für eine höhere Skalierbarkeit ab. Es ist zwingend erforderlich, die im Abschnitt "Diskussion" bereitgestellte Konfigurationsdatei (Set) zu installieren, die wichtige Parameter wie Stop Loss und Risikokontrolle enthält. Ohne dieses Set können die Ergebnisse erheblich abweichen.
Aktive Unterstützung und garantierte Optimierung.
