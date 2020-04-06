Index FlipX 1

FlipX 1 - Erstversion
Vermögenswert: FlipX 1 - H1
Exklusiver Broker: WelTrade
Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1:

Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD
Ersteinlage: 20 USD
Gewinnfaktor: 2,93
Erholungsfaktor: 15,31
Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD
Bruttogewinn: 385.122,87 USD
Bruttoverlust: -131.235,53 USD
Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%)
Gesamte Trades: 180
Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89%
Sharpe Ratio: 5,42
Z-Score: -0,07 (keine statistische Abhängigkeit)

Zinseszins-Potenzial:
Obwohl der EA mit festen Losgrößen arbeitet, entfaltet sich seine wahre Stärke, wenn der Zinseszins genutzt wird. Mit einer hohen Auszahlung und einem kontrollierten Drawdown können die Gewinne durch Reinvestition schnell wachsen. Ein kleines Konto kann sich bei richtiger Verwaltung schnell vervielfachen.

Beste Einstiegszeiten:
Von 08:00 bis 11:00 Uhr (Europa) und 17:00 bis 23:00 Uhr (USA)
Beste Tage: Dienstag, Mittwoch und Freitag
Profitabelster Monat: Juli, gefolgt von Mai und April

Empfohlen für:
Händler, die ein aggressives, aber kontrolliertes Wachstum anstreben
Kleine Konten, die mit Reinvestitionen skalieren wollen
Anleger, die statistisch gestützte Strategien schätzen

Verfügbarkeit des Sets:
Dieser EA funktioniert ausschließlich auf WelTrade.
Die Konfigurationsdatei (Set), die für WelTrade optimiert ist, ist im Abschnitt Diskussion verfügbar. Er ist nicht mit anderen Brokern kompatibel.

Wichtig:
Profitabilität hängt von der ordnungsgemäßen Installation und, falls gewünscht, der Aktivierung des Zinseszinses für eine höhere Skalierbarkeit ab. Es ist zwingend erforderlich, die im Abschnitt "Diskussion" bereitgestellte Konfigurationsdatei (Set) zu installieren, die wichtige Parameter wie Stop Loss und Risikokontrolle enthält. Ohne dieses Set können die Ergebnisse erheblich abweichen.

Aktive Unterstützung und garantierte Optimierung.

Jetzt verfügbar auf MQL5
Für weitere Informationen oder Support können Sie mich gerne kontaktieren.


Empfohlene Produkte
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Experten
TowerFX EA , der bahnbrechende MQL5 Expert Advisor, der die Art und Weise, wie Sie mit dem EUR/CAD-Paar handeln, verändern wird! Entwickelt von 2 Experten, die algorithmische Systeme in der Welt des Handels entwickeln. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Aktualisierte Version, die besser für niedriges Kapital auf EURCAD funktioniert, aber für hohes Kapital sind die Ergebnisse in den Screenshots gezeigt*
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter: Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Raster arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern
DYJ Moving Average Cross
Daying Cao
Experten
Der DYJ Moving Average Cross ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges, einfach zu bedienendes und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und Moving Average Indikatoren integriert haben. Der Indikator basiert auf der folgenden Idee: Das Kreuzen zweier Moving Average-Linien (Fast und Slow) wird als Signal für die Eröffnung und Schließung einer Position verwendet. Gehen Sie Long, wenn der Fast MA (MA1) über dem Slow MA (MA2) kreuzt. Gehen Sie short, w
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experten
Nur 5 Exemplare für $260, nächster Preis: $280(3 Exemplare übrig) Zum Testen ist es besser, in den Einstellungen die volle Handelsoption zu aktivieren. Ein Experte auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ( AI ) Für GBPUSD in Zeitrahmen 15 und 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Mit Relativ große Anzahl von Signalen (Um alle Signale zu erhalten: aktivieren Sie die volle Handelsoption in den Einstellungen und führen Sie den Experten zur gleichen Zeit in mehreren Zeitrahmen) Hat einen TP
Garuda MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121820 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA – Ausbruchskraft mit dynamischem Risikomanagement Garuda EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der Ausbruchschancen aus bestimmten zeitbasierten Preiszonen (Boxen) nutzt. Mit einer zeitgefilterten Strategie und intelligentem Risikomanagement zielt Garuda EA darauf ab, konstante Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten. Hauptfunk
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[MT4 Version ] DoIt Gold Guardian - Zuversichtliche, stressfreie Automatisierung für Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian wurde für Händler entwickelt, die mit Vertrauen, Kontrolle und Einfachheit von den explosiven Bewegungen des Goldes profitieren wollen. Der DoIt Gold Guardian ist ausschließlich auf Long-Trades spezialisiert und konzentriert sich darauf, die stärksten Aufwärtsphasen des Goldes zu erwischen - und gleichzeitig Ihr Kapital durch dynamisches, intelligentes Risikomanagement zu s
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Der Preis wird bald steigen. Gold AI Robot – Fortschrittlicher Trading-Roboter für XAUUSD (Gold) mit KI und Rücksetzer-Erkennung KI-Filter und Erkennung von Schlüsselrücksetzern zur Identifikation präziser Chancen am Goldmarkt. Gold AI Robot arbeitet mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Er analysiert Kursbewegungen auf bedeutende Rücksetzer, eröffnet gestaffelte Positionen und wendet ein globales Risikomanagement an, um jede Position zu optimieren. Signalfilter basierend auf künstlicher Intellig
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Experten
3 Bulls and 3 Bears EA ist ein Expert Advisor, der Candlestick-Muster und den EMA-Indikator verwendet, um den Forex- und Kryptomarkt mit einem Rastersystem zu handeln. Die Handelsstrategie dieses Expert Advisors basiert auf der folgenden Logik: Dieser Experte kauft oder verkauft, wenn eine bestimmte Anzahl von Bären- und Bullenkerzen mit einem bestimmten Körper gebildet werden. Der Expert Advisor verwendet auch ein Grid-System, um die Rentabilität zu erhöhen und das Risiko jedes Handels zu redu
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 199 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitra
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experten
WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit. Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein e
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experten
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen. Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwic
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Experten
Dieser Expert Advisor nutzt die Marktschwankungen anhand mehrerer Kriterien effizient aus. Der anfängliche Einzahlungswert ist ein Kriterium für die endgültige Rendite des EA. Wir empfehlen, mindestens 500 $ einzusetzen. Zusammen mit der Erhöhung der anfänglichen Einlage wird empfohlen, die Handelslotgröße relativ zu erhöhen. Die anderen Eingabeparameter sind für GBPUSD optimiert. Um für andere Paare verwendet zu werden, müssen sie separat optimiert werden.
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experten
Nur 5 Exemplare für $220, nächster Preis: $240(3 Exemplare übrig) Zum Testen, in den Einstellungen, ist es besser, den vollen Handel Option zu aktivieren. Ein Experte auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ( AI ) Für USDCAD im Zeitrahmen 15 und 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Mit relativ großer Anzahl von Signalen (Um alle Signale zu erhalten: aktivieren Sie die volle Handelsoption in den Einstellungen und führen Sie den Experten zur gleichen Zeit in mehreren Zeitrahmen) Hat eine
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experten
PPC: Price Pulse Catcher ist ein Expert Advisor, der die Stochastik als wichtigsten Handelsindikator verwendet. Ein Modul, das nur Käufe ausführt, und ein Modul, das nur Verkäufe ausführt, führen Trades aus, während sie entsprechend den mittelfristigen Trends wechseln. Wenn die mittelfristige Richtung des Marktes klar ist, ist es möglich, nur das eine oder das andere Modul auszuwählen und einzusetzen. Als Indikator für mittelfristige Trends verwenden wir den gleitenden Durchschnitt des längere
Deep Frame
Babay Ubaedillah
Experten
Deep Frame  Besonderes Einführungsangebot, Aktueller Preis: 300. Der Preis wird auf 370 steigen, nachdem die ersten 20 Exemplare verkauft wurden. 19 Exemplare wurden bisher verkauft. Schreiben Sie mir, um eine Test  version für Demozwecke zu erhalten. Wenn Sie es gekauft haben, kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen einen Geschenk-Roboter . Dies ist nicht nur ein weiterer Expertenberater. Es ist ein System, das für Konsistenz, Genauigkeit und Überleben gebaut wurde – selbst in den unvorher
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experten
The Gold Range EA: Beherrschen Sie den Goldmarkt mit Präzision und Sicherheit Schluss mit unberechenbaren Strategien!   Der Goldmarkt (XAUUSD) ist für seine hohe Volatilität bekannt – eine riesige Chance für diejenigen, die wissen, wie man sie nutzt. The Gold Range EA wurde entwickelt, um genau das zu tun: eine klare, regelbasierte und bewährte Strategie zu liefern, die auf Stabilität und langfristigen Erfolg ausgelegt ist. Dieser EA ist   keine   Blackbox. Er basiert auf einer transparenten un
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experten
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Hauptmerkmale: 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligentes Korb-Management-System Erweiterter Trailing-Stop-Schutz Anpassbares Risikomanagement Multi-Timeframe-Kompatibilität Professionelles Debug-System NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem: Korbübergreifendes Hedging:
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Automatisieren Sie Ihr Bitcoin-Trading mit dem Bitcoin MT5 Bot! Nutzen Sie die Chancen des Kryptowährungsmarktes mit einem Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Bitcoin entwickelt wurde. Bitcoin MT5 Bot ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Bitcoin auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er nutzt Trendstrategien und Risikomanagement, analysiert Trends und Überkauf-/Überverk
MADAX40 Scalper
Muhammad Ma'dum
Experten
MADDAX Scalper EA - Präzises Scalping für DAX40 und darüber hinaus Nutzen Sie die Möglichkeiten des hochpräzisen automatisierten Handels mit dem MADDAX Scalper EA , einem speziell auf den DAX40 (DE40) zugeschnittenen Expert Advisor. Mit seinen fortschrittlichen sitzungsbasierten Scalping-Strategien und seinem robusten Risikomanagement ist dieser EA darauf ausgelegt, konsistente Gewinne zu erzielen und sich gleichzeitig an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Obwohl er für den DAX40 optimie
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Golden Hartley MT5
Peter Slamenec
Experten
EA Golden HARTLEY ist eine robuste Handelsstrategie, die für XAUUSD oder GOLD und den M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA erstellt schwebende Stop-Trade-Aufträge unter Verwendung der Indikatoren Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range und Parameter, die auf dem Marktumfeld basieren. Es verwendet feste SL, PT und Ausstieg aus der Position nach Zeitabschaltung. Der EA wurde mit mehreren Monte-Carlo-Robustheitstests getestet und optimiert. Der Backtest wurde mit Ticks-Daten mit ein
Nova OCB Trader
Anita Monus
Experten
Nova OCB Trader ist eine optimierte Automatisierung der One Candle Breakout-Strategie - eine saubere, kursgesteuerte Methode, die eine einzige Kerze in eine entscheidende Handelsmöglichkeit verwandelt. Anstatt sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen, konzentriert er sich rein auf die Struktur: Die Höchst- und Tiefstwerte einer ausgewählten Kerze definieren die Ausbruchszone, und der EA handelt, wenn der Preis die Bewegung bestätigt. Dieser Ansatz schneidet durch das Rauschen - kein Durche
Adaptive Flow MT5 EA
Mikhael Kurniawan
Experten
Adaptive Flow EA ist ein Expert Advisor, der mehrere gleitende Durchschnitte als Einstiegspunkt verwendet und eine bestimmte Strategie zum Filtern des Signals einsetzt, um einen besseren Einstieg zu ermöglichen. Dieser EA kann den Handel bei Nachrichten mit hohem Einfluss auf den Wirtschaftskalender vermeiden, um sicherzustellen, dass der Einstieg unter hervorragenden Bedingungen erfolgt. Das Beste an diesem EA ist, dass er mit jedem Zeitrahmen und jedem Forex-Paar, Kryptowährungen und Gold (XAU
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
BTC American Session
Angel Torres
Experten
BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen. Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentri
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Experten
BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30) BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführun
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Btc A I
Angel Torres
Experten
BTC A I, Version 1.7, ein Expert Advisor (EA), der für das Paar BTCUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Diese aktualisierte Version behält denselben Kernalgorithmus bei, verfügt aber über optimierte Parameter, die auf die aktuellen Marktbedingungen zugeschnitten sind und die Synchronisation mit den neuesten Veränderungen und Bewegungen gewährleisten. Ihr Feedback und Ihre Kommunikation sind für uns sehr wichtig, da sie es uns ermöglichen, diese Verbesserungen und Innovationen zeitnah zu
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Experten
ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch) Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren. Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage): Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital). Gewinn-Faktor: 2,47 Er
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experten
Fx Vol 20 WinRate M30 Makler: Weltrade Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen. Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale
Gold Epic
Angel Torres
Experten
Gold Epic H1 Wichtig: Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei. Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10 , da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet. Allgemeine Beschreibung Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen , der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
ETH High Ratio
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung. ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und d
Step Deriv Apex
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden . Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen. Technischer Überblick Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control. Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension