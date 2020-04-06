Index FlipX 1

FlipX 1 - Erstversion

Vermögenswert: FlipX 1 - H1

Exklusiver Broker: WelTrade

Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1:

Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD

Ersteinlage: 20 USD

Gewinnfaktor: 2,93

Erholungsfaktor: 15,31

Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD

Bruttogewinn: 385.122,87 USD

Bruttoverlust: -131.235,53 USD

Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%)

Gesamte Trades: 180

Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89%

Sharpe Ratio: 5,42

Z-Score: -0,07 (keine statistische Abhängigkeit)

Zinseszins-Potenzial:

Obwohl der EA mit festen Losgrößen arbeitet, entfaltet sich seine wahre Stärke, wenn der Zinseszins genutzt wird. Mit einer hohen Auszahlung und einem kontrollierten Drawdown können die Gewinne durch Reinvestition schnell wachsen. Ein kleines Konto kann sich bei richtiger Verwaltung schnell vervielfachen.

Beste Einstiegszeiten:

Von 08:00 bis 11:00 Uhr (Europa) und 17:00 bis 23:00 Uhr (USA)

Beste Tage: Dienstag, Mittwoch und Freitag

Profitabelster Monat: Juli, gefolgt von Mai und April

Empfohlen für:

Händler, die ein aggressives, aber kontrolliertes Wachstum anstreben

Kleine Konten, die mit Reinvestitionen skalieren wollen

Anleger, die statistisch gestützte Strategien schätzen

Verfügbarkeit des Sets:

Dieser EA funktioniert ausschließlich auf WelTrade.

Die Konfigurationsdatei (Set), die für WelTrade optimiert ist, ist im Abschnitt Diskussion verfügbar. Er ist nicht mit anderen Brokern kompatibel.

Wichtig:

Profitabilität hängt von der ordnungsgemäßen Installation und, falls gewünscht, der Aktivierung des Zinseszinses für eine höhere Skalierbarkeit ab. Es ist zwingend erforderlich, die im Abschnitt "Diskussion" bereitgestellte Konfigurationsdatei (Set) zu installieren, die wichtige Parameter wie Stop Loss und Risikokontrolle enthält. Ohne dieses Set können die Ergebnisse erheblich abweichen.

Aktive Unterstützung und garantierte Optimierung.

Jetzt verfügbar auf MQL5

Für weitere Informationen oder Support können Sie mich gerne kontaktieren.



