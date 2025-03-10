BTC Stable

5

BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30)

BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführungsqualität in der Regel sehr vorteilhaft sind. Es kann auch bei Brokern mit geringeren Spreads und zuverlässiger Ausführung eingesetzt werden. Empfehlenswerte Alternativen sind die Konten von ICMarkets, Pepperstone und Roboforex Pro, sofern die Spreads und Kommissionen wettbewerbsfähig bleiben.

Die dargestellte Equity-Kurve basiert auf dem Handel ohne Zinseszins bei einer festen Losgröße über den gesamten Bewertungszeitraum. Dieser Ansatz bietet einen klaren und realistischen Überblick über die Stabilität und das Verhalten des Systems im Laufe der Zeit. Zukünftige Versionen werden Konfigurationen mit Zinseszins für Händler enthalten, die die Skalierung ihres Kontos beschleunigen möchten, wobei berücksichtigt wird, dass der Zinseszins natürlich das Risiko erhöht.

Wichtige Leistungskennzahlen (Backtesting-Ergebnisse):
Gewinnfaktor: 5,05
Erholungsfaktor: 14,89
Gewinnrate: 84% bis 92% je nach Handelsrichtung
Ersteinzahlung: 30 USD
Endguthaben (ohne Aufzinsung): ca. 300 USD
Der Drawdown bleibt kontrolliert und zeigt ein stabiles Risikomanagement auch bei Volatilitätsspitzen.

Empfohlenes Mindestkapital:
Der Referenzstandard ist 30 USD pro 0,01 Lot.

Beispiel:
Wenn Sie mit 100 USD handeln möchten:
100 / 30 = 3,33
Die empfohlene Positionsgröße würde 0,03 Lots betragen.

Diese Skalierungsmethode behält die gleiche Risiko-Gewinn-Proportionalität bei, die in den ursprünglichen Tests gezeigt wurde, und gewährleistet die Konsistenz zwischen den getesteten Ergebnissen und der tatsächlichen Leistung.

BTC Stable verwendet keine Martingale oder aggressive Lot-Multiplikationstechniken. Es wendet eine strukturierte Positionsgröße an und führt Trades auf der Grundlage von direktionalem Fluss und Liquiditätsverhalten innerhalb der BTCUSD-Marktdynamik aus. Es funktioniert über verschiedene Marktsitzungen hinweg und passt sich sowohl an Trendphasen als auch an Korrekturzyklen gut an.

Aktuelle Version:
Fixed-Lot-Modus ohne Zinseszins
Stabiles Wachstumsprofil mit kontrolliertem Drawdown

Zukünftige Versionen:
Zinseszinsmodus für beschleunigtes Wachstum
Kompatibilität mit Cent- und Micro-Konten
Visuelles Überwachungs-Dashboard und zusätzliche Kontrollfunktionen

BTC Stable ist ideal für Trader, die ein beständiges Wachstum mit diszipliniertem Risikomanagement anstreben. Das System zielt auf eine stabile und nachhaltige Rentabilität ab, indem es die Volatilität des BTCUSD in einen strukturierten Handelsvorteil statt in ein unkontrolliertes Risiko verwandelt.

Bewertungen 3
vijay franco
119
vijay franco 2026.01.05 19:40 
 

Confío plenamente en que este algoritmo será mucho mejor que la mayoría de los eas que hay por MQL5

amd1321
29
amd1321 2025.08.06 16:07 
 

目前还在测试中，回测来看还不错，用完了再评，就是每次持单时间太长了，忍不住想看，怕手工操作

Manuel Ricardo Davila Dena
209
Manuel Ricardo Davila Dena 2025.05.14 17:08 
 

buen robot, haya que seguirlo puliendo con actualizaciones ya que el mercado es muy cambiante, recibes mucho apoyo del vendedor por Telegram

