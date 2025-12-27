BlueBoat Fimathe PrimeCycle

BlueBoat – Prime Cycle ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der Marktzyklen auf Basis des FIMATHE-Zyklusmodells (Marcello Ferreira) analysiert und visualisiert.
Der Indikator erkennt und markiert sowohl historische als auch aktuelle Zyklusstrukturen wie CA, C1, C2, C3 und unterstützt Trader dabei, die strukturelle Entwicklung des Marktes besser zu verstehen.

Dabei kombiniert der Indikator eine umfangreiche Backtest-Analyse mit einer Live-Markierung des aktuell laufenden Zyklus im Chart.

Hauptfunktionen

  • Historische Zyklusanalyse
    Analyse einer beliebigen Anzahl vergangener Weekly- oder Daily-Zyklen nach dem FIMATHE-Modell.

  • Live-Zyklusmarkierung
    Der aktuelle Zyklus wird in Echtzeit direkt im laufenden Chart dargestellt.

  • Mehrere Timeframes
    Funktioniert auf M15 und M5, mit zeitframe-unabhängiger interner Logik.

  • Zyklus-Modi

    • Wöchentliche Zyklen (Weekly)

    • Tägliche Zyklen (Daily)

  • Session-Filter (M5)
    Auswahl der zu analysierenden Handels-Sessions:

    • Oceania

    • London

    • New York

    • Alle Sessions kombiniert

  • Übersichtliche visuelle Darstellung
    Zyklusphasen werden klar und strukturiert direkt im Chart eingezeichnet.

Funktionsweise

Der Indikator analysiert die Kursstruktur und identifiziert Zyklen gemäß der FIMATHE-Logik:

  • CA (Control Area) bildet die Ausgangsstruktur eines Zyklus.

  • C1, C2, C3, … entstehen ausschließlich nach einem bestätigten Ausbruch aus der jeweils vollständigen vorherigen Struktur.

  • Die Logik ist rein reaktiv und arbeitet ohne Prognosen oder Vorhersagen.

Nach der Konfiguration aktualisiert der Indikator die Zyklusstruktur automatisch mit jeder neuen Kursbewegung.

Für wen ist dieser Indikator geeignet

Dieser Indikator richtet sich an Trader, die:

  • Mit Marktzyklen und Struktur-Analyse arbeiten

  • Session-basierte Strategien einsetzen

  • Weekly- oder Daily-Zyklen im Intraday-Trading berücksichtigen möchten

  • Diskretionär handeln und eine visuelle Entscheidungsgrundlage suchen

BlueBoat – Prime Cycle erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Er dient ausschließlich der Marktanalyse und Entscheidungsunterstützung.


Auswahl:
Diogo Rangel
20
Diogo Rangel 2025.12.27 20:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension