HTF Candle Display
- Indikatoren
- Nhat Vy Vu
- Version: 1.1
Zeitrahmen-Simulator-Indikator
Dieser Indikator zeichnet Candlestick-Strukturen aus einem höheren Zeitrahmen auf Ihr aktuelles Diagramm um. Er hilft bei der Visualisierung von Kursbewegungen in höheren Zeiträumen, ohne dass Sie den Zeitrahmen wechseln müssen, und erleichtert so die Analyse von Trends und wichtigen Niveaus beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen.
Hauptmerkmale:
Individuell anpassbare Kerzen - Passen Sie das Erscheinungsbild von Kerzen mit höherem Zeitrahmen an (Bullen-/Bärenfarben, Dochtstil, Lücken und Verlaufslänge).
Linien mit höherem Zeitrahmen - Zeigen Sie optional dynamische Hoch-, Tief- und Eröffnungslinien von einem ausgewählten HTF für wichtige Referenzniveaus an.
Fair Value Gap (FVG)-Erkennung - Hebt automatisch FVG-Zonen hervor, wenn mehr als zwei Kerzen angezeigt werden, mit einstellbaren Farben und Transparenz.