StrongXpert
- Indikatoren
- Steve Rosenstock
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
StrongXpert ist dein präziser Echtzeit-Strength-Monitor für den globalen Devisenmarkt. Er wurde entwickelt, um dir zu zeigen, wo Kapital tatsächlich hinfließt – und wo es den Markt verlässt. Der Indikator misst die relative Stärke aller Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) und verwandelt komplexe Preisbewegungen in ein einfach lesbares, visuelles Dashboard – direkt im Chart. Erkenne die stärkste und schwächste Währung in Sekunden – ideal, um Setups zu bestätigen, Trendrichtungen zu filtern oder Umkehrpunkte zu erkennen. Kein Rätselraten, keine Vermutungen – nur klare Marktstruktur in Echtzeit. Während viele Strength-Indikatoren nur einfache Berechnungen oder verzögerte Werte anzeigen, arbeitet StrongXpert mit einer kontinuierlichen Echtzeit-Analyse, die sich dynamisch an Marktphasen anpasst. Jede Sekunde liefert dir ein präzises, aktuelles Bild der relativen Kräfte zwischen den Währungen – ohne Lag, ohne Repainting, ohne Kompromisse. So kannst du schnell reagieren, bevor sich Marktbewegungen voll entfalten.
Spezifikationen
- Echtzeit-Berechnung der relativen Währungsstärke
- Unterstützt alle 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Zeigt Stärke in Prozent oder Punkten an
- Farbcode: Grün für Stärke, Rot für Schwäche
- Dynamische Sortierung nach aktueller Stärke
- Anpassbare Zeiteinheit (alle Timeframes)
- Multi-Chart-Kompatibilität – läuft auf jedem Symbol
- Ideal als Filter für Trend- & Momentum-Strategien
- Vollständig anpassbar (Farben, Layout, Refresh-Speed)
- Kombinierbar mit AutoXpert & DashXpert für noch mehr Marktübersicht
- Unterstützt manuelle & automatische Strategien
- Perfekt für Intraday-, Swing- & News-Trader
Wünsche? Schreib mir – StrongXpert bleibt fokussiert, aber lernfähig.