

StrongXpert ist dein präziser Echtzeit-Strength-Monitor für den globalen Devisenmarkt. Er wurde entwickelt, um dir zu zeigen, wo Kapital tatsächlich hinfließt – und wo es den Markt verlässt. Der Indikator misst die relative Stärke aller Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) und verwandelt komplexe Preisbewegungen in ein einfach lesbares, visuelles Dashboard – direkt im Chart. Erkenne die stärkste und schwächste Währung in Sekunden – ideal, um Setups zu bestätigen, Trendrichtungen zu filtern oder Umkehrpunkte zu erkennen. Kein Rätselraten, keine Vermutungen – nur klare Marktstruktur in Echtzeit. Während viele Strength-Indikatoren nur einfache Berechnungen oder verzögerte Werte anzeigen, arbeitet StrongXpert mit einer kontinuierlichen Echtzeit-Analyse, die sich dynamisch an Marktphasen anpasst. Jede Sekunde liefert dir ein präzises, aktuelles Bild der relativen Kräfte zwischen den Währungen – ohne Lag, ohne Repainting, ohne Kompromisse. So kannst du schnell reagieren, bevor sich Marktbewegungen voll entfalten.





Spezifikationen

Echtzeit-Berechnung der relativen Währungsstärke

der relativen Währungsstärke Unterstützt alle 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)

Unterstützt (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) Zeigt Stärke in Prozent oder Punkten an

Zeigt Stärke in an Farbcode: Grün für Stärke, Rot für Schwäche

Grün für Stärke, Rot für Schwäche Dynamische Sortierung nach aktueller Stärke

nach aktueller Stärke Anpassbare Zeiteinheit (alle Timeframes)

Anpassbare Multi-Chart-Kompatibilität – läuft auf jedem Symbol



– läuft auf jedem Symbol Ideal als Filter für Trend- & Momentum-Strategien



Ideal als Vollständig anpassbar (Farben, Layout, Refresh-Speed)

Vollständig (Farben, Layout, Refresh-Speed) Kombinierbar mit AutoXpert & DashXpert für noch mehr Marktübersicht



für noch mehr Marktübersicht Unterstützt manuelle & automatische Strategien



Unterstützt Perfekt für Intraday-, Swing- & News-Trader









