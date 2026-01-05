Price Action Matrix

PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent

PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optionale Volumenfilter – sodass Sie kontextreiche Signale erhalten, die für manuellen Handel oder EA-Integration geeignet sind.

Risikomanagement wird einfach gemacht: Der Indikator zeichnet ATR-abgeleitete SL/TP-Hilfslinien in das Chart und kann optionale Preisetiketten anzeigen. Klare Alarme werden über Popup und Sound bereitgestellt, und wichtige Ausgaben werden über iCustom für die Verwendung in Expert Advisors verfügbar gemacht. PriceActionMatrix ist für schnelle Zeitrahmen (M1) optimiert und funktiert auch zuverlässig auf M5, wenn Sie weniger, aber qualitativ hochwertigere Signale bevorzugen.

Was diesen Indikator auszeichnet, ist seine Multi-Pattern-Erkennungs-Engine in Kombination mit flexiblen Bestätigungsregeln. Sie können einzelne Muster aktivieren oder deaktivieren, eine Bestätigung auf geschlossener Kerze (ConfirmOnClosedBar) verlangen, um Nachzeichnen zu vermeiden, oder Intra-Bar-Trigger für schnellere Reaktionen zulassen. Trendkontext (mehrere EMAs und Schwellenwerte für die Steigung), ADX/DI, RSI/MACD und der Abstand zur EMA (relativ zum ATR) sind alle konfigurierbar, so dass nur die Signale angezeigt werden, die Ihren gewählten Filtern entsprechen.

Die visuellen Ausgaben sind bewusst leichtgewichtig: Einstiegsmarker (Pfeile oder kleine Symbole), gestrichelte SL- (rot) und TP- (grün) Linien mit optionalen Preisschildern und optionale Marker für Konsolidierungs- oder Ablehnungskerzen. Eingabegruppen sind für eine schnelle Konfiguration kompaktiert und machen den EA-Zugriff unkompliziert.

In der Praxis: Fügen Sie den Indikator Ihrem Chart hinzu, wählen Sie die gewünschten Muster und Bestätigungsebenen aus und lassen Sie PriceActionMatrix die rohe Kerzenaktivität in handelbare Setups filtern. Vorgeschlagene Startwerte: ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR. Für konservativere Einstiege fordern Sie EMA-Trend + DI + RSI-Bestätigungen. Aktivieren Sie Volumenfilter nur, wenn Volumendaten zuverlässig sind (z. B. Futures, Aktien); bevorzugen Sie Tick-Volume oder deaktivieren Sie die Volumenfilterung bei vielen Forex-Paaren.

Der Indikator verfügt jetzt über ein Dashboard direkt im Chart, mit dem Sie einzelne Candlestick-Muster (Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Rejection, Consolidation) direkt im Chart ein- und ausschalten können. Das ermöglicht eine schnellere Kontrolle und Prüfung von Signalen. Zusätzlich wurden Akkumulations-/Distributionszonen hinzugefügt, die Akkumulations-/Distributionsbereiche automatisch erkennen und anzeigen und Anpassungen für Lookback, Anzahl historischer Bars, Transparenz und optionale Labels bieten. Beide Funktionen sind eng in die bestehenden Bestätigungs-Layer integriert, sodass nur Signale angezeigt werden, die Ihren Filtern entsprechen, und sich flexibel ein- und ausschalten lassen.

Für technischen Support oder Anpassungswünsche kontaktieren Sie bitte den Autor über MQL5-Nachrichten.