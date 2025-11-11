VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper

Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können.

Wichtigste Merkmale

SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis

Automatische SL-Bewegung zum Breakeven

Risikomanagement als Prozentsatz des Kontosaldos

Unterstützt manuelle Orders und läuft auf einem einzigen Chart

Sicherheitsabstandsüberprüfungen und klare Protokollierung/Anzeige

Automatisches Schließen aller Orders, wenn der Gesamtgewinn oder Gesamtverlust vordefinierte USD-Levels erreicht

Die Funktion ShowControlPanel wurde mit einer neu gestalteten Bedienoberfläche hinzugefügt.





Das Panel zeigt nun Status, Symbol, SL/TP, Gewinn, Anzahl der Positionen und Lotgröße an.





Schnell-Aktions-Schaltflächen hinzugefügt: Kaufen, Verkaufen und Alle schließen für eine einfachere Auftragsverwaltung.



Warum VM Auto SLTP Basic wählen?

Ideal für manuelle Trader und automatisierte Strategien

Flexible Integration mit gängigen Scalping-Indikatoren

Konsistentes, genaues Ordermanagement für bessere Kontrolle



Upgrade-Option



VM Auto SLTP Pro bietet ein komplettes Set an fortschrittlichen Management-Tools - einschließlich SL/TP-Einstellungen auf Basis von ATR, Punkten, festen Kursniveaus oder dem USD-Wert; ein leistungsstarkes R-basiertes Trailing-System, das den Preisabstand relativ zu SL für optimale Ausstiege verfolgt, sowie ein intuitives Kontrollpanel auf dem Chart. Die Pro-Version enthält alle fortgeschrittenen Funktionen, während alle Funktionen der Basic-Edition beibehalten werden.

Verstärken Sie Ihr Scalping mit SuperScalp Pro und SmartScalp M1



Kombinieren Sie VM Auto SLTP Basic mitSuperScalp Pro oder SmartScalp M1 für maximale Effektivität:

Setzt automatisch SL/TP auf der Grundlage von Kauf-/Verkaufssignalen, mit der Option, diese anhand von ATR oder festen indikatorbasierten Kursniveaus zu berechnen





Präzises Risikomanagement, optimiert für hochfrequente Scalping-Strategien, kombiniert mit effektiven Money-Management-Funktionen zur Gewinnmaximierung und Risikominimierung.

Support und Empfehlungen

Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Autor über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.

Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor verwaltet nur Aufträge. Er generiert keine Handelssignale. Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement an.

