VM Auto SLTP Basic

5

VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper

Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können.

Wichtigste Merkmale

  • SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis

  • Automatische SL-Bewegung zum Breakeven

  • Risikomanagement als Prozentsatz des Kontosaldos

  • Unterstützt manuelle Orders und läuft auf einem einzigen Chart

  • Sicherheitsabstandsüberprüfungen und klare Protokollierung/Anzeige

  • Automatisches Schließen aller Orders, wenn der Gesamtgewinn oder Gesamtverlust vordefinierte USD-Levels erreicht

  • Die Funktion ShowControlPanel wurde mit einer neu gestalteten Bedienoberfläche hinzugefügt.

  • Das Panel zeigt nun Status, Symbol, SL/TP, Gewinn, Anzahl der Positionen und Lotgröße an.

  • Schnell-Aktions-Schaltflächen hinzugefügt: Kaufen, Verkaufen und Alle schließen für eine einfachere Auftragsverwaltung.

Warum VM Auto SLTP Basic wählen?

  • Ideal für manuelle Trader und automatisierte Strategien

  • Flexible Integration mit gängigen Scalping-Indikatoren

  • Konsistentes, genaues Ordermanagement für bessere Kontrolle

Upgrade-Option

VM Auto SLTP Pro bietet ein komplettes Set an fortschrittlichen Management-Tools - einschließlich SL/TP-Einstellungen auf Basis von ATR, Punkten, festen Kursniveaus oder dem USD-Wert; ein leistungsstarkes R-basiertes Trailing-System, das den Preisabstand relativ zu SL für optimale Ausstiege verfolgt, sowie ein intuitives Kontrollpanel auf dem Chart. Die Pro-Version enthält alle fortgeschrittenen Funktionen, während alle Funktionen der Basic-Edition beibehalten werden.

Verstärken Sie Ihr Scalping mit SuperScalp Pro und SmartScalp M1

Kombinieren Sie VM Auto SLTP Basic mitSuperScalp Pro oder SmartScalp M1 für maximale Effektivität:

  • Setzt automatisch SL/TP auf der Grundlage von Kauf-/Verkaufssignalen, mit der Option, diese anhand von ATR oder festen indikatorbasierten Kursniveaus zu berechnen

  • Präzises Risikomanagement, optimiert für hochfrequente Scalping-Strategien, kombiniert mit effektiven Money-Management-Funktionen zur Gewinnmaximierung und Risikominimierung.

Support und Empfehlungen
Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Autor über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.

Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor verwaltet nur Aufträge. Er generiert keine Handelssignale. Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement an.

Bewertungen 1
245237776
236
245237776 2025.11.18 14:16 
 

Hello friends! Your EA is great! It is recommended that if you can directly use the amount of dollars to set the take profit and stop loss, it will definitely be more popular, because many people will be similar to me, and they still don't figure out how much to set the pips? In addition, how much is the total profit of all orders, all take profits and all losses can be closed separately, it would be more perfect! Looking forward to your new work.

Empfohlene Produkte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitys
Bonus beim Kauf eines Indikators oder eines Beraters aus meiner Liste. Schreiben Sie mir in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten. Manual Assistant MT5 ist ein professionelles Tool für den manuellen Handel, das Ihren Handel schnell und bequem machen wird. Es ist mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Aufträge und Positionen mit einem Klick zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Es hat eine einfache und intuitive Schnittstelle und ist sowohl für
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitys
Dieses TradePanel ist ein Dienstprogramm für Trader, die ein einfaches MoneyManagement zur Berechnung von Lotsize nutzen möchten . Ich habe die Basisversion nur erstellt, um einen Überblick über die eingeschränkte Funktionalität zu geben, der volle Funktionsumfang ist mit Auto TradePanel Pro verfügbar . (Nur weil es nicht im Strategietester getestet werden kann). Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter "Auto TradePanel Pro". In dieser Version funktioniert die Grundfunktionalität (Berech
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
Experten
Überblick: Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse. Wie der EA funktioniert: Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf. EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der R
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor. Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe ode
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Pro Signals  Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung. Was es tut Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet au
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SmartScalp M1 - Schnelles Scalping mit präzisen Trends und sauberen Signalen SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern. Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popu
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM SuperAshi Trend Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend Optimiert für M1-M5 Scalping Überblick VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigunge
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert der EA? SuperScalp Pro EA analysiert die ku
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Gold Trend M1 - Optimiertes Scalping-Tool für Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 ist ein Hochfrequenz-Handelsindikator für die MetaTrader 4-Plattform, der speziell für den M1-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt optimiert ist. Er kombiniert einen leistungsstarken SuperTrend-Trendfilter mit Kauf-/Verkaufssignalen, die von der Heiken Ashi-Berechnungslogik abgeleitet sind, und hilft Händlern, präzise und disziplinierte Einstiegspunkte für eine optimale Handelsperformance zu identifizieren. Hauptmerkmale Optimier
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere E
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Flex - POC, VAH und VAL mit Preisniveauanzeige Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren. Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart. Hauptmerkmale: Der Indikator berechnet automatisch die wichtigs
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Pro - Erweitertes Order- und Risikomanagement EA Übersicht: VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-bas
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Supertrend G5 Indikator Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: Klare Kauf-/Verkaufssignale Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärts
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indikatoren
PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent  PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optiona
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4 SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/P
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experten
Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader z
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind. ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale. Der Indikator wird nur dann aktiv
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen Was Trend Eye leistet: Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem. Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt a
Auswahl:
245237776
236
245237776 2025.11.18 14:16 
 

Hello friends! Your EA is great! It is recommended that if you can directly use the amount of dollars to set the take profit and stop loss, it will definitely be more popular, because many people will be similar to me, and they still don't figure out how much to set the pips? In addition, how much is the total profit of all orders, all take profits and all losses can be closed separately, it would be more perfect! Looking forward to your new work.

Van Minh Nguyen
10204
Antwort vom Entwickler Van Minh Nguyen 2025.11.20 07:10
Thank you for your review and great suggestions! I will consider adding these features in future updates. If you need any help, feel free to contact me. Best regards
Antwort auf eine Rezension