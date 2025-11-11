VM Auto SLTP Basic
- Van Minh Nguyen
- Version: 3.5
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper
Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können.
Wichtigste Merkmale
SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis
Automatische SL-Bewegung zum Breakeven
Risikomanagement als Prozentsatz des Kontosaldos
Unterstützt manuelle Orders und läuft auf einem einzigen Chart
Sicherheitsabstandsüberprüfungen und klare Protokollierung/Anzeige
Automatisches Schließen aller Orders, wenn der Gesamtgewinn oder Gesamtverlust vordefinierte USD-Levels erreicht
- Die Funktion ShowControlPanel wurde mit einer neu gestalteten Bedienoberfläche hinzugefügt.
- Das Panel zeigt nun Status, Symbol, SL/TP, Gewinn, Anzahl der Positionen und Lotgröße an.
- Schnell-Aktions-Schaltflächen hinzugefügt: Kaufen, Verkaufen und Alle schließen für eine einfachere Auftragsverwaltung.
Warum VM Auto SLTP Basic wählen?
Ideal für manuelle Trader und automatisierte Strategien
Flexible Integration mit gängigen Scalping-Indikatoren
Konsistentes, genaues Ordermanagement für bessere Kontrolle
Upgrade-Option
VM Auto SLTP Pro bietet ein komplettes Set an fortschrittlichen Management-Tools - einschließlich SL/TP-Einstellungen auf Basis von ATR, Punkten, festen Kursniveaus oder dem USD-Wert; ein leistungsstarkes R-basiertes Trailing-System, das den Preisabstand relativ zu SL für optimale Ausstiege verfolgt, sowie ein intuitives Kontrollpanel auf dem Chart. Die Pro-Version enthält alle fortgeschrittenen Funktionen, während alle Funktionen der Basic-Edition beibehalten werden.
Verstärken Sie Ihr Scalping mit SuperScalp Pro und SmartScalp M1
Kombinieren Sie VM Auto SLTP Basic mitSuperScalp Pro oder SmartScalp M1 für maximale Effektivität:
- Setzt automatisch SL/TP auf der Grundlage von Kauf-/Verkaufssignalen, mit der Option, diese anhand von ATR oder festen indikatorbasierten Kursniveaus zu berechnen
Präzises Risikomanagement, optimiert für hochfrequente Scalping-Strategien, kombiniert mit effektiven Money-Management-Funktionen zur Gewinnmaximierung und Risikominimierung.
Support und Empfehlungen
Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Autor über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.
Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor verwaltet nur Aufträge. Er generiert keine Handelssignale. Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement an.
Hello friends! Your EA is great! It is recommended that if you can directly use the amount of dollars to set the take profit and stop loss, it will definitely be more popular, because many people will be similar to me, and they still don't figure out how much to set the pips? In addition, how much is the total profit of all orders, all take profits and all losses can be closed separately, it would be more perfect! Looking forward to your new work.