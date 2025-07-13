Überblick:

Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse.

Wie der EA funktioniert:

Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf.

EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der Richtung des EMA 200 auf dem D1-Zeitrahmen. Wenn der Kurs über dem D1 EMA 200 liegt, eröffnet der EA nur KAUF-Aufträge. Liegt der Kurs unter dem D1 EMA 200, eröffnet der EA nur VERKAUFsaufträge.

Ausstiegsregeln. Positionen werden geschlossen, wenn der Take Profit erreicht ist oder wenn sich der Trend umkehrt, z. B. wenn das Signal von Kauf auf Verkauf umschlägt.

Empfohlene Einstellungen:

Eine häufig verwendete Konfiguration ist SL = 0 und TP = 5000 Punkte. Damit kann der EA kontinuierlich Gewinne einfahren und die Wahrscheinlichkeit von Stop-Outs bei starken Trends verringern.

Was passiert, wenn sich der Trend umkehrt?

Wenn der D1 EMA 200 seine Richtung ändert, schließt der EA automatisch Positionen, die nicht mehr ausgerichtet sind, und beginnt mit der Eröffnung von Geschäften in der neuen Richtung.

In dieser Übergangsphase kann es zu vorübergehenden Verlusten kommen. Es kann zu einem Drawdown kommen, bevor der neue Trend profitabel wird. Wenn der neue Trend anhält, erholt sich der EA in der Regel und tritt in einen neuen Wachstumszyklus ein.

Warum Geldmanagement wichtig ist:

Supertrend G5 enthält keine erweiterten Kapitalschutzfunktionen zur Begrenzung potenzieller Verluste. In Zeiten starker oder wiederholter Marktumkehrungen können Drawdowns auftreten, die insbesondere bei kleinen Konten unter 2.000 USD erheblich sein können.

Diese Strategie funktioniert am besten bei klaren Markttrends. Die Nutzer sollten bei der Verwendung dieser Strategie ein angemessenes Geldmanagement und eine strenge Risikokontrolle anwenden.

Optionen zum Schutz des Kontos:

Supertrend G5 Prime - erweitert mit fortschrittlichen Kapitalschutzfunktionen für einen sichereren und effizienteren Handel.



Die Funktion FundingPips Loss Limits des Supertrend G5 Prime EA ermöglicht es, einen maximalen Verlust als Prozentsatz des Startguthabens festzulegen (z. B. 20 %), was dazu beiträgt, das Kapital bei aufeinanderfolgenden Umkehrungen zu erhalten und dem Konto Zeit zu geben, sich zu erholen, bevor der nächste Trend einsetzt.



Supertrend G5 Pro - voll funktionsfähiger EA für XAUUSD (M5):

ATR-basierter Supertrend + Multi-Timeframe-EMA-Filter, automatisches Geldmanagement (DynamicLot), Break-Even- und Trailing-Stops, automatische Verlustlimits und ein On-Chart-Dashboard.

Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen:

Zentrale Supertrend-Logik. Öffnen Sie den Kauf, wenn der Supertrend von unten nach oben umschlägt. Verkaufen, wenn der Supertrend von oben nach unten wechselt.

Optionale Filter. EMA-Trend kurz und lang, HTF EMA, Spread-Limits.

Erweiterte Auftragsverwaltung. Getrennte Aktivierung und Deaktivierung für Kauf oder Verkauf. Automatisches Schließen von gegnerischen Positionen, wenn ein neues Signal erscheint. Limits für die Anzahl der Aufträge und das Gesamtvolumen.

Losgrößenbestimmung nach Risiko. Fester oder automatischer Prozentsatz der Aktiengröße.

Einzelchart-Betrieb. Verhindert doppelte Aufträge, wenn der EA mit mehreren Charts verbunden ist.

Beispiel-Einstellungen und Backtest-Beispiel:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5 Beispiel

Beispielparameter: LotSize=0.01 StopLoss=0 TakeProfit=5000 UseHTFTrendFilter=true HTF = D1

Beispiel Mindestguthaben: USD 1.000

Leverage: bis zu 1:500

Broker: empfohlen werden ECN- oder Low-Spread-Konten

Anmerkung:

Standardmäßig handelt Supertrend G5 innerhalb des Zeitfensters 12:00-17:00 Uhr (Serverzeit). Dieser Standardzeitplan ist vorkonfiguriert, um eine stabile und kontrollierte Handelsumgebung zu schaffen.

Benutzer können dieses Verhalten mit dem Filter "Handelszeiten" aktivieren oder deaktivieren und können die Zeit der Handelssitzung auch an ihre eigenen Handelsvorlieben anpassen.

Schnellstart:

Hängen Sie den EA an einen XAUUSD M5-Chart oder ein Symbol und einen Zeitrahmen Ihrer Wahl an. Wählen Sie eine feste Losgröße oder aktivieren Sie die risikobasierte Losgröße. Konfigurieren Sie Filter, SL, TP und Single Chart Modus. Überwachen Sie die Protokolle auf Supertrend-Signale, Symbol- und Zeitrahmenwarnungen sowie Filter- und Spread-Warnungen.



Support und Haftungsausschluss:

Support ist über die Produktseite auf MQL5 durch Kommentare oder private Nachrichten verfügbar.



Haftungsausschluss: Supertrend G5 beinhaltet kein vollständiges Risikomanagement und garantiert keine Gewinne unter allen Marktbedingungen. Die Benutzer sind für das Testen auf Demo-Konten und die Anwendung eines angemessenen Risikomanagements verantwortlich.