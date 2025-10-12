VM Heiken Ashi Pro

5

VM Heiken Ashi Pro 
Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung.

Hauptzweck
Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zeichnen. Die Option ConfirmOnClosedBar lässt den Indikator auf Kerzenschluss warten, um Repainting zu vermeiden. UseATRForArrowOffset macht die Pfeile visuell sinnvoller. Der Indikator ist leichtgewichtig und stabil auf vielen Charts.

Schnelle Nutzung
Den Indikator anhängen, Smoothing Method und Smoothing Period wählen (Standard 50), ConfirmOnClosedBar aktivieren, falls Sie bestätigte nicht-repaintende Signale bevorzugen, Alerts nach Bedarf aktivieren und das Template speichern.

Empfohlene Timeframes
Bevorzugt H1-D1 für zuverlässige Signale. M5-M15 ist für Scalping möglich, aber Vorsicht und Kerzenschluss-Bestätigung empfohlen.

Schlüsselparameter

Smoothing Period - steuert die Glättungsstärke (Standard 50). Größere Werte erzeugen glattere, aber langsamere Ergebnisse. Kleinere Werte sind reaktionsschneller, aber lauter.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Wichtige Empfehlung
Setzen Sie Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA reagiert in der Regel schneller und bietet höhere Glätte als EMA, reduziert Rauschen und behält die Sensitivität, um Umkehrungen zu erfassen. Methode 0 (raw Heiken-Ashi) erzeugt viele rauschende Signale. Methode 1 (EMA) ist glatter, aber langsamer. Der Autor empfiehlt HULL mit Smoothing Period rund 50 als guten Standard, danach Feineinstellung nach Timeframe und Handelsstil.

Support
Für technischen Support kontaktieren Sie bitte den Autor über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.

Bewertungen 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Auswahl:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Van Minh Nguyen
10204
Antwort vom Entwickler Van Minh Nguyen 2025.10.15 11:46
Thank you very much for your kind words!
I’m truly happy to know that you find the indicator useful and accurate. Your feedback means a lot and serves as great motivation for me to keep improving it even further. Wishing you continued success in your trading!
