VM Heiken Ashi Pro

Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung.

Hauptzweck

Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zeichnen. Die Option ConfirmOnClosedBar lässt den Indikator auf Kerzenschluss warten, um Repainting zu vermeiden. UseATRForArrowOffset macht die Pfeile visuell sinnvoller. Der Indikator ist leichtgewichtig und stabil auf vielen Charts.

Schnelle Nutzung

Den Indikator anhängen, Smoothing Method und Smoothing Period wählen (Standard 50), ConfirmOnClosedBar aktivieren, falls Sie bestätigte nicht-repaintende Signale bevorzugen, Alerts nach Bedarf aktivieren und das Template speichern.

Empfohlene Timeframes

Bevorzugt H1-D1 für zuverlässige Signale. M5-M15 ist für Scalping möglich, aber Vorsicht und Kerzenschluss-Bestätigung empfohlen.

Schlüsselparameter

Smoothing Period - steuert die Glättungsstärke (Standard 50). Größere Werte erzeugen glattere, aber langsamere Ergebnisse. Kleinere Werte sind reaktionsschneller, aber lauter.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Wichtige Empfehlung

Setzen Sie Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA reagiert in der Regel schneller und bietet höhere Glätte als EMA, reduziert Rauschen und behält die Sensitivität, um Umkehrungen zu erfassen. Methode 0 (raw Heiken-Ashi) erzeugt viele rauschende Signale. Methode 1 (EMA) ist glatter, aber langsamer. Der Autor empfiehlt HULL mit Smoothing Period rund 50 als guten Standard, danach Feineinstellung nach Timeframe und Handelsstil.

Support

Für technischen Support kontaktieren Sie bitte den Autor über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.

