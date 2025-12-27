Golden Buy Sniper

Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal


Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader zu bieten.

Der EA konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Trades. Er handelt nur während der US-Sitzung, nimmt nur Kaufaufträge an, eröffnet maximal einen Handel pro Tag und hält eine Position nicht länger als 1440 Minuten (24 Stunden). Er handelt nur, wenn sich der Markt in einer Konsolidierung befindet, um das Rauschen zu reduzieren, und berechnet die Ausbruchswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Preisposition innerhalb der Bollinger Bänder, um die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern.

Das Risikomanagement besteht aus mehreren Ebenen, darunter ein tägliches Verlustlimit, ein maximaler Verlustschutz, eine Spreadkontrolle, eine Margenkontrolle und ein flexibler Trailing-Stop. Diese Funktionen tragen dazu bei, den Drawdown zu reduzieren und die langfristige Sicherheit des Kontos zu gewährleisten. Der EA stoppt den Handel automatisch, wenn Verlustlimits erreicht werden, vermeidet hohe Spreads oder Nachrichten und überprüft die Marge, bevor er einen Handel eröffnet.

Das Signalfiltersystem umfasst ADX, um die Trendstärke zu erkennen, ATR, um die Volatilität zu messen, VWAP, um die Preisrichtung zu identifizieren, Volumen, um Ausbrüche zu bestätigen, EMA kurz und lang, um den Trend zu bewerten, RSI, um überkaufte Bedingungen zu vermeiden, einen Wahrscheinlichkeitsfilter, einen US-Sitzungszeitfilter, einen Handelsbegrenzer und einen Controller für die maximale Haltezeit. Alle Filter arbeiten zusammen, um schwache Signale zu entfernen und nur qualitativ hochwertige Chancen zu erhalten.

Der EA bietet einen starken Vorteil dank seines 11-stufigen Bestätigungssystems, eines geringen Drawdowns, der durch eine mehrstufige Risikokontrolle erreicht wird, und einer hohen Effektivität bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD. Er ist für die US-Sitzung optimiert, die die aktivste Zeit des Tages ist, und verwendet Trailing-Stops und Sicherheitskontrollen, um Gewinne zu schützen und riskante Bedingungen zu vermeiden.

Der EA schließt automatisch alle Trades und stoppt den Handel, wenn der Verlust das Maximum Loss Limit erreicht (berechnet als Prozentsatz des Anfangssaldos). Der Standardwert ist 30%. Bei einem Konto von 200 USD würde der maximal zulässige Verlust beispielsweise 60 USD betragen.
Diese Funktion hilft, das Konto zu schützen, das Risiko zu begrenzen und das Kapital für die nächsten Wachstumsphasen zu erhalten.

Die Verwendung des EA ist einfach. Hängen Sie ihn an den M1 XAUUSD-Chart und verwenden Sie die optimierten Standardparameter. Ein Konto mit niedrigem Spread wie ECN oder RAW wird zusammen mit einem 24/7 VPS empfohlen. Es wird ein Mindestkapital von etwa200 USD bei einem Risiko von 2 Prozent empfohlen.

Golden Buy Sniper ist dank seiner schnellen Verarbeitung auf M1, dem umfassenden Signalfiltersystem, den starken Kontoschutzschichten und dem flexiblen Geldmanagement, das für schnelllebige Märkte wie XAUUSD entwickelt wurde, eine leistungsstarke Wahl.


