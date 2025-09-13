Price Action Matrix

PriceActionMatrix - Asistente de Scalping Multi-Patrón 

PriceActionMatrix es un indicador orientado al scalping que detecta y valida automáticamente múltiples patrones de acción del precio a corto plazo. En lugar de presentar cada vela como una señal independiente, la herramienta agrega patrones como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidación y mechas de rechazo, y luego los somete a capas de confirmación configurables (verificaciones de tendencia y EMA, rango ATR, indicadores de momentum y filtros de volumen opcionales), para que reciba señales ricas en contexto adecuadas para trading manual o integración en Expert Advisors.

La gestión de riesgos se simplifica: el indicador dibuja guías de SL/TP derivadas del ATR en el gráfico y puede mostrar etiquetas de precio opcionales. Se proporcionan alertas claras mediante ventanas emergentes y sonido, y los resultados clave se exponen a través de iCustom para su uso en Expert Advisors. PriceActionMatrix está optimizado para timeframe rápidos (M1) y también funciona de manera confiable en M5 cuando se prefieren menos señales pero de mayor calidad.

Lo que distingue a este indicador es su motor de reconocimiento multi-patrón combinado con reglas de confirmación flexibles. Puede habilitar o deshabilitar patrones individuales, requerir confirmación en vela cerrada (ConfirmOnClosedBar) para evitar repintado, o permitir triggers intra-vela para una respuesta más rápida. El contexto de tendencia (múltiples EMA y umbrales de pendiente), ADX/DI, RSI/MACD y la distancia a la EMA (relativa al ATR) son todos configurables, por lo que solo se presentan las señales que coinciden con sus filtros elegidos.

Las salidas visuales son intencionalmente ligeras: marcadores de entrada (flechas o símbolos pequeños), líneas de SL (rojas) y TP (verdes) discontinuas con etiquetas de precio opcionales, y marcadores opcionales para velas de consolidación o rechazo. Los grupos de entrada están compactados para una configuración rápida y para facilitar el acceso a EAs.

En la práctica, adjunte el indicador a su gráfico, seleccione los patrones y capas de confirmación que requiera, y deje que PriceActionMatrix filtre la actividad cruda de velas en setups tradeables. Valores iniciales sugeridos: ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR. Para entradas más conservadoras, requiera confirmaciones de tendencia de EMA + DI + RSI. Habilite los filtros de volumen solo cuando los datos de volumen sean confiables (por ejemplo, futuros, acciones); prefiera el tick-volume o desactive el filtrado por volumen en muchos pares de forex.

El indicador ahora incluye un panel (Dashboard) directamente en el gráfico que te permite activar/desactivar patrones de velas individuales (Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Rejection, Consolidation) desde el propio gráfico, lo que facilita controlar y probar señales más rápido. Además, se han añadido zonas de Acumulación/Distribución que detectan y muestran automáticamente las áreas de acumulación/distribución con opciones personalizables de lookback, número de barras históricas, transparencia y etiquetas opcionales. Ambas funciones se integran estrechamente con las capas de confirmación existentes, garantizando que solo se muestren las señales que coincidan con tus filtros, y se pueden activar/desactivar de forma flexible según lo necesites.

Para soporte técnico o solicitudes de personalización, por favor contacta con el autor mediante mensajes en MQL5.

