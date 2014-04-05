Colour Inside Bars MT5

Dieser Indikator hilft Händlern, Inside Bars schnell zu erkennen, die in Preisaktionshandelsstrategien häufig als potenzielle Konsolidierungs- oder Fortsetzungsmuster verwendet werden.
Bei einer Inside Bar-Formation handelt es sich um eine Kerze, die auf beiden Seiten einem Gegentrend entgegenläuft, da sie das Hoch oder Tief der vorherigen Kerze nicht durchbrochen hat.

Hauptmerkmal:
  • Identifizieren Sie innere Balken in Echtzeit.
  • Einfärbung der inneren Balken unter Beibehaltung der normalen Balken.
  • Konfigurierbare Verlaufsbalken.
  • Optionale Pop-up-Warnungen und Telefonbenachrichtigungen mit Symbolname und Zeitpunkt der Erkennung.
  • Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Symbolen.
  • Effizienter Code ohne Verzögerung.
