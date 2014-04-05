Trend Eye MT5

Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht
 Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen

Was Trend Eye leistet:

Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem.
Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt auch Kerzen auf der Grundlage des EMA-Trends ein, zeigt den aktuellen Marktzustand deutlich an und berechnet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels anhand der ATR.
Darüber hinaus ermöglichen die Funktionen zum Zeichnen der Handelshistorie und zur Visualisierung von Gewinnen und Verlusten dem Händler, die Performance direkt im Chart zu bewerten.

Wichtigste Highlights:

  • Intelligente stochastische RSI-Signale:
    Identifiziert potenzielle Einstiegspunkte, wenn der Stochastic RSI überkaufte/überverkaufte Zonen mit Trendbestätigung verlässt.

  • Trend-basierte Farbkerzen:
    Kerzen werden je nach ihrer Position relativ zum EMA grün oder rot eingefärbt, was eine sofortige Trenderkennung ermöglicht.

  • Dynamische Trendanzeige:
    Zeigt Marktzustände in Echtzeit(Aufwärtstrend / Abwärtstrend / Seitwärtsbewegung) zusammen mit der Trendstärke an.

  • Intelligentes Risikomanagement:
    Berechnet automatisch den Stop-Loss und drei flexible Take-Profit-Levels auf Basis der ATR.

  • Visualisierung der Handelsgeschichte:
    Zeichnet Einstiegs-/Ausstiegsverbindungslinien, SL/TP-Levels und Gewinn-/Verlustinformationen direkt auf dem Chart.

  • Multi-Channel-Warnungen:
    Benachrichtigungen per Popup, E-Mail oder Push-Benachrichtigung.

  • Optimierte Leistung:
    Läuft reibungslos über mehrere Zeitrahmen und mehrere Charts gleichzeitig.

  • Signal-Zuverlässigkeit:
    Nicht wiederholende Signale. Alle Signale werden bei geschlossenen Kerzen generiert (falls aktiviert).

Wie Trader Trend Eye verwenden:

Anstatt mehrere separate Indikatoren zu kombinieren, integriert Trend Eye alles in einer übersichtlichen und visuellen Oberfläche.
Wenn ein Stochastic RSI-Signal erscheint und durch den Trendfilter bestätigt wird (falls aktiviert), wird der Indikator:

  • Zeichnen von Kauf-/Verkaufspfeilen am Einstiegspunkt

  • automatisch berechnete SL/TP-Levels anzeigen

  • den aktuellen Trendstatus aktualisieren

  • die Handelshistorie für die Nachhandelsanalyse speichern und anzeigen

Praktisches Beispiel:

Ein Händler beobachtet EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen:

  • Wenn der Stochastic RSI aus der überverkauften Zone (20) ansteigt und der Trend "UPTREND" anzeigt, erscheint ein grüner Kaufpfeil.

  • Der Stop Loss wird 3 ATR vom Einstiegskurs entfernt platziert, TP1 bei 1 ATR, TP2 bei 3 ATR und TP3 bei 6 ATR.

  • Wenn der Kurs TP1 erreicht, kann der Händler die Position teilweise schließen, und eine grüne Verbindungslinie wird vom Einstiegs- zum Ausstiegspunkt gezogen.

  • Der gesamte Vorgang wird zur späteren Auswertung in der Handelshistorie aufgezeichnet.

Risikomanagement und Handelsrichtlinien:

Risikomanagement ist obligatorisch. Trend Eye ist ein entscheidungsunterstützendes Werkzeug und garantiert keine Gewinne.

Stop Loss (SL)

Verwenden Sie immer einen Stop Loss.

  • Kauf-Aufträge:
    Platzieren Sie den Stop Loss auf dem ATR-basierten SL-Level, das auf dem Chart angezeigt wird,
    oder knapp unter der Einstiegskerze (grüne Kerze) zum niedrigsten Preis der Einstiegskerze.

  • Verkaufs-Aufträge:
    Platzieren Sie den Stop Loss auf dem ATR-basierten SL-Level, das auf dem Chart angezeigt wird,
    oder knapp über der Einstiegskerze (rote Kerze) zum höchsten Preis der Einstiegskerze.

Gewinnmitnahme (TP)

  • Sie können den Take Profit auf der Grundlage eines Risiko-Gewinn-Verhältnisses (R:R) unter Verwendung von ATR festlegen und dabei die empfohlenen Niveaus TP1, TP2 und TP3 beachten, die auf dem Chart für eine teilweise Gewinnmitnahme angezeigt werden.

  • Alternativ können Sie auch den Ausstieg aus dem Handel erwägen, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Schnelle Einrichtung:

  1. Befestigen Sie den Indikator an Ihrem gewünschten Chart

  2. Passen Sie die Parameter des RSI, der Stochastik und der ATR an Ihren Handelsstil an

  3. Anpassen der Farben und der Anzeigepositionen auf dem Chart

  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie Filter: EMA-Trend, Bestätigung geschlossener Kerzen, Trendausrichtung

  5. Aktivieren Sie die bevorzugten Alarmtypen (Popup / E-Mail / Push)

  6. Speichern Sie die Vorlage zur späteren Verwendung

Empfohlene Zeitrahmen:

  • Scalping: M1 - M15

  • Swing Trading / Day Trading: H1 - D1

Anpassungsoptionen:

  • RSI und Stochastic Einstellungen: Perioden, überkaufte/überverkaufte Niveaus

  • Farbkerzen-Einstellungen: Benutzerdefinierte Farben, Kerzenbreite, ATR-Schwelle für Seitwärtszonen

  • SL/TP-Verwaltung: Flexible ATR-Multiplikatoren für SL und 3 TP-Levels

  • Zeichnen der Handelsgeschichte: Anzeigemodi (Verbindungslinien / vereinfachte Historie), Gewinn- und Verlustfarben

  • Alarmsystem: Benachrichtigungskanäle und Triggerbedingungen

  • Signal-Filter: Trend-Filterung, Bestätigung geschlossener Kerzen, gleichgerichtete Einträge

Warum Trend Eye anders ist:

Während die meisten Stochastik-RSI-Indikatoren nur grundlegende Signale liefern, integriert Trend Eye die Trendanalyse (EMA + Farbkerzen), intelligentes Risikomanagement (ATR-basierter SL/TP) und Performance-Tracking (Gewinn/Verlust-Historie) in einem einzigen System.
Dies ist nicht nur ein Signalindikator - es ist ein komplettes Handelssystem.

Unterstützung:

  • Schnelle Installationsanleitung und visuelle Beispiele auf der Produktseite

  • Technische Unterstützung: Kontaktieren Sie den Autor direkt über MQL5-Nachrichten

  • Regelmäßige Updates zur Verbesserung der Leistung und Einführung neuer Funktionen

Schlussbemerkung:

Trend Eye ist eine Komplettlösung für Händler, die Momentum-Analyse (Stochastic RSI), klare visuelle Trendidentifikation (Farbkerzen), diszipliniertes Risikomanagement (ATR-basiertes SL/TP) und detaillierte Bewertung der Handelsperformance in einem einzigen MT5-Chart kombinieren möchten.
Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool bietet Klarheit, Struktur und professionelle Entscheidungshilfe.


