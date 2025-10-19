Übersicht:

VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-basierten, Festpunkt-, Festpreis- oder USD-basierten Regeln.

VM Auto SLTP Pro fungiert als Assistent für das Handelsmanagement, der Gewinne schützt, Verluste begrenzt und Ihnen hilft, eine konsistente, disziplinierte Risikokontrolle für Ihr gesamtes Konto oder für ein einzelnes Symbol anzuwenden.

Hauptmerkmale:

Flexible SL/TP-Modi: ATR-basiert, feste Punkte, fester Preis und USD-basierter SL/TP.

Umfassende Risikoabsicherung: Aktien-/Prozentsatz-basierte Schließungen, Gewinn-/Verlust-Schwellenwerte und maximale Orderlimits.

Fortschrittliches Trailing- und Partial-Management: Trailing-Stop um ein Vielfaches des Anfangsrisikos (R), automatischer Breakeven und partielle Gewinnmitnahme.

Visuelles Panel auf dem Chart: Echtzeitüberwachung und Handelsaktionen mit einem Klick direkt auf dem Chart.

Zwei Betriebsmodi: Einzelsymbol (empfohlen) und kontoweite Verwaltung.

Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit manuellen Aufträgen und Aufträgen, die von anderen Expert Advisors eröffnet wurden.

Max Bars Open Settings: Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung und Begrenzung der maximalen Anzahl von Bars, die eine Position offen bleiben kann.

Smart-Close-Einstellungen: intelligenter Auto-Close-Mechanismus basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen (SmartCloseTimeframe), unter Verwendung von EMA und RSI (SmartClose_EMA_Period, SmartClose_RSI_Period).

Detaillierte Aufschlüsselung der Funktionen:

ATR-basierter

Stops und Ziele passen sich mithilfe des Average True Range (ATR)-Indikators an die Marktvolatilität an.

Schlüsselparameter: ATR_Periode, ATR_SL_Multiplikator, ATR_TP_Multiplikator.

Vorteil: Marktbewusstes Risikomanagement, das die Stops bei ruhigen Märkten enger und bei hoher Volatilität weiter zieht.

Legen Sie Ihren Stop Loss und Take Profit als statische, feste Punktabstände von Ihrem Einstiegskurs fest.

Schlüsselparameter: Feste_SL_Punkte, Feste_TP_Punkte.

Vorteil: Unkompliziertes und konsistentes Risiko-Ertrags-Verhältnis bei jedem Handel.

Setzen Sie Ihren Stop Loss und Take Profit anhand der vom Benutzer eingegebenen absoluten Kursniveaus. Der EA validiert die eingegebenen Preise automatisch entsprechend der Auftragsart.

Schlüsselparameter: UseFixedPriceSLTP, Fixed_SL_Price, Fixed_TP_Price.

Nutzen: Präzise Steuerung von SL/TP zum exakt gewünschten Preis; stellt die Gültigkeit der Preisniveaus für jeden Ordertyp sicher.

Legen Sie Ihren Stop Loss und Take Profit auf Basis eines bestimmten USD-Betrags fest. Der EA rechnet diesen Betrag automatisch in den gewünschten Preisabstand um, je nach Symbol und Lotgröße.

Schlüsselparameter: Verwenden SieUSDSLTP, USD_SL, USD_TP.

Vorteil: Verwalten Sie das Risiko durch einen festen Geldwert, was die Kapitalkontrolle erleichtert und für jede Handelsstrategie geeignet ist.

Schützen Sie Ihr Handelskapital mit mehreren, konfigurierbaren Sicherheitsebenen:

Schließen nach Gewinn/Verlust (USD): Schließen Sie alle Trades, wenn der Gesamtgewinn oder -verlust einen bestimmten USD-Betrag erreicht. (CloseByUSD)

Schließen nach Kontoprozentsatz: Schließen Sie alle Geschäfte, wenn der Gewinn/Verlust einen bestimmten Prozentsatz des Kontostands erreicht. (CloseByPercent)

Maximales Order-Limit: Begrenzen Sie die maximale Anzahl offener Trades pro Symbol oder für das gesamte Konto. (Max_Orders_Per_Symbol, Max_Orders_Account)

Durchschnittliches Gewinnziel: Schließen Sie verwaltete Trades, wenn der durchschnittliche Gewinn pro Trade (in Punkten) ein vordefiniertes Ziel erreicht. (Avg_Profit_Target_Points)

Diese Sicherheitsvorkehrungen sind vollständig konfigurierbar, so dass Sie den Schutz an Ihre Risikotoleranz und Ihren Handelsstil anpassen können.

Der Trailing-Stop wird aktiviert, wenn der Gewinn eines Handels ein Vielfaches Ihres Anfangsrisikos (R) erreicht. Der Stop-Loss folgt dann dem Kurs in definierten Schritten und sichert die Gewinne, während er den verbleibenden Kurs in Richtung Ihres endgültigen TP laufen lässt.

Wichtigste Parameter: Trailing_R_Trigger, Trailing_Step_Points, Trailing_Min_Distance.

Teilweise Gewinnmitnahmen

Schließen Sie automatisch einen konfigurierbaren Prozentsatz des Positionsvolumens zu Gewinnniveaus, die in Vielfachen von R definiert sind. Sichern Sie Gewinne, während Sie den Rest laufen lassen.

Schlüsselparameter: Partial_Close_Enabled, Partial_Close_Percent, Partial_Close_Levels.

Smart Breakeven

Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven (Einstiegskurs plus optionaler Puffer), sobald sich der Handel eine bestimmte Strecke zu Ihren Gunsten bewegt, und verhindert so, dass Gewinner zu Verlierern werden.

Schlüsselparameter: Breakeven_Trigger_Points, Breakeven_Buffer_Points.

Ein Bedienfeld auf dem Diagramm bietet Ihnen volle Sichtbarkeit und direkte Kontrolle:

Angezeigte Informationen: EA-Status, zugehöriges Symbol, Spread, Anzahl der verwalteten Trades, Gesamtgewinn und Modus.

Ein-Klick-Aktionen:

START/STOP - EA-Operationen anhalten oder fortsetzen.

KAUFEN/VERKAUFEN - Öffnen Sie sofortige Marktaufträge mit automatischem SL/TP.

Close Last / Close All / Close All Losing - Schnelles Ordermanagement.

All to Breakeven - SL auf Breakeven für alle verwalteten Trades verschieben.

ATR/Fixed/Price/USD umschalten - SL/TP-Modus schnell umschalten.

Das Panel bietet sofortiges Feedback und Schnellaktionsschaltflächen, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Einzelsymbolmodus (empfohlen): Der EA verwaltet nur Trades für den Chart, mit dem er verbunden ist. Dies vermeidet Konflikte mit anderen EAs und ist ideal für die Ausführung mehrerer symbolspezifischer Strategien.

Konto-weiter Modus: Der EA scannt und verwaltet alle offenen Positionen für jedes Symbol im Konto, um eine zentrale Kontrolle auf Portfolioebene zu ermöglichen.

Wählen Sie den Modus, der am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt - wir empfehlen, mit dem Einzelsymbolmodus zu beginnen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Warum VM Auto SLTP Pro wählen?

Hohe Flexibilität: Konfigurierbar für Scalper, Swing Trader und Portfoliomanager.

Maximaler Schutz: Mehrschichtige Sicherheitsregeln reduzieren das Risiko von katastrophalen Verlusten.

Benutzerfreundlich: Schnelle, intuitive Steuerung direkt auf dem Chart.

Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit manuellen und von anderen EAs eröffneten Aufträgen.

Zwei Modi: Fokussierte Einzelsymbolsteuerung oder zentralisierte kontoweite Verwaltung.

Wichtige Hinweise:

VM Auto SLTP Pro ist ein Tool für das Handelsmanagement und die Risikokontrolle, kein Signalgenerator. Verwenden Sie es zusammen mit Ihrer eigenen Strategie, um Disziplin zu erzwingen und Ihr Kapital zu schützen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, beim ersten Einsatz des EA die Standardeinstellung Nur auf angehängtem Chart operieren (Einzelsymbolmodus) zu verwenden.

Testen Sie den EA immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto ausführen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen zu Ihrem Broker, Ihren Symboleigenschaften und Ihrer Risikotoleranz passen.

Support:

vollständige Anleitung zur Verwendung von VM Auto SLTP Pro

Wenn Sie Unterstützung benötigen, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite oder senden Sie eine private Nachricht an den Entwickler auf MQL5. Geben Sie eine klare Beschreibung Ihres Problems, damit wir Ihnen umgehend helfen können.

