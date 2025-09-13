Price Action Matrix

PriceActionMatrix - Помощник по скальпингу с распознаванием нескольких паттернов

PriceActionMatrix — это индикатор для скальпинга, который автоматически обнаруживает и проверяет множество краткосрочных паттернов Price Action. Вместо того чтобы представлять каждую свечу как отдельный сигнал, инструмент объединяет такие паттерны, как Пин-бар, Поглощение, Внутренний бар, зоны консолидации и тени отказов, а затем подвергает их настраиваемым уровням подтверждения — проверка тренда и EMA, диапазон ATR, индикаторы момента и опциональные фильтры объема — так что вы получаете содержащие контекст сигналы, подходящие для ручной торговли или интеграции в советники.

Управление рисками упрощено: индикатор рисует на графике уровни SL/TP на основе ATR и может отображать опциональные ценовые метки. Четкие оповещения предоставляются через всплывающие окна и звук, а ключевые выводы доступны через iCustom для использования в советниках. PriceActionMatrix оптимизирован для быстрых таймфреймов (M1) и также надежно работает на M5, если вы предпочитаете меньшее количество, но более качественные сигналы.

Что отличает этот индикатор, так это его механизм распознавания множества паттернов в сочетании с гибкими правилами подтверждения. Вы можете включать или отключать отдельные паттерны, требовать подтверждения на закрытой свече (ConfirmOnClosedBar), чтобы избежать перерисовки, или разрешать срабатывание внутри бара для более быстрой реакции. Контекст тренда (несколько EMA и пороги наклона), ADX/DI, RSI/MACD и расстояние до EMA (относительно ATR) — все настраивается, так что представляются только сигналы, соответствующие выбранным вами фильтрам.

Визуальные выводы намеренно облегченные: маркеры входа (стрелки или маленькие символы), пунктирные линии SL (красные) и TP (зеленые) с опциональными ценовыми метками и опциональные маркеры для свечей консолидации или отказов. Группы входных параметров компактны для быстрой настройки и простого доступа для советников.

На практике: прикрепите индикатор к своему графику, выберите нужные паттерны и уровни подтверждения, и позвольте PriceActionMatrix отфильтровать сырую активность свечей в пригодные для торговли setups. Рекомендуемые начальные значения: ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR. Для более консервативных входов требуйте подтверждения по тренду EMA + DI + RSI. Включайте фильтры объема только тогда, когда данные по объему надежны (например, фьючерсы, акции); для многих валютных пар предпочтительнее использовать тиковый объем или отключать фильтрацию по объему.

Индикатор теперь снабжён панелью (Dashboard) прямо на графике, позволяющей включать/отключать отдельные свечные паттерны (Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Rejection, Consolidation) непосредственно на графике — это помогает быстрее контролировать и тестировать сигналы. Также добавлены зоны накопления/распределения — они автоматически обнаруживают и отображают области накопления/распределения с настройками lookback, количеством исторических баров, прозрачностью и опциональными метками. Обе функции тесно интегрированы с существующими слоями подтверждения, что гарантирует отображение только сигналов, соответствующих вашим фильтрам, и их можно гибко включать/отключать при необходимости.

Для технической поддержки или запросов на доработку, пожалуйста, свяжитесь с автором через сообщения MQL5.