Supertrend G5 indicator

Supertrend G5 Indikator

Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Hauptmerkmale:

Klare Kauf-/Verkaufssignale

  • Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärtstrends).

  • Verkaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von grün nach rot wechselt (Beginn eines Abwärtstrends).

  • Die Kauf-/Verkaufspfeile werden direkt auf dem Chart angezeigt, so dass die Signale gut sichtbar und auf einen Blick zu erkennen sind.

Anpassbare ATR-Einstellungen

  • AtrPeriode : ATR-Berechnungszeitraum (Standard = 10).

  • Multiplikator: ATR-Multiplikator für die Einstellung des Supertrend-Bandes (Standardwert = 3,0).

Alert-Benachrichtigungen

  • Sofortige Benachrichtigungen werden ausgelöst, sobald ein neues Kauf- oder Verkaufssignal erscheint.

  • So bleiben Händler informiert und verpassen keine potenziellen Handelsmöglichkeiten, auch wenn sie nicht am Bildschirm sitzen.

Supertrend-Bänder

  • Automatische Neuberechnung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus bei jedem Balken.

Verbessern Sie Ihr Trading:

SuperScalp Pro - Verbessern Sie Ihre Scalping-Strategie mit ATR-, ADX-, RSI- und EMA-Filtern, automatischem SL/TP-Management und Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen.

VM SuperAshi Trend - Ein präziser Trend-Sniper, der Supertrend, Smoothed Heiken Ashi und EMA kombiniert, mit sich nicht wiederholenden Kauf-/Verkaufspfeilen und intelligenten Alarmen, optimiert für M1-M15.

Handeln Sie mit klareren Signalen und stärkerer Trendbestätigung.

Gebrauchsanweisung:

Wenden Sie Supertrend G5 auf jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen an. Kombinieren Sie mit Volumen- oder Oszillatorindikatoren für zusätzliche Bestätigung. Äußerst effektiv für Breakout-Strategien, Swing Trading und automatisierte Systeme.

Unterstützung und Feedback:

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Fehlerberichte haben, besuchen Sie bitte die Produktseite und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Ihr Feedback wird sehr geschätzt und hilft uns, dieses Produkt zu verbessern.

