Mercaria Pattern 1 2 3

MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird.

Der Indikator kombiniert lokale Schwankungen zu einer kompakten 0-1-2-2-3-Struktur, wartet auf einen bestätigten Ausbruch und zeichnet einen Einstiegspfeil mit sofort einsetzbaren SL/TP-Levels.

Die Signale werden beim Schließen des Balkens bestätigt, und bereits gezeichnete Muster werden nicht neu gezeichnet.

⚙️ LOGIK DER ARBEIT / FUNKTIONSWEISE

Der Indikator sucht nach lokalen Hochs und Tiefs unter Berücksichtigung des Parameters Amplitude (Ausschlagsskala und Rauschfilterungsgrad).

Aus diesen Schwüngen bildet sich ein 1-2-3-Muster: bullish (Tief → Hoch → höheres Tief) und bearish (Hoch → Tief → niedrigeres Hoch).

Das Retracement zu Punkt 3 wird durch den MinRetracement / MaxRetracement Bereich in Prozent der 1→2 Bewegung gefiltert.

Mit dem Parameter PatternType können Sie wählen, ob Sie Umkehrmuster, Trendfortsetzungsmuster oder beides anzeigen möchten.

Nachdem Punkt 3 gebildet wurde, wartet der Indikator darauf, dass der Kurs den Punkt 2 bei Leistenschluss nach oben (für KAUFEN) oder nach unten (für VERKAUFEN) durchbricht.

Auf dem Ausbruchsbalken zeichnet es einen Pfeil, ein ENTRY-Label am Punkt 2 des Preises und die berechneten SL / TP1 / TP2 / TP3 Levels.

Ein interner Cache verhindert das Duplizieren von bereits verarbeiteten Mustern und reduziert die Belastung des Terminals.

📊 SCHLÜSSELPARAMETER / KEY PARAMETERS

Amplitude - skaliert die Ausschläge, aus denen das Muster aufgebaut wird. Niedrigere Werte bedeuten mehr kleine Muster und Rauschen, höhere Werte bedeuten weniger, aber strukturiertere Muster.

MinRetracement / MaxRetracement definieren das minimale und maximale Retracement von Punkt 3, in %, der ersten 1→2 Bewegung. Engere Bereiche ergeben weniger, aber klarere Signale.

PatternType filtert Szenarien: nur Umkehrungen, nur Trendfortsetzungen oder beides. Damit wird festgelegt, an welcher Stelle im Trend das Muster hervorgehoben wird.

MaxHistoryBars - begrenzt, wie viele Balken der Historie verarbeitet werden, was sich auf die Ladegeschwindigkeit und die Anzahl der Objekte in der Vergangenheit auswirkt.

🎨 ZEICHNUNG & VISUALISIERUNG

DisplaySLTP - schaltet die SL/TP-Ebenen ein oder aus; wenn deaktiviert, bleiben nur das Muster, der Pfeil und die Beschriftungen erhalten.

Farben, Schriftgrößen und Linienbreiten (BullishPatternClr, BearishPatternClr, EntryLevelClr, SLLevelClr, TPLevelClr, BullishBreakoutClr, BearishBreakoutClr, LabelFontSize, LevelFontSize, LineWidthZZ, LevelLineWidth, ArrowSize) steuern nur das Aussehen.

Sie können KAUFEN/VERKAUFEN farblich kodieren, den Kontrast für helle/dunkle Themen einstellen und SL/TP-Levels zu den wichtigsten visuellen Ankern im Diagramm machen.

🛑 STOP-VERLUST / STOP-LOSS

SL_OffsetBuy / SL_OffsetSell verschiebt SL in Punkten von Punkt 3: unten für BUY und oben für SELL.

Kleinere Offsets ergeben engere Stopps, sind aber empfindlicher gegenüber Rauschen und Spikes; größere Offsets ergeben einen breiteren Schutzpuffer, erhöhen aber die Größe des Stopps.

⚠️ WICHTIG

Der Indikator eröffnet oder schließt keine Trades - er ist ein Analyseinstrument zur Visualisierung von 1-2-3-Mustern auf dem Chart.

Signale werden nur bei Breakout-Bar-Close generiert und MercariaPattern1-2-3 ist keine Anlage- oder Handelsberatung.

Alle Handelsentscheidungen werden vom Trader selbst und auf eigenes Risiko getroffen.