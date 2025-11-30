Mercaria Pattern 1 2 3

MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird.

Der Indikator kombiniert lokale Schwankungen zu einer kompakten 0-1-2-2-3-Struktur, wartet auf einen bestätigten Ausbruch und zeichnet einen Einstiegspfeil mit sofort einsetzbaren SL/TP-Levels.

Die Signale werden bei Bar-Close bestätigt, die Paternionen werden nicht zurückgesetzt.

Die Signale werden beim Schließen des Balkens bestätigt, und bereits gezeichnete Muster werden nicht neu gezeichnet.



⚙️ LOGIK DER ARBEIT / FUNKTIONSWEISE

Der Indikator sucht nach lokalen Hochs und Tiefs unter Berücksichtigung des Parameters Amplitude (Ausmaß der Schwankungen, Grad der Rauschfilterung).

Aus diesen Ausschlägen bildet er ein 1-2-3-Muster: die Swing-Variante (Minimum → Maximum → höheres Minimum) und die Bucket-Variante (Maximum → Minimum → niedrigeres Maximum).

Das Retracement zu Punkt 3 wird durch den MinRetracement/MaxRetracement-Bereich in Hundertsteln von 1→2 Schwüngen gefiltert.

Mit dem Parameter PatternType können Sie wählen, ob Sie Umkehrmuster, Trendfortsetzungsmuster oder beide Typen anzeigen möchten.

Nachdem Punkt 3 gebildet wurde, wartet der Indikator darauf, dass der Kurs ab der Kerze, die Punkt 2 schließt, nach oben (für KAUFEN) oder nach unten (für VERKAUFEN) geht.

Auf dem Ausbruchsbalken zeichnet er einen Balkenschluss nach oben (für KAUFEN oder nach unten (für VERKAUFEN)). Auf dem Ausbruchsbalken zeichnet er einen Balkenschluss nach oben (für KAUFEN oder nach unten (für VERKAUFEN)).

Ein interner Zwischenspeicher verhindert, dass bereits bearbeitete Muster dupliziert werden und reduziert die Belastung des Terminals.

📊 SCHLÜSSELPARAMETER / KEY PARAMETERS

Amplitude - skaliert die Ausschläge, anhand derer das Muster erstellt wird. Kleinere Werte - drögere Formen und Rauschen, größere Werte - reichere, aber strukturierte Paternos.

MinRetracement / MaxRetracement - minimales und maximalesRetracement von Punkt 3, in %, von den ersten 1→2 Ausschlägen. Ausloten des Bereichs - Sie erhalten weniger, aber deutlichere Signale.

PatternType - Filter für das Szenario: nur Umkehrungen, nur Trendfortsetzungen oder beide Typen. Damit legen Sie fest, an welcher Stelle des Trends das Muster angezeigt werden soll.

MaxHistoryBars - begrenzt, wie viele Verlaufsbalken der Indikator analysiert, was sich auf die Geschwindigkeit des Herunterladens und die Anzahl der Objekte in der Vergangenheit auswirkt.

🎨 ZEICHNUNG & VISUALISIERUNG

DisplaySLTP - schaltet SL/TP aus; nur Patern, Balken und Beschriftungen bleiben erhalten.

Farben, Schriftgrößen und Linienbreiten (BullishPatternClr, BearishPatternClr, EntryLevelClr, SLLevelClr, TPLevelClr, BullishBreakoutClr, BearishBreakoutClr, LabelFontSize, LevelFontSize, LineWidthZZ, LevelLineWidth, ArrowSize) entsprechen nur dem äußeren Erscheinungsbild.

Sie können KAUFEN/VERKAUFEN in verschiedenen Farben kodieren, den Kontrast für dunkles/helles Thema einstellen und SL/TP-Levels zu den Hauptorientierungen auf dem Diagramm machen.

🛑 STOP-VERLUST / STOP-LOSS

SL_OffsetBuy / SL_OffsetSell - SL in Punkten ab Punkt 3: niedriger für BUY und höher für SELL.

Kleinere Offsets führen zu einem engeren Stop-Loss, sind aber empfindlich gegenüber Rauschen und Spikes; größere Offsets erweitern den Schutzkorridor, erhöhen aber die Größe des Stopps.

⚠️ WICHTIG

Der Indikator eröffnet oder schließt keine Trades - er ist ein Analyseinstrument zur Visualisierung von 1-2-3-Mustern auf dem Diagramm.

Signale werden nur bei Ausbrüchen generiert, und MercariaPattern1-2-3 ist keine Anlage oder Schließung von Geschäften.

Alle Handelsentscheidungen werden vom Trader selbst und auf eigenes Risiko getroffen.

