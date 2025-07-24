Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewinn in „Pips“ dar, unabhängig davon, ob der Gewinn aus einem Kauf- oder Verkaufsauftrag stammt.

Zusätzlich können Trades durch die Nutzung weiterer fortgeschrittener und professioneller Analysetools innerhalb des Indikators eröffnet werden. Durch Beobachtung der im Indikator angezeigten Signale und Farben können zahlreiche Scalping-Möglichkeiten mit hoher Präzision erfasst werden. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den Indikator während des Tests oder auf dem Live-Chart verstehen.

Geeignet für die meisten Forex-Märkte: Ideal für den Handel mit Gold und beliebten Indexmärkten – Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX und andere – sowie mit Währungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und vielen weiteren starken Paaren. Unterstützt auch wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Stablecoins – ideal für diversifizierte Strategien über digitale Assets und traditionelle Märkte hinweg.

Sonderpreisangebot für eine begrenzte Anzahl von Tagen.

Der Shock Pullback Indicator ist ein echter Durchbruch bei der Erkennung von Rücksetzern und Akkumulationszonen. Basierend auf einem vollständig innovativen Algorithmus ermöglicht er es Tradern, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, Preisbewegungen zu verfolgen und Rücksetzer, Akkumulationszonen, Gaps und Ausbrüche mit Leichtigkeit und absoluter Klarheit zu erkennen.

Neues Update Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback ist ein vollständig integriertes Analysesystem.

1_ Zwei Bewegungslinien zur Erkennung und Anzeige oberer und unterer Rücksetzer-Gaps auf präzise und innovative Weise – mit der Möglichkeit, die Gap-Farben zu steuern oder auszublenden.

2_ Ein Pfeil, wenn ein oberer oder unterer Rücksetzer-Gap bestätigt wird. Der Beginn dieser Zone wird mit einem gelben bidirektionalen Pfeil markiert, mit der Option, die Farbe zu ändern oder den Pfeil auszublenden.

3_ Anzeige von Mittellinien-Baselines (Standard + gestuft): „Blau – Mittlerer Rücksetzer“, „Hellgrün – Bullische Kaufbewegung“ und „Rot – Bärische Verkaufsbewegung“. Linien können über das Farbsteuerungsmenü ausgeblendet werden.

4_ Anzeige von Gewinn-Pips für aktive Trades (weiß dargestellt) sowie Anzeige vorheriger gewinnbringender Pips in Grün oder verlustreicher Pips in Rot. Alle Pip-Zahlen können über das Bedienfeld ausgeblendet werden.

5_ Eine ZigZag-Hilfsanalysefunktion zur Erkennung von Wellen und potenziellen Rücksetzern.

6_ Ein oberes und ein unteres Rechteck im ZigZag-Rücksetzerbereich, das den Rücksetzerpreis der letzten zwei Punkte anzeigt.

7_ Eine Hilfsanalysefunktion zur Suche und Erkennung von Flaggen- und Wimpelmuster mit anpassbaren Linienfarben und der Option, die Muster anzuzeigen oder auszublenden.

8_ Flexible Anpassung: Einstellbare Parameter umfassen die Indikatorperiode, Band-Multiplikator, Linienstärke und die Anzahl der Kerzen zur Bestätigung von Ausbrüchen.

Es wird empfohlen, den Shock Pullback-Indikator zusammen mit dem SULEIMAN LEVEL-Indikator zu verwenden, um eine umfassendere Analyse durchzuführen und Levels, Trendlinien, Unterstützungen und mehr anzuzeigen:

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und profitables Trading!