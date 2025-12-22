SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern.

Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popup, E-Mail oder Push-Benachrichtigung senden.

Dieser Indikator wurde für den Handel auf dem M1-Zeitrahmen optimiert, so dass er schnell auf kleine Kursbewegungen reagieren kann und sich ideal für hochfrequente Scalping-Strategien eignet.



Strategie: Supertrend + Heiken Ashi - So funktioniert's

Zentrale Logik: Der Supertrend-Indikator identifiziert Trendumkehrungen. Ein Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend erzeugt ein Kaufsignal, während ein Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend ein Verkaufssignal erzeugt.

Bestätigung: Die Heiken Ashi-Kerzenfarbe (offen/geschlossen) dient als Filter, um falsche Umkehrungen zu ignorieren und falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Signalanzeige: Ein KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeil erscheint auf dem Chart, versetzt durch die ATR, wobei SL/TP automatisch aus der ATR berechnet wird.

Ziel: Erfassen von Ausbrüchen und Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf dem Abstand zwischen Preis und Supertrend im Verhältnis zur ATR (intern als "Wahrscheinlichkeit" definiert).

Am besten geeignet in trendierenden Märkten. Der Indikator zeigt eine starke Leistung während kurzfristiger Trends und sollte bei völliger Seitwärtsbewegung oder unruhigen Bedingungen vermieden werden.



Er wird besonders für den Handel während der Überschneidung von London und New York empfohlen, wenn die Volatilität und die Klarheit des Trends in der Regel höher sind - was ihn ideal für Hochfrequenz-Scalping-Strategien macht, die auf schnelle Marktbewegungen und beständiges Momentum setzen.





Optionale Filter verbessern die Leistung:

ADX: Bestätigt die Trendstärke.

EMA: Bestimmt die Trendrichtung in einem höheren Zeitrahmen.

RSI: Vermeidet überkaufte/überverkaufte Zonen.

DI+ / DI- und Volumen-SMA: Bestätigen Liquidität und Momentum-Anstieg.

VWAP-Filter: Bestätigt Hausse-/Baisse-Bedingungen auf der Grundlage des Preises im Verhältnis zum VWAP.

Wahrscheinlichkeitsschwelle: Ignoriert Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit und verbessert so die allgemeine Zuverlässigkeit.

ATR-Stärke: Misst die jüngste Volatilität anhand der Referenz-ATR, um schwache Bewegungen herauszufiltern.

Wenn die Filter übereinstimmen (z. B. ADX über dem Schwellenwert, Heiken Ashi bestätigt den Trend, Volumen über dem SMA, Preis korrekt im Verhältnis zum VWAP positioniert, ATR-Stärke über dem Schwellenwert und Signal erfüllt den Wahrscheinlichkeitsschwellenwert), erhöht sich die Zuverlässigkeit des Signals erheblich.





SmartScalp M1 enthält jetzt einen Simulator zur Analyse der letzten Bars.

Metriken: Gewinnrate, Gesamtzahl der Trades, gewinnende/verlierende Trades, durchschnittlicher Gewinn, Gesamtgewinn, Simulationsbalken

On-Chart-Panel: Zeigt die Ergebnisse übersichtlich an, um einen schnellen Überblick über die Handelsleistung zu erhalten

Empfohlene Zeitrahmen



Primär: M1,M5 - entwickelt für Hochfrequenz-Scalpers, reagiert schnell auf Mikro-Trendverschiebungen und nutzt kurzfristige Schwankungen aus.

Auch wirksam bei: M15 - für weniger, klarere Signale mit strengerer Risikokontrolle.

Tipp: Passen Sie bei höheren Zeitrahmen die ATR_Periode , den ATR_Multiplikator und die SL/TP-Multiplikatoren an die breitere Preisspanne an.

Automatische ATR-basierte Levels:

SL = Schlusskurs +/- SL_ATR_Multiplikator x ATR

TP = close +/- TP_ATR_Multiplikator x ATR

Standardwerte: SL = 3,0 x ATR, TP = 5,0 x ATR, um Kapitalschutz und langfristige Rentabilität auszugleichen.

Visuelle Darstellung:

Gestrichelte SL/TP-Linien werden auf dem Chart mit optionalen Textbeschriftungen für eine einfachere Handelsplatzierung gezeichnet.

Risikohinweise: Kombinieren Sie den Indikator mit einer festen Regel für die Positionsgröße - z. B. 0,5 %-1 % Risiko pro Handel auf der Grundlage des SL-Abstands. Der Indikator unterstützt Handelsentscheidungen, ersetzt jedoch nicht einen angemessenen Geldmanagementplan.





Kombiniertes Setup: SmartScalp M1 + VM Auto SLTP Basic

Durch die Kombination von SmartScalp M1 mit VM Auto SLTP Basic können Sie: schnelle Handelseinstiege auf M1 mit SmartScalp-Signalen generieren und dann VM Auto SLTP Basic automatisch SL/TP-Levels auf der Basis von ATR zuweisen und verwalten lassen - eine manuelle SL/TP-Platzierung ist nicht erforderlich.

Dieses Setup ist ideal für hochfrequentes Scalping, minimiert manuelle Eingriffe und gewährleistet gleichzeitig ein konsistentes Risikomanagement.

Wichtigste Vorteile:

Vollständige Automatisierung des Handelsmanagements: SmartScalp liefert Einstiegssignale, während VM Auto SLTP Basic ATR-basierte SL/TP, Breakeven und Trailing entsprechend Ihrer Konfiguration anwendet.

Reduzierte menschliche Fehler: Vermeiden Sie Fehler, die durch manuelle SL/TP-Eingabe in schnelllebigen M1-Märkten entstehen.

Konsistente Risikokontrolle: Der EA kann alle Positionen automatisch schließen, sobald Ihr Konto ein bestimmtes TP%- oder SL%-Niveau erreicht.

Hängen Sie den Indikator an den gewünschten Chart an (Standard: XAUUSD, M1). Setzen Sie ConfirmOnClosedBar = true, um Signale nur nach dem Schließen des Balkens zu erhalten (reduziert das Rauschen). Aktivieren Sie nach Bedarf Filter: ADX (Trendbestätigung)

EMA50 (Handel nur in Trendrichtung)

VolumeConfirm (Liquiditätsbestätigung sicherstellen) Achten Sie auf Pfeil + SL/TP-Anzeige: Folgen Sie den angezeigten Levels oder verwenden Sie sie als Referenz für Ihren EA. Aktivieren Sie Use_Probability_Threshold (z.B. 0.5-0.6), um schwache Signale herauszufiltern. Testen Sie ausgiebig im Demo-/Backtest-Modus, bevor Sie live handeln - M1 reagiert schnell und profitiert von der Feinabstimmung der Parameter.

Nach dem Kauf können Sie sich per MQL5-Privatnachricht an uns wenden oder einen Kommentar auf der Produktseite hinterlassen, um eine persönliche Setup-Anleitung zu erhalten (z. B. Tuning-Parameter für XAUUSD, EURUSD oder andere Zeitrahmen).

Unterstützung umfasst: