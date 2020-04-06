VM Heiken Ashi Pro EA

Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1

Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und Margin, bevor er Trades platziert, und beinhaltet eine automatische Schließ- oder Umkehrfunktion, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint.
Sie können VM Heiken Ashi Pro auf MQL5 Market herunterladen, um die Handelssignale visuell zu beobachten.

Hauptmerkmale:

  • Speziell für XAUUSD H1 optimiert, Erfassung von Trendstrukturen und charakteristischen Pullbacks von Gold.

  • Geglätteter Heiken-Ashi mit EMA oder HULL, der Rauschen effektiv filtert und zuverlässigere Signale erzeugt.

  • ATR-basierte dynamische SL und TP passen sich der Volatilität an und bewahren gleichzeitig die Gewinne.

  • EMA-Filter und EMA-Filter mit höherem Zeitrahmen verhindern den Einstieg in einen Gegentrend.

  • Hochentwickeltes Risikomanagement, einschließlich Tages- und Totalverlustlimits, Spread- und Margenprüfungen vor der Auftragserteilung.

  • Automatische Schließung oder Umkehrung, wenn ein entgegengesetztes Signal erkannt wird.

Hauptindikator: VM Heiken Ashi Pro

Der VM Heiken Ashi Pro Indikator ist die Grundlage des EA. Er bietet geglättete Heiken-Ashi-Kerzen (EMA oder HULL), eine klare Trendeinfärbung und eine ConfirmOnClosedBar-Option, die eine erneute Einfärbung verhindert, indem sie nur bei geschlossenen Kerzen bestätigt. Einstiegs- und Ausstiegspfeile erscheinen, wenn sich der Heiken-Ashi-Trend umkehrt.
Heiken Ashi Pro EA ist die vollautomatische Version dieses Indikators, die SL/TP-Management, Kapitalkontrolle, Marktzustandsüberprüfung und vollständige Risikokontrolle integriert.
Sie können die Echtzeit-Signalanzeige direkt im MQL5 Market verfolgen.

Handelslogik:

Die Handelslogik wird ausgelöst, wenn die geglättete Heiken-Ashi-Kerze ihre Richtung ändert, wobei optional eine Bestätigung nach dem Schließen der Kerze erforderlich ist. Trendfilter verwenden kurze EMA, lange EMA und EMA mit höherem Zeitrahmen, um die Richtung zu bestätigen.
Stop Loss und Take Profit können dynamisch auf Basis von ATR-Multiplikatoren oder festen Werten gesetzt werden.
Der EA enthält eine Option zum automatischen Schließen oder Umkehren von Geschäften bei entgegengesetzten Signalen.

Geldmanagement und Sicherheit:

Heiken Ashi Pro unterstützt feste oder dynamische Losgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz.
Es begrenzt das Gesamtvolumen und die Anzahl der offenen Trades, um das Risiko zu kontrollieren.
Das System prüft automatisch Spread und Margin, bevor es Aufträge erteilt, und kann alle Positionen schließen, wenn Tages- oder Totalverlustgrenzen erreicht werden.

Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: H1

  • Mindestguthaben: 200 USD (empfohlen 500 USD oder höher)

  • Konto-Typ: ECN oder Roh-Spread

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • VPS empfohlen für 24/7 Dauerbetrieb

Backtesting und Voreinstellung:

Heiken Ashi Pro liefert eine stabile Leistung auf XAUUSD H1.
Die Backtest-Ergebnisse können je nach Broker-Spread und Tick-Datenqualität variieren.
Beim Kauf erhalten Sie eine optimierte .set-Voreinstellungsdatei und eine detaillierte Testanleitung.

Haftungsausschluss und Risikowarnung:

Kein Expert Advisor kann einen Gewinn garantieren. Testen Sie immer mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.
Für kleinere Konten (um 200 USD) sollten Sie die RiskPercent-Einstellung für mehr Sicherheit herabsetzen.

Installation und Unterstützung:

Beim Kauf erhalten Sie eine ausführliche Installationsanleitung, eine optimierte Voreinstellungsdatei für XAUUSD H1 und Anweisungen zur Anpassung der Parameter an Ihren Kontostand und Ihren Broker.
Direkter Support ist über MQL5-Nachrichten verfügbar.
Kontaktieren Sie Van Minh auf MQL5 für Preset-Anfragen, technische Unterstützung oder Einrichtungsberatung.


Empfohlene Produkte
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Dieser Indikator ist derselbe wie der beliebte Heiken Ashi Smoothed. Der Heikin Ashi-Indikator für MetaTrader 5 existiert bereits, aber er hat zwei Nachteile: Er malt die Kerzen nicht genau. Es ist nicht möglich, die Kerzenbreite zu ändern. Siehe auch Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In dieser Version gibt es keine solchen Nachteile.
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indikatoren
HAshi-E ist eine verbesserte Methode zur Analyse von Heiken-Ashi-Signalen. Unterrichtung: Heiken-Ashi wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, kurzfristige Volatilität herauszufiltern, was es zu einem bevorzugten Instrument für die Identifizierung und Verfolgung von Trends macht. Es hilft bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Einstiegs- und Ausstiegspunkte und unterstützt bei der Unterscheidung zwischen falschen Signalen und echten Trendumkehrungen. Im Gegensatz zu traditionellen Can
Dark Oscillator MT5
Marco Solito
4.76 (17)
Indikatoren
Dark Oscillator ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter-Trend-Strategie und versucht, Richtungsänderungen im Vergleich zu Trendfolgeindikatoren im Voraus abzufangen. Mit diesem Indikator kann man zu einem guten Preis einsteigen, um die Umkehrung des Trends auf dem aktuellen Instrument zu verfolgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohlene Zeitrahmen sind M5, M15
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" für MT5 wurde erstellt, um die Analyse zum Zeitpunkt des Handels zu erleichtern. Die HLC Bar wurde von Richard Wyckoff verwendet und wird derzeit häufig in "VSA" -Operationen verwendet. Wyckoff stellte fest, dass die Verwendung von High, Low und Close den Graphen viel sauberer und einfacher zu analysieren machte. Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" ermöglicht: # Ändern Sie die Balkenbreite; # Lassen Sie die Leiste dieselbe Farbe; # Und markieren Sie die Bar, d
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indikatoren
Wir stellen den   Quantum Heiken Ashi PRO   vor Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht lesbare
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indikatoren
Der gleitende Durchschnitt ist ein Indikator, der Teil der technischen Analyse ist. Mit ihm können Sie das Gleichgewicht der Preise auf dem Markt erkennen und Aufwärts-, Neutral- oder Abwärtstrends beobachten. Dieser benutzerdefinierte Indikator verfügt über zusätzliche Optionen zur Definition der Berechnungsmethode, und Sie können zwischen SMA, EMA, SSMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, Vidya, AMA, HULL MA wählen. Es gibt auch mehrere Optionen für die Wahl der Berechnungsmethode für den Basispreis
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Trend Direction ADX Indikator Trend Direction ADX ist Teil einer Reihe von Indikatoren, die zur Charakterisierung der Marktbedingungen verwendet werden. Fast jede Strategie funktioniert nur unter bestimmten Marktbedingungen. Daher ist es wichtig, die Marktbedingungen jederzeit charakterisieren zu können: Trendrichtung, Trendstärke, Volatilität usw. Trend Direction ADX ist ein Indikator, der zur Charakterisierung der Trendrichtung verwendet wird: Aufwärtstrend Abwärtstrend schwankend Trend D
Imbalance Volume Trend
Denys Babiak
Indikatoren
Imbalance Volume Trend ist ein professioneller Indikator für MetaTrader, der Fair Value Gap (FVG) / Imbalance-Zonen mit der Analyse von Volumen-Ungleichgewichten und einer auf Ungleichgewichten basierenden Trend-Engine kombiniert. Der Indikator findet automatisch bullische und bearische Fair Value Gaps, malt sie auf dem Chart als farbige Rechtecke und berechnet den prozentualen Anteil des Volumens der Käufer gegenüber den Verkäufern (oder umgekehrt) innerhalb der Ausbruchskerze, die das Ungleich
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
Experten
Überblick: Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse. Wie der EA funktioniert: Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf. EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der R
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor. Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe ode
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Pro Signals  Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung. Was es tut Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet au
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SmartScalp M1 - Schnelles Scalping mit präzisen Trends und sauberen Signalen SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern. Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popu
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM SuperAshi Trend Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend Optimiert für M1-M5 Scalping Überblick VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigunge
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert der EA? SuperScalp Pro EA analysiert die ku
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Gold Trend M1 - Optimiertes Scalping-Tool für Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 ist ein Hochfrequenz-Handelsindikator für die MetaTrader 4-Plattform, der speziell für den M1-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt optimiert ist. Er kombiniert einen leistungsstarken SuperTrend-Trendfilter mit Kauf-/Verkaufssignalen, die von der Heiken Ashi-Berechnungslogik abgeleitet sind, und hilft Händlern, präzise und disziplinierte Einstiegspunkte für eine optimale Handelsperformance zu identifizieren. Hauptmerkmale Optimier
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere E
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Flex - POC, VAH und VAL mit Preisniveauanzeige Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren. Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart. Hauptmerkmale: Der Indikator berechnet automatisch die wichtigs
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Pro - Erweitertes Order- und Risikomanagement EA Übersicht: VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-bas
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Supertrend G5 Indikator Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: Klare Kauf-/Verkaufssignale Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärts
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indikatoren
PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent  PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optiona
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4 SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/P
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experten
Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader z
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind. ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale. Der Indikator wird nur dann aktiv
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen Was Trend Eye leistet: Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem. Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt a
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension