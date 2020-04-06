VM Heiken Ashi Pro EA

Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1

Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und Margin, bevor er Trades platziert, und beinhaltet eine automatische Schließ- oder Umkehrfunktion, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint.

Sie können VM Heiken Ashi Pro auf MQL5 Market herunterladen, um die Handelssignale visuell zu beobachten.

Speziell für XAUUSD H1 optimiert, Erfassung von Trendstrukturen und charakteristischen Pullbacks von Gold.

Geglätteter Heiken-Ashi mit EMA oder HULL, der Rauschen effektiv filtert und zuverlässigere Signale erzeugt.

ATR-basierte dynamische SL und TP passen sich der Volatilität an und bewahren gleichzeitig die Gewinne.

EMA-Filter und EMA-Filter mit höherem Zeitrahmen verhindern den Einstieg in einen Gegentrend.

Hochentwickeltes Risikomanagement, einschließlich Tages- und Totalverlustlimits, Spread- und Margenprüfungen vor der Auftragserteilung.

Automatische Schließung oder Umkehrung, wenn ein entgegengesetztes Signal erkannt wird.

Der VM Heiken Ashi Pro Indikator ist die Grundlage des EA. Er bietet geglättete Heiken-Ashi-Kerzen (EMA oder HULL), eine klare Trendeinfärbung und eine ConfirmOnClosedBar-Option, die eine erneute Einfärbung verhindert, indem sie nur bei geschlossenen Kerzen bestätigt. Einstiegs- und Ausstiegspfeile erscheinen, wenn sich der Heiken-Ashi-Trend umkehrt.

Heiken Ashi Pro EA ist die vollautomatische Version dieses Indikators, die SL/TP-Management, Kapitalkontrolle, Marktzustandsüberprüfung und vollständige Risikokontrolle integriert.

Sie können die Echtzeit-Signalanzeige direkt im MQL5 Market verfolgen.

Die Handelslogik wird ausgelöst, wenn die geglättete Heiken-Ashi-Kerze ihre Richtung ändert, wobei optional eine Bestätigung nach dem Schließen der Kerze erforderlich ist. Trendfilter verwenden kurze EMA, lange EMA und EMA mit höherem Zeitrahmen, um die Richtung zu bestätigen.

Stop Loss und Take Profit können dynamisch auf Basis von ATR-Multiplikatoren oder festen Werten gesetzt werden.

Der EA enthält eine Option zum automatischen Schließen oder Umkehren von Geschäften bei entgegengesetzten Signalen.

Heiken Ashi Pro unterstützt feste oder dynamische Losgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz.

Es begrenzt das Gesamtvolumen und die Anzahl der offenen Trades, um das Risiko zu kontrollieren.

Das System prüft automatisch Spread und Margin, bevor es Aufträge erteilt, und kann alle Positionen schließen, wenn Tages- oder Totalverlustgrenzen erreicht werden.

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindestguthaben: 200 USD (empfohlen 500 USD oder höher)

Konto-Typ: ECN oder Roh-Spread

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

VPS empfohlen für 24/7 Dauerbetrieb

Heiken Ashi Pro liefert eine stabile Leistung auf XAUUSD H1.

Die Backtest-Ergebnisse können je nach Broker-Spread und Tick-Datenqualität variieren.

Beim Kauf erhalten Sie eine optimierte .set-Voreinstellungsdatei und eine detaillierte Testanleitung.

Kein Expert Advisor kann einen Gewinn garantieren. Testen Sie immer mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Für kleinere Konten (um 200 USD) sollten Sie die RiskPercent-Einstellung für mehr Sicherheit herabsetzen.

Beim Kauf erhalten Sie eine ausführliche Installationsanleitung, eine optimierte Voreinstellungsdatei für XAUUSD H1 und Anweisungen zur Anpassung der Parameter an Ihren Kontostand und Ihren Broker.

Direkter Support ist über MQL5-Nachrichten verfügbar.

Kontaktieren Sie Van Minh auf MQL5 für Preset-Anfragen, technische Unterstützung oder Einrichtungsberatung.



