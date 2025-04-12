TPTSyncX

Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg.

3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen

  • Keine Überlastung mehr durch Charts.
  • Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung.
  • Kompatibel mit allen Währungen, Krypto, Aktien, Metallen, Indizes und jeder Zeiteinheit.
  • Einfach klicken und ausführen — so einfach ist das.
  • Ideal für beschäftigte Trader, die Geschwindigkeit und Klarheit wollen.

TPTSyncX ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 5, der nahtlos Trend-, Muster- und Kerzenauslöser-Analysen in ein klares und intelligentes visuelles System synchronisiert. Entwickelt für Trader, die Klarheit, Präzision und Geschwindigkeit wollen, hilft es dabei, Handelssetups mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Kombination aus Preisaktion, Strukturmustern und Markt-Timing-Tools zu identifizieren.

Hauptfunktionen:

  1. Intelligente visuelle Anzeige:
    Zeichnet automatisch Strukturmuster der Preisbewegung und kennzeichnet deutlich Höhere Hochs (HH), Höhere Tiefs (HL), Tiefere Hochs (LH) und Tiefere Tiefs (LL) auf Ihrem Chart — bietet Ihnen eine Echtzeitansicht von Marktstrukturwechseln und potenziellen Umkehrzonen, was entscheidend ist, um Trendwechsel und Kursausbrüche mit Klarheit zu erkennen.
  2. Dynamischer gleitender Durchschnitt:
    Passt sich automatisch an den von Ihnen ausgewählten Zielbalkenbereich an und liefert einen dynamischen MA-Zeitraum, der sich je nach Setup anpasst — egal ob für kurzfristiges Scalping oder langfristige Swing-Trades.
  3. Tägliches Zielpreisniveau (basierend auf ADR/ATR):
    Liefert klare Take-Profit- und Stop-Loss-Referenzen mithilfe von ADR oder ATR, um Ihre Ziele realistischer und an die tatsächliche Marktvolatilität angepasst zu gestalten.
  4. Täglicher Trenner:
    Hilft dabei, jeden Handelstag visuell zu unterteilen, was Ihnen eine klarere Sicht auf Sitzungsbewegungen, Tageszyklen und intraday Muster verschafft. Enthält auch Fibonacci-Expansions- und -Erweiterungswerkzeuge für manuelle Messungen – ermöglicht es Ihnen, Preisziele präzise zu zeichnen und zu projizieren, wann immer nötig.
  5. Kerzenüberwachung für tägliche/wöchentliche Tendenzen:
    Überwacht tägliche und wöchentliche Kerzenmuster, um Ihnen zu helfen, kurzfristige und tägliche Bias zu erkennen und sich mit dem höheren Zeitrahmen abzustimmen — ideal für die präzise Planung richtungsweisender Trades.
  6. Erkennung runder Zahlen:
    Hebt automatisch wichtige runde Zahlen (z. B. 1.0000, 1.5000) hervor, um bei der Erkennung von Quartalszyklen und bedeutenden psychologischen Preisniveaus im Laufe des Jahres zu helfen.
  7. Erkennung von Liquiditätszonen:
    Erkennt wichtige Liquiditätsniveaus wie das Hoch/Tief des Vortages sowie das Hoch/Tief der asiatischen Sitzung. Diese dynamischen Zonen sind entscheidend, um Bereiche zu erkennen, in denen Liquidität abgefischt werden könnte — ideal, um potenzielle Umkehrungen, Fortsetzungen oder institutionelle Bewegungen mit Präzision zu identifizieren. Diese Zonen helfen Tradern dabei, Liquiditätsabfischungen, Umkehrungen und Fortsetzungen im Sinne von Smart Money, ICT und institutionellen Strategien vorherzusehen.
  8. Mehrwährungs-Scanner:
    Scannt mehrere Währungspaare gleichzeitig in Sekunden, um Trend- und Musterbildungen in Echtzeit zu erkennen, einschließlich Impuls- und Korrekturphasen auf Basis der Elliott-Wellen-Logik. Perfekt, um Chancen im gesamten Markt zu erkennen, ohne zwischen Charts wechseln zu müssen.
  9. Bereit für mehrere Zeitrahmen:
    Unterstützt die Erkennung von AB=CD-Mustern — einschließlich 1.27-Projektionskorrekturen und 0.618-Umkehrsetups, sowie kraftvolle Kerzenmuster wie Engulfing, Three Inside Bar und Three Outside Bar über mehrere Zeitrahmen hinweg, um eine Ausrichtung von Mikro- bis Makrostruktur sicherzustellen.

Leichtgewichtig und optimiert, entwickelt, um CPU-freundlich und reaktionsschnell zu sein, selbst bei Analysen über mehrere Paare und Zeitrahmen hinweg. Vollständig anpassbar — Passen Sie Eingaben wie Swing-Empfindlichkeit, Kerzenmuster-Filter und mehr an Ihre individuelle Handelsweise an. Anwendungsfälle: Bestätigen Sie smarte Einstiege durch Konfluenz von Trend, Muster und Kerzenstruktur.

Filtern Sie Störungen mit strukturangepassten Signalen heraus. Ideal für Ausbruchs-, Umkehr-, Trendfolge- und SND-basierte Strategien. Kompatibel mit den meisten bekannten Handelsstilen: ICT, SMC, Elliott Wave (Trading Chaos Technique), Price Action, Doppel-Top, Doppel-Bottom, Unterstützung/Widerstand, Angebot/Nachfrage und mehr. TPTSyncX ist mehr als nur ein Indikator – es ist ein vollständiger visueller Assistent für Trader, die Präzision, Struktur und Vertrauen bei jedem Trade verlangen. Egal ob Sie ein Scalper, Swing-Trader oder langfristiger Analyst sind – TPTSyncX passt sich Ihrem Stil an und hilft dabei, das zu entdecken, was andere übersehen. Egal ob Sie mit einem SMC-Indikator, Doppel-Top-Indikator, Doppel-Bottom-Indikator, Ausbruchsindikator, Umkehrindikator, Trendfolgeindikator, SND-Indikator, ICT-Indikator, Elliott-Wave-Indikator, Price-Action-Indikator, Unterstützung/Widerstand-Indikator, Angebot/Nachfrage-Indikator, Scalping-Indikator oder Swing-Trading-Indikator handeln – es wurde entwickelt, um Sie in jeder Marktsituation einen Schritt voraus zu halten.


Empfohlene Produkte
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung in Chart Pattern MT Chart Pattern MT ist ein Chartmuster-Scanner zur Erkennung von Dreiecksmustern, fallenden Keilmustern, steigenden Keilmustern, Kanalmustern und so weiter. Chart Pattern MT verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Erkennung von Chartmustern. Wir haben es jedoch so gestaltet, dass es einfach zu bedienen ist und eine intuitive Benutzeroberfläche hat. Chart Pattern MT zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart im effizientesten Format für Ihr Trading. Sie müssen ke
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indikatoren
Der optimierte MACD-Divergenz-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung potenzieller Handelschancen durch die Erkennung von Divergenzen zwischen der Preisbewegung und dem MACD-Indikator. Er kombiniert die klassische Divergenzanalyse mit der Erkennung von Candlestick-Mustern und der Volumenfilterung, um genauere und zuverlässigere Signale zu liefern. Wie er funktioniert Der Indikator funktioniert nach den folgenden Prinzipien: MACD-Berechnung: Er berechnet den MACD-Indikator un
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indikatoren
Mit Renko Plus können Sie die Funktionen der Indikatorfunktionalität nutzen, indem Sie sie einfach zum Metatrader5-Chart hinzufügen. Das Renko-Diagramm ist ein von den Japanern entwickeltes Diagramm, das auf der Grundlage von Kursbewegungen und nicht wie die meisten Diagramme auf der Grundlage von standardisierten Preisen und Zeitintervallen erstellt wird. Es wird vermutet, dass es nach dem japanischen Wort für Ziegelsteine, "renga", benannt ist, da die Grafik wie eine Reihe von Ziegelsteinen
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Sind Sie auf der Suche nach zuverlässigen Kursniveaus auf einem Kurschart? Sind Sie schon müde von der Suche nach ähnlichen Indikatoren? Funktionieren die Niveaus nicht so, wie sie sollten? Dann ist dies der richtige Indikator für Sie. Volume Prices Universal ist ein zuverlässiger Indikator für das horizontale Volumen. Was zeigt er an? Zunächst einmal besteht die Hauptidee des Indikators darin, anzuzeigen, bei welcher Kursmarke der Preis am längsten gestanden hat. So entsteht die Anzeige der P
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator erstellt eine grafische Analyse, die auf der Fibonacci-Theorie basiert. Der Fibo-Fächer wird für die Analyse der Impulse und Korrekturen der Bewegung verwendet. Umkehrlinien (2 Linien an der Basis des Fibonacci-Fächers) werden verwendet, um die Richtung der Bewegungen zu analysieren. Der Indikator zeigt die 4 Ziellinien in jeder Richtung an. Der Indikator berücksichtigt die Marktvolatilität. Wenn der Kurs über den Umkehrlinien liegt, ist es sinnvoll, einen Kauf in Betracht zu zieh
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indikatoren
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Automatisiertes Angebot und Nachfrage Trading Edge MT5. Diese Videos zeigen, wie wir das System von Angebot und Nachfrage auf unsere neueste Handelsübersicht und Marktanalyse anwenden Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Supply and Demand Trading Edge MT5. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil mit dem Indikator Supply and Demand Trading Edge MT5, einem leistungsstarken Tool, das MACD-Signale mit
Automatic Fibonacci Retracement Indicator
Northen Trading Labs
Indikatoren
AutoFib: Erweiterte Fibonacci-Retracement-Analyse für MetaTrader 5 Automatisieren Sie die Fibonacci-Analyse für klügere Handelsentscheidungen AutoFib vereinfacht die Fibonacci-Retracement-Analyse, indem es automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus direkt in Ihren MT5-Charts identifiziert. Egal, ob Sie neu in der Fibonacci-Analyse sind oder ein fortgeschrittener Trader, AutoFib verbessert Ihre Fähigkeit, potenzielle Umkehrungen, Fortsetzungen und kritische Kursniveaus zu identif
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Chanlun
Xiaonong Yu
Indikatoren
Die ChanLun- oder Chan-Theorie ist eine der beliebtesten Handelstheorien in China. Es scheint jedoch, dass sie in den westlichen Ländern wenig Einfluss hat. Eigentlich basiert die Chan-Theorie auf einem ausgeklügelten mathematischen Modell. Die Grundidee der ChanLun-Theorie ist es, das Balkendiagramm durch sein Modell zu vereinfachen. Mit Hilfe von ChanLun kann ein Händler den Trend zukünftiger Waren und Aktien analysieren und vorhersagen. In ChanLun gibt es mehrere Grundelemente, die Fraktale,
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Trend ML Einstiegspunkte sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Der Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher sind alle Einstiegspunkte optimale Punkte, an denen sich die Bewegung ändert. Die einfachste Art, den Indikator zu verwenden, ist, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis erhält man, wenn man den Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert. Er kann als Nachrichtenfilter fungieren, d.h
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indikatoren
Erweiterter 4xZeovo MT5 Indikator (MetaTrader 5) Beschreibung des Produkts 4xZeovo ist ein leistungsfähiges System von Handelsindikatoren, das die Finanzmärkte 24/7 überwacht. Metatrader5 Tool entwickelt, um die besten Kauf / Verkauf Chancen zu finden und benachrichtigt den Benutzer . Es macht den Händlern das Leben leicht, indem es ihnen bei den beiden schwierigsten Entscheidungen hilft, indem es fortschrittliche, innovative Handelsindikatoren verwendet, die den Benutzer ermutigen, die Gewinnpo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indikatoren
ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator für MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator , einem leistungsstarken Tool, das die Klarheit der Heikin Ashi-Kerzen mit einer fortschrittlichen Pivot-Punkt-Analyse kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Markttrends, Umkehrungen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen präzise erkennen möchten. Hauptmerkmale: Heikin Ashi Visualisierung - Glättet das Marktrauschen
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Session Bias and Signals Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indikatoren
Session Bias & Handelssignale in einem Tool. Erkennt Trends in Asien, London und New York, zeigt die Stärke des Bias, warnt vor Bias-Flips und stellt Einstiegs-/SL/TP-Levels mit R:R dar. Einfaches Dashboard für schnelle Entscheidungen. Einfacher, aber leistungsstarker Handelsassistent. Dieser Indikator erkennt automatisch die Markttendenzen während der Sitzungen in Asien, London und New York . Er hilft Händlern, auf der richtigen Seite des Trends zu bleiben, neutrale Zonen zu vermeiden und Trend
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indikatoren
Manipulation Hunter - Identifizieren Sie Marktkonvergenz mit algorithmischer Präzision Manipulation Hunter ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Manipulationspunkte, strukturelle Pivots und Preiskonvergenzzonen zu erkennen, bevor größere Richtungsbewegungen auftreten. Angetrieben von einem proprietären Multi-Variablen-Algorithmus, der auf den AMD-Prinzipien (Accumulation - Manipulation - Distribution) basiert , analysiert er automatisch das Kursgeschehen, um die Schlüs
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pair Trading Station MT5
Young Ho Seo
4 (1)
Indikatoren
Wie verwendet man die Pair Trading Station? Die Pair Trading Station wird für den H1-Zeitrahmen empfohlen und Sie können sie für alle Währungspaare verwenden. Um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Pair Trading Station auf Ihrem MetaTrader-Terminal anzuwenden. Wenn Sie die Pair Trading Station auf Ihren Chart laden, wird die Pair Trading Station die verfügbaren historischen Daten auf Ihrer MetaTrader-Plattform für jedes Währungspaar auswerten. Auf
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indikatoren
Dieser Oszillator wurde 2015 exklusiv von xCalper entwickelt und basiert auf Berechnungen gleitender Durchschnitte, um überverkaufte und überkaufte Niveaus anzuzeigen und vorherzusagen. Die schnelle Linie (standardmäßig weiß) oszilliert grundsätzlich zwischen den Werten -0,5 (überverkauft) und +0,5 (überkauft). Immer wenn diese Linie den Wert -0,5 nach oben kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Kursniveau. Wenn sie den Wert +0,5 nach unten kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Preisniveau. Wenn
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indikatoren
Currency Index Watcher ist ein einfaches und benutzerfreundliches Tool für alle, die am Forex mit Währungsindizes handeln möchten. Currency Index Watcher ist konfigurierbar und kann direkt vom Panel aus genutzt werden. Indizes von 8 benutzerdefinierten Währungen EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (Standard) Jedes 3-Zeichen-Symbol aus Ihrer Marktbeobachtung kann verwendet werden (BTC = Bitcoin, RUB = Rubel, CNH = Yuan etc ...): Doppelklick auf das Symbol-Label Auswahl der zu analysierenden Wä
Weitere Produkte dieses Autors
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Auswahl:
88007901
129
88007901 2025.10.14 07:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Arief
1173
Antwort vom Entwickler Arief 2025.10.14 08:42
Thank you for this wonderful review and for becoming a loyal fan! We're so happy to hear that the software, from its performance and updates to our support, has exceeded your expectations. Your endorsement is incredibly motivating. We can't wait to share our future works with you and continue this successful cooperation.
Da Ming Li
384
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Arief
1173
Antwort vom Entwickler Arief 2025.10.14 08:38
Thank you so much for the 5-star review, We're thrilled to hear you find the indicator helpful and that you received quick support. We appreciate you.
Antwort auf eine Rezension