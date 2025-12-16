Volume Profile Pro Signals

Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung.

Was es tut

Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet aus ATR-Volatilität.

Jede Komponente — von Profilauflösung bis Alarmtyp — lässt sich an deinen Trading-Style anpassen, ob du schnelle Scalps oder multi-day Swings bevorzugst.

Kern-Highlights

Volume-by-Price Einsicht: Point of Control und Value Area direkt im MT5-Chart visualisiert.

Breakout-Alerts: Sofortige Signale bei Schluss über VAH oder Schluss unter VAL.

Adaptive Risikolevel: ATR-basierte SL/TP-Platzierung, automatisch berechnet.

Smarte Filter: EMA-Trendfilter und optionaler POC-Slope-Check reduzieren Fehlalarme.

HVN/LVN-Erkennung: Unterscheidung von Hoch- und Niedrigvolumen-Zonen.

Multi-Timeframe-kompatibel: Läuft effizient auf mehreren Charts/Timeframes.

Wie Trader es nutzen

Anstatt Profile manuell zu zeichnen oder Volumenbalken zu prüfen, aktualisiert der Indikator kontinuierlich ein dynamisches Marktprofil. Bewegt sich der Preis über VAH oder unter VAL — und die gewählten EMA-Filter bestätigen — zeichnet er klare Buy/Sell-Pfeile, definiert SL/TP-Zonen und kann per Popup/Email/Push benachrichtigen.

Das Tool ist ressourcenschonend gestaltet und zuverlässig auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Charts.

Praktisches Beispiel

Trader überwacht M5 mit 20-Bar-Profil. Preis bricht über VAH bei bullischem EMA-Trend. Indikator zeichnet neuen POC und zeigt grünen Buy-Pfeil mit ATR-basiertem SL/TP. Gleiche Logik gilt für Shorts unter VAL.

Schnelle Einrichtung

Indikator am Chart anfügen.

ProfilePeriods, ValueAreaPercent und ATR-Parameter anpassen.

Filter aktivieren/deaktivieren: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

Benachrichtigungen einschalten.

Template speichern.

Empfohlene Timeframes

Scalping: M1–M15

Swing: H1–D1

Anpassungsoptionen

Profil-Dichte, Bin-Anzahl, Value Area-Prozent; Farbe/Breite der POC/VAH/VAL/HVN/LVN-Linien; SL/TP-Textlabels aktivierbar; separate Sektionen für Alarm-Management und Volumen-Filter.

Warum anders

Die meisten Volumen-Tools zeigen nur Balkenaktivität. Volume Profile Pro Signals strukturiert die Information in klare Zonen — so siehst du, wo der Markt Preisbewertung vornimmt. Mit integrierter Signal-Logik ist es mehr als Analyse: es ist Entscheidungsunterstützung.

Support

Quick-Guide und Screenshots auf der Produktseite.

Technische Fragen: Autor per MQL5-Nachricht kontaktieren.

Schlussnote

Ideal für Trader, die Volumenstruktur, Trendbestätigung und automatisierte Risikohilfen in einem visuellen MT5-Framework vereinen möchten.