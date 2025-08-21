Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD

Überblick:

Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz zu erzielen. Seit seiner Veröffentlichung hat Supertrend G5 Tausende von Downloads erreicht und zahlreiche positive Bewertungen erhalten. Die Pro-Version ist mit fortschrittlichen Funktionen optimiert, um Ihnen zu helfen, mit Live-Konten sicherer und effektiver zu handeln.



Supertrend G5 Pro ist nicht für alle Trader gedacht. Stattdessen wurde es speziell für Händler mit mittlerem bis großem Kapital und Institutionen entwickelt, die eine langfristige, nachhaltigeGewinnlösung suchen, mit einem empfohlenen Mindestkapital von 2.000 USD.

Kernstrategie und Handelsmanagement:



Die Signalgrundlage ist ein ATR-basierter Supertrend, kombiniert mit Multi-Zeitrahmen-EMA-Filtern, die den operativen Zeitrahmen plus D1 einschließen, um Gegentrend-Geschäfte zu reduzieren. Der EA eröffnet Long-Positionen, wenn ein Aufwärtstrend bestätigt wird, und Short-Positionen, wenn ein Abwärtstrend bestätigt wird. Die Positionen werden mit konfigurierbaren Break-Even- und Trailing-Stop-Regeln verwaltet. Der EA kann auf intelligente Weise in starke Trends einsteigen, um Gewinne zu sichern.

VWAP-Filter: Der EA enthält eine optionale VWAP-Filterfunktion. Benutzer können den Filter aktivieren, den VWAP-Zeitraum festlegen, den Zeitrahmen auswählen und Preis-über-VWAP-Bedingungen für Aufwärtssignale definieren, was eine zusätzliche Ebene der Trendbestätigung bietet.

Risikomanagement: Die Positionsgröße kann mithilfe des Risikomanagementsystems automatisch auf der Grundlage eines konfigurierbaren Prozentsatzes des Kontokapitals angepasst werden. Benutzer können das Money Management aktivieren oder deaktivieren, das maximale Risiko pro Handel festlegen und vom Schutz der Lotgröße profitieren, um übermäßige oder ungültige Lot-Ausgaben zu verhindern. Der Fixed-Lot-Modus wird ebenfalls unterstützt.

Der EA bietet fortschrittliche automatische Schutzmechanismen, einschließlich täglicher Verlustlimits und eines absoluten Kontoverlustlimits mit Handelsunterbrechung bei Erreichen von Schwellenwerten, was für die Bewertungsregeln von Prop-Firm nützlich ist. Außerdem enthält er Spread- und Volatilitätsfilter, um den Handel bei abnormalen Spreads oder übermäßig lauten Marktbedingungen zu vermeiden. Es stehen strenge Risikokontrollen zur Verfügung, wie z. B. maximale Lots pro Handel, maximale Anzahl gleichzeitiger Aufträge und Grenzen für das Gesamtvolumen der Lots. Es besteht auch die Möglichkeit, neue Aufträge zu blockieren, wenn sie sich in einer Verlustphase befinden oder ein konfiguriertes Verlustniveau überschritten haben.



Flexible Risikokontrolle (Maximum Loss Limit):

Supertrend G5 Pro verfügt über ein anpassbares Maximum Loss Limit, das den Handel automatisch beendet, wenn die vordefinierte Verlustschwelle erreicht ist.

Händler können den maximalen Verlust als Prozentsatz des Anfangssaldos festlegen, mit einem Standardwert von 20 %.

Bei einem Konto von $2.000 beträgt der maximal zulässige Verlust beispielsweise $400.

Diese Einstellung trägt dazu bei, das Handelskonto zu schützen, das Risiko effektiv zu kontrollieren und das Kapital für künftiges Wachstum zu erhalten, wenn sich die Marktbedingungen verbessern.

Ein übersichtliches Dashboard auf dem Chart zeigt den EA-Status, die Anzahl der offenen Trades, Gewinn/Verlust, die aktuelle ATR und den aktiven SL/TP-Modus an. Das Dashboard kann aktiviert oder deaktiviert werden und unterstützt die Anpassung von Position, Schriftart, Größe und Farben an die Vorlieben des Benutzers.

ATR-basierte Supertrend-Signale mit EMA-Filtern für mehrere Zeitrahmen (Betriebszeitrahmen + D1)

VWAP-Filter (optional): aktivieren/deaktivieren, Zeitraum und Zeitrahmen festlegen, Kurs über VWAP für bullische Signale erforderlich

SL/TP wählbar als Festpunkte oder ATR-basiert

Risikomanagement-System für automatische Losgröße nach Kontoprozentsatz und Fixed-Lot-Modus

Lot Size Protection zum Schutz der Lot-Ausgaben

Erweiterte Break-Even- und Trailing-Stop-Konfiguration

Intelligente Skalierung bei starken Trends

Spread- und Volatilitätsfilter

Tägliches Verlustlimit und absolutes Kontoverlustlimit mit automatischem Handelsstopp

Limits für gleichzeitige Trades und Gesamt-Lotvolumen

Option "Durchschnittliches Gewinnziel" zum Schließen von Aufträgen, wenn das Gewinnziel auf Portfolioebene erreicht ist

Leichtes, bewegliches Dashboard für schnelle Überwachung

Inkrementelles Lot-System: Erhöht die Positionsgröße schrittweise in Trendrichtung unter Verwendung konfigurierbarer anfänglicher Kauf-/Verkaufs-Losgrößen und anpassbarer Lot-Inkrementierungsschritte.



Symbol: XAUUSD (Standardvorgaben optimiert für Gold)

Zeitrahmen: empfohlen M5; M1, M15 oder H1 mit Parameteranpassungen verwendbar

Mindestkapital: USD 2000; empfohlen > USD 5000, um einen besseren Risikopuffer für den Goldhandel zu haben

Kontotyp: ECN, Raw oder Standard mit niedrigen Spreads

Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500 (Anpassung an Ihre Risikotoleranz)

Kontomodus: Hedge empfohlen

VPS: empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht auf MQL5, um eine schrittweise Installationsanleitung, optimierte Voreinstellungen und auf Ihr Konto zugeschnittene Parameterempfehlungen zu erhalten. Führen Sie immer einen Backtest und einen Forwardtest auf einem Demokonto durch, bevor Sie live handeln. Wichtige Parameter, die Sie überprüfen sollten, sind die Einstellungen für das Risikomanagement (z. B. maximales Risiko pro Handel, Geldmanagement ein/aus), die VWAP-Filtereinstellungen, das maximale Lot und andere risikobegrenzende Optionen wie das tägliche Verlustlimit und das absolute Kontolimit.

Van Minh Nguyen

Nachricht an MQL5 für Support, optimierte Voreinstellungen oder persönliche Konfigurationsberatung.