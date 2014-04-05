RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

Die RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie ist ein sauberer und effektiver technischer Indikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte unter Verwendung der Kombination aus RSI und Bollinger Bändern zu identifizieren.

Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern, um:

Zu verkaufen, wenn der Preis über dem oberen Bollinger Band liegt.

Zu kaufen, wenn der Preis unter dem unteren Bollinger Band liegt.

Signale werden nur generiert, wenn beide Indikatoren die gleiche Marktbedingung bestätigen, was eine höhere Genauigkeit gewährleistet und falsche Einstiege reduziert.

🔹 So funktioniert es

✔ Kaufsignal:

Der Preis kreuzt von unterhalb des unteren Bollinger Bandes nach oben.

Der RSI kreuzt über das definierte überverkaufte Niveau.

Ein grüner Kaufpfeil erscheint auf dem Chart.

✔ Verkaufssignal:

Der Preis kreuzt von oberhalb des oberen Bollinger Bandes nach unten.

Der RSI kreuzt unter das definierte überkaufte Niveau.

Ein roter Verkaufspfeil erscheint auf dem Chart.

Diese einfache Strategie wird nur ausgelöst, wenn sowohl der RSI als auch die Bollinger Bänder gleichzeitig in einem überkauften oder überverkauften Zustand sind, was sie ideal für Scalping und kurzfristigen Umkehrhandel macht.

🔹 Hauptmerkmale

Kombinierte Bestätigung von RSI + Bollinger Bändern.

Klare Kauf- und Verkaufspfeile.

Einstellbare RSI-Periode und Bollinger-Einstellungen.

Funktioniert direkt im Chartfenster.

Geeignet für Forex, Gold (XAUUSD), Indizes, Krypto.

Leichtgewichtig, schnell und anfängerfreundlich.

Keine Repainting-Logik.

🔹 Empfohlene Verwendung

Am besten für M1 – M15 Zeitrahmen.

Ideal für Scalping und Intraday-Handel.

Funktioniert gut in Seitwärtsmärkten und volatilen Märkten.

Kann mit Trendfiltern oder Unterstützung/Widerstand kombiniert werden.

🔹 Eingaben

Länge der RSI-Periode.

Periode der Bollinger Bänder.

Standardabweichung der Bollinger Bänder.

Kauf- und Verkaufspfeile aktivieren / deaktivieren.

Optionale visuelle Steuerung.

⚠ Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Handelshilfswerkzeug und garantiert keine Gewinne. Angemessenes Risikomanagement wird immer empfohlen.


