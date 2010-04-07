VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern

VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.

Signallogik

Kaufen: Preis schließt über dem oberen Band, die Breakout-Wahrscheinlichkeit erreicht den konfigurierten Schwellenwert und die Bestätigungsfilter sind erfüllt (RSI/ADX/Volumen, wenn aktiviert).

Verkaufen: Preis schließt unter dem unteren Band, die Breakout-Wahrscheinlichkeit erreicht den konfigurierten Schwellenwert und die Bestätigungsfilter sind erfüllt (wenn aktiviert).

Die Option ConfirmOnClosedBar bestätigt Signale nur nach Schluss der Kerze, um Fehlauslösungen zu reduzieren. Benutzer können die Signalstrenge wählen: Relaxed, Normal oder Strict, passend zu unterschiedlichen Handelsstilen.

Bestätigungsfilter

RSI-Filter: entfernt Signale in überkauften oder überverkauften Zonen.

ADX-Filter: erlaubt Signale nur, wenn ADX den Schwellenwert überschreitet und so einen klaren Trend bestätigt.

Volume SMA-Filter: vergleicht das aktuelle Volumen mit seinem gleitenden Durchschnitt, um die Stärke des Breakouts zu bestätigen.

Anzeigehinweis: Um Pfeile zu zeichnen und Alarme zu senden, setzen Sie Show_BuySell_Signals = true. Ist diese Option aus, zeichnet der Indikator keine Pfeile und sendet keine Alarme.

Hauptvorteile

• Erkennt Breakouts basierend auf statistischer Wahrscheinlichkeit (Z-Score und CDF), nicht nur aufgrund von Preisbrüchen.

• Mehrschichtige Filter (RSI, ADX, Volume) reduzieren Fehlsignale.

• Geeignet für Scalping und Swing-Trading.

• Einzelnes Alarmmechanismus vermeidet Alarm-Spam.

Empfohlene Zeitrahmen und Märkte

M1–M5: Ideal für Scalping und schnelle Breakout-Signale.

M15–H1–D1: Besser für Swing-Trading und qualitativ hochwertige Breakouts mit weniger, aber stärkeren Signalen.

Vorschläge: Verwenden Sie größere Bollinger-Perioden und breitere Abweichungen auf höheren Zeitrahmen für zuverlässigere Signale. Bevorzugen Sie Märkte mit guter Liquidität und Volatilität.

Zusätzlicher Hinweis

Dieser Indikator liefert nur Handelssignale.

Wenn Sie den gesamten Handelsprozess automatisieren möchten, verwenden Sie bitte den Expert Advisor EA Golden Buy Sniper.

EA Golden Buy Sniper: https://www.mql5.com/en/market/product/157761

Der EA Golden Buy Sniper nutzt eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger-Bändern, folgt der Logik des VM Breakout BB-Indikators und enthält fortschrittliche Kontoverwaltungstools.

Alle meine Produkte: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller

Kontakt für Support: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504