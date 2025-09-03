ARIScalping
- Indikatoren
- Temirlan Kdyrkhan
- Version: 9.9
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden.
Hauptmerkmale:
-
Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern
-
TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR
-
Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität
-
Performance-Statistik-Panel (Erfolg, Gewinn/Verlust, PP1/PP2)
-
Warnungen per Popup, Ton, Push oder E-Mail
-
Unterstützung von benutzerdefinierten Logos für das Branding
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
Perfekt für Trader, die Wert auf Klarheit, Präzision und visuelles Feedback legen.
Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen