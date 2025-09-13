Price Action Matrix

PriceActionMatrix - 다중 패턴 스캘핑 어시스턴트 

PriceActionMatrix는 여러 단기 가격 행동 패턴을 자동으로 감지하고 검증하는 스캘핑 지표입니다. 각 캔들을 독립적인 신호로 제시하기보다, 핀 바, 엔굴핑, 인사이드 바, 횡보 구역 및 거부 심지와 같은 패턴들을 집계한 다음, 구성 가능한 확인 단계(추세 및 EMA 확인, ATR 범위, 모멘텀 지표 및 선택적 거래량 필터)를 통해 검증하므로, 수동 거래 또는 EA 연동에 적합한 컨텍스트가 풍부한 신호를 받게 됩니다.

리스크 관리가 간단해집니다: 이 지표는 ATR 기반의 SL/TP 가이드를 차트에 그리며 선택적 가격 라벨을 표시할 수 있습니다. 팝업 및 사운드를 통한 명확한 알림이 제공되며, EA 사용을 위한 주요 출력은 iCustom을 통해 노출됩니다. PriceActionMatrix는 빠른 시간 프레임(M1)에 최적화되어 있으며, 더 적고 고품질의 신호를 선호하는 경우 M5에서도 안정적으로 성능을 발휘합니다.

이 지표를 차별화하는 점은 다중 패턴 인식 엔진과 유연한 확인 규칙의 결합입니다. 개별 패턴을 활성화 또는 비활성화하고, 재그리기를 피하기 위해 종료 캔들 확인(ConfirmOnClosedBar)을 요구하거나, 더 빠른 응답을 위해 캔들 내 트리거를 허용할 수 있습니다. 추세 컨텍스트(다중 EMA 및 기울기 임계값), ADX/DI, RSI/MACD 및 EMA까지의 거리(ATR 대비)는 모두 구성 가능하므로 선택한 필터와 일치하는 신호만 표시됩니다.

시각적 출력은 의도적으로 가볍게 설계되었습니다: 진입 마커(화살표 또는 작은 기호), 점선 SL(빨강) 및 TP(초록) 선(선택적 가격 태그 포함),以及 횡보 또는 거부 캔들에 대한 선택적 마커. 입력 그룹은 빠른 구성을 위해 간소화되어 있으며 EA 접근성을 직관적으로 만듭니다.

실제 사용에서는, 지표를 차트에 첨부하고 필요한 패턴과 확인 단계를 선택한 다음, PriceActionMatrix가 원시 캔들 활동을 거래 가능한 설정으로 필터링하도록 하십시오. 권장 시작 값: ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR. 더 보수적인 진입의 경우, EMA 추세 + DI + RSI 확인을 요구하십시오. 거래량 데이터가 신뢰할 수 있는 경우(예: 선물, 주식)에만 거래량 필터를 활성화하십시오. 많은 Forex 쌍에서는 틱 거래량을 선호하거나 거래량 필터링을 비활성화하십시오.

지표에 차트 상의 대시보드가 추가되어 개별 캔들 패턴(Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Rejection, Consolidation)을 차트에서 직접 켜거나 끌 수 있어 신호를 더 빠르게 제어하고 테스트할 수 있습니다. 또한 누적/분배 영역(Accumulation/Distribution Zone)이 추가되어 lookback, 과거 바 수, 투명도 및 선택 가능한 라벨 등 설정을 통해 누적/분배 구역을 자동으로 탐지하고 표시합니다. 이 두 기능은 기존의 확인 레이어와 밀접하게 통합되어 필터에 맞는 신호만 표시되며 필요에 따라 유연하게 켜고 끌 수 있습니다.

기술 지원이나 커스터마이징 요청은 MQL5 메시지로 작성자에게 연락해 주세요.

