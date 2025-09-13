Price Action Matrix

PriceActionMatrix - マルチパターンスキャルピングアシスタント 

PriceActionMatrixは、複数の短期価格行動パターンを自動検出し検証するスキャルピング指向のインジケーターです。各ローソク足を単独のシグナルとして提示するのではなく、ピンバー、エングルフィング、インサイドバー、コンソリデーションゾーン、拒否のウィックなどのパターンを集約し、設定可能な確認レイヤー（トレンドとEMAチェック、ATR範囲、モメンタムインジケーター、オプションの出来高フィルター）に従って検証するため、手動取引やEA連携に適した文脈に富んだシグナルを受け取ることができます。

リスク管理はシンプル：インジケーターはATRから導出されたSL/TPガイドをチャート上に描画し、オプションで価格ラベルを表示できます。ポップアップと音声による明確なアラートが提供され、主要な出力はiCustomを介してEAで使用できるよう公開されています。PriceActionMatrixは高速な時間足（M1）向けに最適化されており、より少ない高品質のシグナルを好む場合にはM5でも確実に機能します。

このインジケーターの特徴は、マルチパターン認識エンジンと柔軟な確認ルールを組み合わせている点です。個々のパターンの有効/無効を切り替え、再描画を避けるために確定足での確認（ConfirmOnClosedBar）を要求したり、より速い応答のために足中のトリガーを許可したりできます。トレンドコンテキスト（複数のEMAと傾斜の閾値）、ADX/DI、RSI/MACD、EMAまでの距離（ATRに対する相対）はすべて設定可能であるため、選択したフィルターに一致するシグナルのみが表示されます。

視覚的出力は

インジケーターにチャート上のダッシュボードが追加され、各ローソク足パターン（Pin Bar、Engulfing、Inside Bar、Rejection、Consolidation）をチャート上で個別にON/OFFできるようになりました。これによりシグナルの管理やテストがより迅速に行えます。併せて蓄積／分配ゾーン（Accumulation/Distribution Zone）も追加され、lookback、過去バー数、透明度、表示ラベルなどをカスタマイズ可能な形で自動検出・表示します。これらの機能は既存の確認レイヤーと密接に統合されており、フィルターに合致するシグナルのみが表示され、必要に応じて柔軟にON/OFFできます。

技術サポートやカスタマイズの依頼は、MQL5のメッセージで作者にご連絡ください。

意図的に軽量に設計されています：エントリーマーカー（矢印または小さな記号）、破線のSL（赤）とTP（緑）のライン（オプションの価格タグ付き）、およびコンソリデーションや拒否の足に対するオプションのマーカー。入力グループはコンパクトで、迅速な設定とEAからの簡単なアクセスが可能です。

実際には、インジケーターをチャートに添付し、必要なパターンと確認レイヤーを選択し、PriceActionMatrixに生のローソク足活動を取引可能なセットアップにフィルタリングさせます。推奨初期値：ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR。より保守的なエントリーでは、EMAトレンド + DI + RSIの確認を要求してください。出来高データが信頼できる場合（例：先物、株式）にのみ出来高フィルターを有効にし、多くの外国為替ペアではティック出来高を優先するか、出来高フィルタリングを無効にしてください。

技術サポートやカスタマイズの依頼は、MQL5のメッセージで作者にご連絡ください。

