Volume Profile Flex

Volume Profile Flex - POC, VAH und VAL mit Preisniveauanzeige

Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren.
Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart.

Hauptmerkmale:

Der Indikator berechnet automatisch die wichtigsten Volumenprofilebenen innerhalb einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen und zeigt diese an.

Kontrollpunkt (POC)

Der Point of Control ist das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb des analysierten Bereichs.
Er repräsentiert den Bereich des Marktgleichgewichts und das Niveau, das das meiste Handelsinteresse auf sich zieht.

Wertbereich (VAH und VAL)

Die Value Area wird anhand eines anpassbaren Prozentsatzes berechnet (Standardwert ist 70 %) und stellt den Preisbereich dar, in dem die meisten Handelsaktivitäten stattfinden.
Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL) werden deutlich im Diagramm dargestellt.
Eine optionale Hintergrundmarkierung kann aktiviert werden, um die Value Area Zone visuell hervorzuheben.

Preisniveau-Labels im Chart

Echtzeit-Kursetiketten werden direkt auf den POC-, VAH- und VAL-Ebenen angezeigt.
Dadurch können Händler Einstiegspunkte, Take-Profit-Levels und Risikomanagement-Entscheidungen ohne manuelle Schätzung genau ausrichten.

Optionale Volumen-Zonen High Volume Nodes (HVN):

High Volume Nodes identifizieren Preiszonen mit einem deutlich überdurchschnittlichen Handelsvolumen.
Diese Zonen dienen oft als starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.

Knotenpunkte mit geringem Volumen (LVN)

Low Volume Nodes (Knotenpunkte mit geringem Volumen) markieren Bereiche mit geringer Liquidität, in denen sich die Kurse oft schnell bewegen.
Diese Zonen sind nützlich, um potenzielle Ausbruchsbereiche oder Preisrückweisungszonen zu identifizieren.

Jede Volumenzone kann in den Indikatoreinstellungen unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.


Volume Profile Pro Signal Version:

Für Händler, die direkte Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart benötigen, die auf der Volumenanalyse basieren, ist die Volume Profile Pro Signal Version verfügbar.
Diese erweiterte Version generiert Handelssignale, die von der Logik des Volumenprofils abgeleitet sind, und eignet sich besonders für Scalping-, Intraday- und Swing-Trading-Strategien.

Weitere Informationen über die Pro-Version finden Sie auf der MQL5-Produktseite:
https://www.mql5.com/en/market/product/150565

Geeignete Anwendungsfälle:

Der Indikator eignet sich für die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Er kann effektiv mit Price-Action-Techniken oder trendbasierten Handelsstrategien kombiniert werden.
Volume Profile Flex ist anwendbar auf Devisenmärkte, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.
Es ist für Zeitrahmen von M1 bis H1 geeignet.

Unterstützung:

Wenn Sie Hilfe bei der Installation oder der Optimierung der Parameter benötigen oder Vorschläge für Funktionen haben, kontaktieren Sie uns bitte über eine private Nachricht auf MQL5 oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.
Der Indikator wird auf der Grundlage des Benutzerfeedbacks weiter verbessert.

Empfohlene Produkte
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Dynamic Volume Range Profile with Fair Value Zone
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Indikator "Volume Range Profile with Fair Value" (VRPFV) ist ein leistungsstarkes Instrument zur Volumenanalyse, das Händlern hilft, die Marktstruktur besser zu verstehen und wichtige Preisbereiche zu identifizieren, in denen bedeutende institutionelle Aktivitäten stattfinden. Anstatt nur das Volumen einzelner Candlesticks zu betrachten, analysiert VRPFV die Verteilung des Volumens nach Preisniveau innerhalb einer bestimmten Zeitspanne und bietet so tiefe Einblicke in den "Fußabdruck" des Sm
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Standardindikator Volumen, berechnet den Durchschnitt des Volumens auf der Grundlage der letzten N Bars, die vom Benutzer festgelegt wurden, und wenn der Wert des Volumens größer ist als ein bestimmter Prozentsatz des Durchschnitts, wird eine andere Farbe verwendet. Der Indikator wird in einem separaten Indikatorfenster angezeigt. Diese Version hat nun eine Einschränkung bei der Einstellung der % über dem Schwellenwert. Wenn Sie daran interessiert sind, den Schwe
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
Volume and Tick Profile
Martin Slacka
Indikatoren
Volume Profile Indicator - Benutzerhandbuch Beschreibung : Der Volume Profile Indicator ist ein leistungsstarkes Tool für MetaTrader 5. Er visualisiert die Marktaktivität anhand der Verteilung des Volumens über die Kursniveaus und zeigt: Histogramm des Volumens in jedem Preisbereich POC (Point of Control) - der Preis mit dem höchsten gehandelten Volumen Value Area - der Bereich, der einen konfigurierbaren Prozentsatz des Volumens abdeckt (z.B. 70%) Unterstützungsebenen: Min, Max, und Pivot Durch
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Tick Profile Free
Elia Burstein
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt eine vertikale Darstellung der Volumenverteilung innerhalb eines ausgewählten Benutzerbereichs an. Dies ist eine kostenlose Version des Vollprodukts. Sie kann nur für Daten verwendet werden, die eine Woche oder älter sind. Das vollständige Produkt finden Sie unter https://www.mql5.com/en/market/product/42234 . Hauptmerkmale: Dieser Indikator erstellt ein Bild, das es ermöglicht, das Tick-Volumen pro Kursniveau in grafischer Form anzuzeigen. Der Indikator funktioniert mi
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Pip Calculator
Breneer Jacinto
Indikatoren
Pip Value Calculator - Sofortige Risikobewertung in Ihrem Chart Dieses leistungsstarke und leichtgewichtige Dienstprogramm berechnet sofort den genauen Geldwert für jede Pip-Bewegung und zeigt ihn direkt auf Ihrem Chart an, so dass Sie das Risiko und den potenziellen Gewinn auf einen Blick beurteilen können. Das Herzstück des Indikators, die ausgeklügelte Berechnungs-Engine, läuft bei jedem Preis-Tick unbemerkt ab und stellt sicher, dass die angezeigten Informationen immer aktuell sind. Er erken
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Volumenprofile an, die auf dem Schachtelprinzip basieren. Die Perioden der Profile sind so voreingestellt, dass jedes nachfolgende Profil doppelt so lang ist wie das vorhergehende Profil. Zusätzlich zu den Profilen zeigt der Indikator Volumencluster an, die je nach dem darin enthaltenen Volumen farblich sortiert sind. Merkmale des Indikatorbetriebs Der Indikator arbeitet auf typischen Zeitrahmen von M5 bis MN, verwendet aber für Berechnungen historische Daten aus kleineren
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilitys
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf seine Historie. Der Expertenberater OrderBook History Playback ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der Marktbuchereignisse in der Historie anhand von
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indikatoren
Der Indikator sucht nach einer Konsolidierung (Flat) im Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt, bildet einen Box-Kanal und markiert von diesem eingerückte Niveaus für einen Breakdawn. Nach dem Überschreiten eines dieser Niveaus markiert der Indikator die Zone für die Gewinnmitnahme und berechnet den entsprechenden Gewinn oder Verlust in Richtung dieses Eintrags auf dem Panel. Auf diese Weise findet der Indikator, der sich an den Markt anpasst, einen flachen Bereich des Marktes, in dem eine Trendbew
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indikatoren
Eine ICT-Fair-Value-Lücke ist ein Handelskonzept, das Marktungleichgewichte auf der Grundlage einer Drei-Kerzen-Sequenz identifiziert. Die mittlere Kerze hat einen großen Körper, während die benachbarten Kerzen obere und untere Dochte haben, die sich nicht mit der mittleren Kerze überschneiden. Diese Formation deutet auf ein Ungleichgewicht hin, bei dem die Kauf- und Verkaufskräfte nicht ausgeglichen sind. Einstellungen Mindestgröße des FVG (Pips) -> FVGs, die kleiner als die angegebenen Pips s
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indikatoren
Einfacher Vwap mit dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP ist die Abkürzung für Volume-Weighted Average Price (volumengewichteter Durchschnittspreis ). Es handelt sich dabei um ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und seinem gesamten Handelsvolumen anzeigt. Es bietet Händlern und Anlegern ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Wie es verwendet wird Ermittlung von Ein
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Dots Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
Indikatoren
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Wichtigste Erkenntnisse Erzeugt Kauf- und Verkaufssignale früher als reguläre MA Dieser Indikator kann einen Trend erkennen, wenn er gerade erst beginnt Filter : Ein spezieller Parameter, der nützlich ist, um Spikes herauszufiltern, ohne eine Verzögerung zu verursachen. Um falsche Signale zu vermeiden, ist es am besten, den Dots-Indikator zusammen mit ande
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indikatoren
AI Trading Dashboard - Retracement Signalindikator für BOOM & CRASH Plaese Leave Review ÜBERBLICK Technischer Analyse-Indikator für synthetische BOOM- und CRASH-Indizes. Überwacht tägliche Trends und identifiziert Retracement-Einstiegspunkte basierend auf konfigurierbaren Parametern. SCHLÜSSEL-FEATURES Signalerzeugung - KAUFsignale für BOOM-Indizes bei Pullbacks im Aufwärtstrend - VERKAUFssignale für CRASH-Indizes bei Abwärtstrends - Einstellbare Retracement-Schwelle (Standard: 10 Pips, kann
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
Experten
Überblick: Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse. Wie der EA funktioniert: Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf. EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der R
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor. Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe ode
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Pro Signals  Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung. Was es tut Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet au
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SmartScalp M1 - Schnelles Scalping mit präzisen Trends und sauberen Signalen SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern. Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popu
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM SuperAshi Trend Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend Optimiert für M1-M5 Scalping Überblick VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigunge
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert der EA? SuperScalp Pro EA analysiert die ku
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Gold Trend M1 - Optimiertes Scalping-Tool für Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 ist ein Hochfrequenz-Handelsindikator für die MetaTrader 4-Plattform, der speziell für den M1-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt optimiert ist. Er kombiniert einen leistungsstarken SuperTrend-Trendfilter mit Kauf-/Verkaufssignalen, die von der Heiken Ashi-Berechnungslogik abgeleitet sind, und hilft Händlern, präzise und disziplinierte Einstiegspunkte für eine optimale Handelsperformance zu identifizieren. Hauptmerkmale Optimier
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere E
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Pro - Erweitertes Order- und Risikomanagement EA Übersicht: VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-bas
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Supertrend G5 Indikator Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: Klare Kauf-/Verkaufssignale Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärts
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indikatoren
PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent  PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optiona
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4 SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/P
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experten
Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader z
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind. ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale. Der Indikator wird nur dann aktiv
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen Was Trend Eye leistet: Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem. Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt a
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension