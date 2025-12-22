Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren.

Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart.

Hauptmerkmale:





Der Indikator berechnet automatisch die wichtigsten Volumenprofilebenen innerhalb einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen und zeigt diese an.

Der Point of Control ist das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb des analysierten Bereichs.

Er repräsentiert den Bereich des Marktgleichgewichts und das Niveau, das das meiste Handelsinteresse auf sich zieht.

Die Value Area wird anhand eines anpassbaren Prozentsatzes berechnet (Standardwert ist 70 %) und stellt den Preisbereich dar, in dem die meisten Handelsaktivitäten stattfinden.

Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL) werden deutlich im Diagramm dargestellt.

Eine optionale Hintergrundmarkierung kann aktiviert werden, um die Value Area Zone visuell hervorzuheben.

Echtzeit-Kursetiketten werden direkt auf den POC-, VAH- und VAL-Ebenen angezeigt.

Dadurch können Händler Einstiegspunkte, Take-Profit-Levels und Risikomanagement-Entscheidungen ohne manuelle Schätzung genau ausrichten.

Optionale Volumen-Zonen High Volume Nodes (HVN):





High Volume Nodes identifizieren Preiszonen mit einem deutlich überdurchschnittlichen Handelsvolumen.

Diese Zonen dienen oft als starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.

Knotenpunkte mit geringem Volumen (LVN)

Low Volume Nodes (Knotenpunkte mit geringem Volumen) markieren Bereiche mit geringer Liquidität, in denen sich die Kurse oft schnell bewegen.

Diese Zonen sind nützlich, um potenzielle Ausbruchsbereiche oder Preisrückweisungszonen zu identifizieren.

Jede Volumenzone kann in den Indikatoreinstellungen unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

Volume Profile Pro Signal Version:





Für Händler, die direkte Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart benötigen, die auf der Volumenanalyse basieren, ist die Volume Profile Pro Signal Version verfügbar.

Diese erweiterte Version generiert Handelssignale, die von der Logik des Volumenprofils abgeleitet sind, und eignet sich besonders für Scalping-, Intraday- und Swing-Trading-Strategien.

Weitere Informationen über die Pro-Version finden Sie auf der MQL5-Produktseite:

https://www.mql5.com/en/market/product/150565

Geeignete Anwendungsfälle:





Der Indikator eignet sich für die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Er kann effektiv mit Price-Action-Techniken oder trendbasierten Handelsstrategien kombiniert werden.

Volume Profile Flex ist anwendbar auf Devisenmärkte, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.

Es ist für Zeitrahmen von M1 bis H1 geeignet.

Unterstützung:





Wenn Sie Hilfe bei der Installation oder der Optimierung der Parameter benötigen oder Vorschläge für Funktionen haben, kontaktieren Sie uns bitte über eine private Nachricht auf MQL5 oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite.

Der Indikator wird auf der Grundlage des Benutzerfeedbacks weiter verbessert.