Price Action Matrix

PriceActionMatrix - Assistente de Scalping com Múltiplos Padrões 

O PriceActionMatrix é um indicador orientado para scalping que detecta e valida automaticamente múltiplos padrões de ação de preço de curto prazo. Em vez de apresentar cada candle como um sinal independente, a ferramenta agrega padrões como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidação e pavios de rejeição, e depois os submete a camadas de confirmação configuráveis - verificações de tendência e EMA, intervalo ATR, indicadores de momentum e filtros de volume opcionais - para que você receba sinais ricos em contexto, adequados para trading manual ou integração com EAs.

O gerenciamento de risco é simplificado: o indicador desenha guias de SL/TP derivadas do ATR no gráfico e pode exibir etiquetas de preço opcionais. Alertas claros são fornecidos via pop-up e som, e os principais resultados são expostos através do iCustom para uso em Expert Advisors. O PriceActionMatrix é otimizado para timeframes rápidos (M1) e também tem desempenho confiável no M5 quando você prefere menos sinais, porém de maior qualidade.

O que diferencia este indicador é seu motor de reconhecimento de múltiplos padrões combinado com regras de confirmação flexíveis. Você pode ativar ou desativar padrões individuais, exigir confirmação na barra fechada (ConfirmOnClosedBar) para evitar repaint, ou permitir triggers intra-bar para resposta mais rápida. O contexto de tendência (múltiplas EMAs e limites de inclinação), ADX/DI, RSI/MACD e a distância para a EMA (relativa ao ATR) são todos configuráveis, portanto apenas os sinais que correspondem aos seus filtros escolhidos são apresentados.

As saídas visuais são intencionalmente leves: marcadores de entrada (setas ou pequenos símbolos), linhas tracejadas de SL (vermelho) e TP (verde) com etiquetas de preço opcionais e marcadores opcionais para velas de consolidação ou rejeição. Os grupos de entrada são compactados para configuração rápida e para tornar o acesso ao EA direto.

Na prática, anexe o indicador ao seu gráfico, selecione os padrões e camadas de confirmação que você requer e deixe o PriceActionMatrix filtrar a atividade bruta do candle em setups negociáveis. Valores iniciais sugeridos: ATR = 14; SL = 3xATR; TP = 5xATR. Para entradas mais conservadoras, exija confirmações de tendência EMA + DI + RSI. Ative os filtros de volume apenas quando os dados de volume forem confiáveis (por exemplo, futuros, ações); prefira tick-volume ou desative a filtragem de volume em muitos pares de forex.

O indicador agora inclui um Painel (Dashboard) diretamente no gráfico, que permite ativar/desativar padrões de candles individuais (Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Rejection, Consolidation) diretamente no gráfico, ajudando a controlar e testar sinais mais rapidamente. Além disso, foram adicionadas zonas de Acumulação/Distribuição, que detectam e exibem automaticamente áreas de acumulação/distribuição com opções personalizáveis de lookback, número de barras históricas, transparência e rótulos opcionais. Ambas as funcionalidades integram-se estreitamente com as camadas de confirmação existentes, garantindo que apenas sinais que correspondam aos seus filtros sejam exibidos, e podem ser ativadas/desativadas de forma flexível conforme necessário.

Para suporte técnico ou pedidos de personalização, por favor contacte o autor via mensagens MQL5.

