Price Action Matrix

PriceActionMatrix - 多模式剥头皮助手

PriceActionMatrix 是一款面向剥头皮交易的指标，能自动识别并验证多种短期价格行为模式。该工具并非将每根K线视为独立信号，而是聚合诸如Pin Bar（钉线）、Engulfing（吞没）、Inside Bar（内包线）、盘整区域和拒绝影线等多种模式，并使其经过可配置的确认层——趋势和EMA检查、ATR范围、动量指标以及可选成交量过滤器——因此您能获得适合手动交易或EA集成的、富含上下文的信号。

风险管理变得简单：该指标在图表上绘制基于ATR的止损/止盈指导线，并可显示可选的价格标签。通过弹窗和声音提供清晰的警报，并且关键输出通过iCustom暴露以供专家顾问使用。PriceActionMatrix针对快速时间框架（M1）进行了优化，当您偏好更少但更高质量的信号时，在M5上也表现可靠。

该指标的与众不同之处在于其多模式识别引擎与灵活的确认规则相结合。您可以启用或禁用单个模式，要求收盘确认（ConfirmOnClosedBar）以避免重绘，或允许K线内触发以获得更快的响应。趋势上下文（多个EMA和斜率阈值）、ADX/DI、RSI/MACD以及距离EMA的距离（相对于ATR）均可配置，因此只呈现与您所选过滤器匹配的信号。

视觉输出有意设计得轻量：入场标记（箭头或小符号）、虚线止损（红色）和止盈（绿色）线带有可选价格标签，以及用于盘整或拒绝K线的可选标记。输入参数组紧凑，便于快速配置并使EA访问简单明了。

在实践中，将指标附加到您的图表，选择您需要的模式和确认层，然后让PriceActionMatrix将原始的K线活动过滤成可交易的设置。建议起始值：ATR = 14；止损 = 3倍ATR；止盈 = 5倍ATR。对于更保守的入场，需要EMA趋势 + DI + RSI确认。仅当成交量数据可靠时（例如期货、股票）启用成交量过滤器；对于许多外汇货币对，建议使用跳动量或禁用成交量过滤。

指标现已在图表上新增仪表盘（Dashboard），允许您在图表上直接打开/关闭单个烛形形态（Pin Bar、Engulfing、Inside Bar、Rejection、Consolidation），便于更快地控制和测试信号。同时，已添加累积/分配区域（Accumulation/Distribution Zone），能够自动检测并显示累积/分配区域，并提供回溯长度（lookback）、历史柱数量、透明度和可选标签等自定义设置。这两项功能与现有的确认层紧密集成，确保仅显示符合您过滤条件的信号，且可根据需要灵活开关。

如需技术支持或定制需求，请通过 MQL5 站内信联系作者。