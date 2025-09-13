Price Action Matrix

PriceActionMatrix - 多模式剥头皮助手 

PriceActionMatrix 是一款面向剥头皮交易的指标，能自动识别并验证多种短期价格行为模式。该工具并非将每根K线视为独立信号，而是聚合诸如Pin Bar（钉线）、Engulfing（吞没）、Inside Bar（内包线）、盘整区域和拒绝影线等多种模式，并使其经过可配置的确认层——趋势和EMA检查、ATR范围、动量指标以及可选成交量过滤器——因此您能获得适合手动交易或EA集成的、富含上下文的信号。

风险管理变得简单：该指标在图表上绘制基于ATR的止损/止盈指导线，并可显示可选的价格标签。通过弹窗和声音提供清晰的警报，并且关键输出通过iCustom暴露以供专家顾问使用。PriceActionMatrix针对快速时间框架（M1）进行了优化，当您偏好更少但更高质量的信号时，在M5上也表现可靠。

该指标的与众不同之处在于其多模式识别引擎与灵活的确认规则相结合。您可以启用或禁用单个模式，要求收盘确认（ConfirmOnClosedBar）以避免重绘，或允许K线内触发以获得更快的响应。趋势上下文（多个EMA和斜率阈值）、ADX/DI、RSI/MACD以及距离EMA的距离（相对于ATR）均可配置，因此只呈现与您所选过滤器匹配的信号。

视觉输出有意设计得轻量：入场标记（箭头或小符号）、虚线止损（红色）和止盈（绿色）线带有可选价格标签，以及用于盘整或拒绝K线的可选标记。输入参数组紧凑，便于快速配置并使EA访问简单明了。

在实践中，将指标附加到您的图表，选择您需要的模式和确认层，然后让PriceActionMatrix将原始的K线活动过滤成可交易的设置。建议起始值：ATR = 14；止损 = 3倍ATR；止盈 = 5倍ATR。对于更保守的入场，需要EMA趋势 + DI + RSI确认。仅当成交量数据可靠时（例如期货、股票）启用成交量过滤器；对于许多外汇货币对，建议使用跳动量或禁用成交量过滤。

指标现已在图表上新增仪表盘（Dashboard），允许您在图表上直接打开/关闭单个烛形形态（Pin Bar、Engulfing、Inside Bar、Rejection、Consolidation），便于更快地控制和测试信号。同时，已添加累积/分配区域（Accumulation/Distribution Zone），能够自动检测并显示累积/分配区域，并提供回溯长度（lookback）、历史柱数量、透明度和可选标签等自定义设置。这两项功能与现有的确认层紧密集成，确保仅显示符合您过滤条件的信号，且可根据需要灵活开关。

如需技术支持或定制需求，请通过 MQL5 站内信联系作者。

推荐产品
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
指标
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
指标
RSI 布林带箭头策略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) RSI 布林带箭头策略是一种清晰且有效的技术指标，旨在结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）来识别高概率的反转点。 该策略将 RSI 指标与布林带结合使用： 当价格在 布林带上轨之上 时 卖出 。 当价格在 布林带下轨之下 时 买入 。 只有当两个指标同时确认相同的市场状况时才会生成信号，从而确保更高的准确性并减少错误的入场。 工作原理 买入信号: 价格从布林带 下轨下方向上 穿过。 RSI 向上 穿过定义的 超卖 水平。 图表上出现一个 绿色 的买入箭头。 卖出信号: 价格从布林带 上轨上方向下 穿过。 RSI 向下 穿过定义的 超买 水平。 图表上出现一个 红色 的卖出箭头。 这个简单的策略只有在 RSI 和布林带 同时 处于超买或超卖状态时才会触发，因此非常适合剥头皮（scalping）和短线反转交易。 主要特点 RSI + 布林带的组合确认。 清晰的买入和卖出箭头。 RSI 周期和布林带设置可调节。 直接在图表窗口中工作。 适用于外汇、黄金 (
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
指标
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
指标
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
Demark Sequential TD
Jin Shun Wu
指标
神奇九转， 顾名思义就是每当出现数字9时，行情就很大的几率会发生逆转，这时应该注意止盈。是一个很有效的指标。 在序列显示和形成过程中，一旦出现不符合触发条件的情况，则前面序列数字消失，本次九转序列结构不存在。如果连续九天都达到触发条件，九转序列结构形成，价格走势可能发生反转。 九转序列可分为上升九转结构和下降九转结构，也就是九转序列在买多和买空以及判断各种走势反转是都可以使用。 九转序列买入建仓，即下降九转序列结构形成时，价格走势将要发生转变，考虑建仓买入。 买入条件：连续出现九根K线，并且满足收盘价都低于前一根K线收盘价，当第8、9根K线满足上述条件时，九转序列形成，投资者准备买入建仓。 使用分时九转时需要注意两点： 1、极端行情时（连续上涨或下跌），九转序列失效； 2、当九转序列完全形成时，再进场操作（尤其不用刚出现数字8或9就入场，一定要完全形成之后才可以。）
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
指标
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
指标
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
One to Three Trendline Breakout MT5
Noiros Tech
指标
This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicator is a 100 % non repaint low risk breakout system . The patterns are formed around swing high and swing lows which make them a low risk pattern with high reward. PATTERN BACKGROUND The 1-3 Trendline Breakout pattern is formed by four(4) points which are composed of three (3) primary points and the pattern neck. A trendline is always formed by the point 1 and the neck of the pattern . When price breaks out of the trendline formed , it
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
指标
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
指标
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Trend Complete
Oleksii Ferbei
指标
The Trend Complete indicator is a signal indicator and has interesting properties. It should be taken into account that this indicator reflects extremes and should be used as an additional one, and another instrument should be used for the entry point. Searches for and displays pivot points on the price chart. Trend indicators are one of the main tools for analyzing trends in the Forex market. The indicator is able to transmit all types of signals to the user: messages, E-mail and Push! The go
CandleSticks Patterns Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
CandleStick Patterns Indicator for MT5 — Professional Pattern Scanner Bring proven candlestick analysis into your workflow. This indicator automatically scans your chart and highlights high-quality reversal and continuation patterns, so you can react faster and with more confidence. Check the “More from author” section on the Market page to see our full suite of indicators. What it does Scans historical and live candles from a user-defined lookback range. Detects and labels major single- and m
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
指标
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
指标
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
指标
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
指标
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
指标
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Dashboard and Scanner for MFI
Elmira Memish
指标
Scanner and Dashboard for Money Flow Index MT5 The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100. Advantages of the Scanner: - Full Alert Options. - Multi Timefrare  - Works for all instruments including Currencies, Indices, Commodities, Cryptocurrencies and Stocks. - Fully customisabl
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
指标
智能吞噬 MT5 简介： 踏入精致交易领域，使用 Smart Engulfing MT5，这是您辨别顶级吞噬模式的专业指标。这款工具专为 MetaTrader 5 用户而设计，注重精准性和易用性。轻松揭示有利可图的交易机会，Smart Engulfing MT5 通过警报、箭头和三个独特的获利水平引导您，使其成为追求简单和高效的交易者的终极伴侣。 第二部分：释放纯吞噬模式的力量 深入了解市场运动的复杂性，使用 Pure Engulf 模式分析器。与传统工具不同，它以精湛的方式运作，过滤掉无关的模式，仅关注最有利可图的机会。其独特算法拥有超过 70% 的显著成功率，确保每笔交易都得到智能决策的支持。 第三部分：自适应信号查看模式 使用 Smart Engulfing MT5 创新的信号查看模式——反向和方向。这两种模式适用于不同的市场情景，使交易者能够利用区间和趋势条件。 反向模式 ：适用于导航市场回撤，反向模式智能地识别相反方向的信号。在区间市场中表现出色，它帮助交易者在逆转时实现盈利动作。 方向模式 ：专为趋势市场设计，方向模式专注于与市场趋势一致的信号。它使交易者能够顺势而为，在
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
指标
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
The Weis Wave Chart for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount of pips
Contraction Breakout MT5
Darko Licardo
指标
The indicator to trade price consolidation is designed to identify price contraction and alerts us on formation. It does this by analyzing historical price data and identifying price action patterns. The algorithm then uses this information to mark the zone , potential targets and liquidity lines, giving us valuable insights into market behavior.  Traders can adjust parameters such as colors ,alerts types and how many  previously formed zones to display on chart . Furthermore, the indicator can
CheckList MT5
Kambiz Shahriarynasab
指标
One of the basic needs of every trader is to have a checklist to enter every position. Of course, using pen and paper may not be convenient forever. With this indicator, you can have a small checklist next to the screen for each of your charts and use it for better use in your trades. By pressing the r button, you can return everything to the original state. MT4 Version This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, Wh
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (2)
指标
推出 Market Structure Break Out for MT5 — 您的专业 MSB 和 Unbroken Zone 指标。 MT4 版本也已上线，请查看： https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 该指标正在持续更新。 我们努力提供基于市场结构的高精度进场和出场点。目前我们处于1.1版本，如果您现在加入我们，以下是最新的更改： 买入和卖出目标：   明确了解买入和卖出位置的最佳获利水平。 最后的MSB方向：   显示最新的市场结构突破方向，以帮助更好地决策。 增强的视觉模式：   使用新的美观模式自定义您的图表，包括亮色、暗色或个性化主题。 实时回测开关：   使用新的屏幕按钮轻松开启或关闭实时回测。 领取您的免费EA： 获取免费的   Market Structure Breakout EA ，它可以根据突破箭头自动开仓，使用固定手数，并可自定义止损和止盈水平。 如何领取： 点击此处下载 EA 。请注意，此 EA 仅在您已购买   Market Structure Break Out 指标   后才能
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
指标
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds trailing trend lines using Bollinger Bands: In an uptrend , the lower band trails price and can only rise In a downtrend , the upper band trails price and can only
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。 图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 指标主要元素： BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。 BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。 标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。 Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。 Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。 STRUCTURE —
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
指标
矩阵箭头指标 MT5   是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循   100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具： 外汇 、 商品 、 加密货币 、 指数 、 股票 。 Matrix Arrow Indicator MT5 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT5 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。   Matrix Arrow Indicator MT5   还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Mat
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
作者的更多信息
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
专家
Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 EMA 200, th
FREE
VM Trend Candles
Van Minh Nguyen
指标
VM Trend Candles Indicator - Complete Trend Trading Solution Trend Candles Indicator is a professional, intuitive, and easy-to-use Forex trading system designed to transform complex trend analysis into clear, high-probability trading signals. Based on proven trend-following principles and enhanced with intelligent market filtering, the indicator provides accurate BUY/SELL signals together with automatically calculated Stop Loss and Take Profit levels according to market volatility. The system su
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
专家
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
指标
Volume Profile Pro Signals  精确的量价分析与自动信号生成相结合。 功能概述 Volume Profile Pro Signals 构建实时、数据驱动的量价分布图，揭示价格被接受或拒绝的市场区域。它高亮显示 POC、VAH、VAL，并精准识别 HVN/LVN 区域。在此基础上生成实时的 VAH/VAL 突破信号，并根据 ATR 波动性绘制智能 SL/TP 水平。 所有设置 —— 从剖面分辨率到提醒方式 —— 均可调整以适配你的交易风格，无论是快速抢短线还是多日持仓的波段交易。 核心亮点 按价位的成交量洞察：在 MT5 图表上直观绘制 Point of Control 和 Value Area。 突破提醒：当价格收盘超过 VAH 或跌破 VAL 时即时发出信号。 自适应风险水平：基于 ATR 自动计算的止损与止盈。 智能过滤：EMA 趋势过滤器与可选的 POC 斜率确认减少误报。 HVN/LVN 识别：区分高活跃与低量区，提供更明确的交易背景。 多时间框架兼容：可在多个图表和时间框架上高效运行。 使用场景 指标持续更新市场的动态剖面，无需手动绘制或单独查看
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
专家
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi 平滑处理（HMA 或 EMA）用于滤除噪声并生成清晰的 BUY/SELL 信号，非重绘（可选 ConfirmOnClosedBar）。在图表上显示 HA 蜡烛（可隐藏原始蜡烛），箭头位置可按 ATR 或固定偏移设置，发送提醒（弹窗、电子邮件、推送）并具备防垃圾信息处理。 主要用途 将原始蜡烛转换为平滑的 Heiken-Ashi 以检测颜色变化（空头到多头 / 多头到空头）并绘制入场箭头。选项 ConfirmOnClosedBar 使指标在蜡烛收盘后才确认信号以避免重绘。UseATRForArrowOffset 使箭头显示更合理。该指标轻量且在多个图表上稳定运行。 快速使用 附加指标，选择 Smoothing Method 和 Smoothing Period（默认 50），如需非重绘确认信号请启用 ConfirmOnClosedBar，按需启用提醒，并保存模板。 推荐时间框架 优先 H1-D1 以获得可靠信号。M5-M15 可用于剥头皮，但请小心并启用蜡烛收盘确认。 关键参数 Smoothing Period -
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
指标
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
指标
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
专家
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
指标
VM Breakout BB：基于概率的布林带突破指标 VM Breakout BB 是一个基于布林带并结合统计概率分析（Z-分数与正态累积分布函数 CDF）以及智能确认过滤器（例如 RSI、ADX 与成交量 SMA）的突破检测指标。该指标旨在提供具有明确统计依据的信号，减少噪音，并确认成功概率更高的突破。 信号逻辑 买入：价格收盘位于上轨之上、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时包括 RSI/ADX/成交量）。 卖出：价格收盘位于下轨之下、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时）。 ConfirmOnClosedBar 选项仅在K线收盘后确认信号，以减少虚假触发。用户可选择信号严格程度：Relaxed、Normal 或 Strict，以匹配不同交易风格。 确认过滤器 RSI 过滤：剔除处于超买或超卖区域的信号。 ADX 过滤：仅当 ADX 超过阈值时才允许信号，确认明确趋势。 Volume SMA 过滤：将当前成交量与其移动平均比较，以确认突破的力度。 显示说明：要绘制箭头并发送提醒，请将 Show_BuySell_Signals = true。如果此选项关闭，指标
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
指标
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
实用工具
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
指标
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
指标
SmartScalp M1 – Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1   is a high-speed scalping indicator optimized specifically for the M1 timeframe. It combines Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend reversals and effectively filter market noise. BUY and SELL signals are generated when the Supertrend flips and are confirmed by Heiken Ashi candle colors, significantly reducing false signals in choppy market conditions. The indicator performs best on high-volatility ins
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
实用工具
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
专家
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
指标
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
专家
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
专家
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
指标
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
指标
Trend Eye – Smart Trend and Signal System for Confident Trading Trend Eye is a smart trading indicator for MT5 that integrates Stochastic RSI, EMA-based color candles, and ATR-based automatic risk management into a clean and intuitive interface. The indicator generates BUY/SELL signals when the Stochastic RSI exits overbought or oversold zones with trend confirmation, while automatically displaying Stop Loss and Take Profit levels directly on the chart. Real-time market states (Uptrend / Downtre
筛选:
无评论
回复评论