Auto Symbol Switcher

Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts

Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weise.

Sie können das Panel für Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Contracts for Difference (CFDs) verwenden, je nachdem, was Ihr Broker in MetaTrader 5 anbietet. Das Ziel des Dienstprogramms ist es, die Chart-Navigation einfacher und konsistenter zu machen, wenn Sie viele Instrumente überwachen.

Ein detailliertes Benutzerhandbuch mit Screenshots und zusätzlichen Beispielen finden Sie im folgenden Artikel auf MQL5:

Auto Symbol Switcher - Vollständiges Benutzerhandbuch

Wenn Sie auch auf MetaTrader 4 handeln, gibt es eine separate MT4-Version dieses Dienstprogramms im Market: Auto Symbol Switcher für MT4

Wie das Panel funktioniert

Verbinden Sie Auto Symbol Switcher mit einem beliebigen Chart im MT5 und wählen Sie, wie Sie Ihre Watchlist erstellen möchten. Sie können die Symbole verwenden, die bereits im Market Watch-Fenster sichtbar sind, eine einfache kommagetrennte Liste in die Einstellungen eingeben oder Symbole aus einer externen Textdatei laden. Das Panel verschiebt dann den Chart nach einer von Ihnen festgelegten Verzögerung von einem Symbol zum nächsten. Sie können die Richtung jederzeit ändern oder die Rotation anhalten.

Das Dienstprogramm bietet zwei Arten der Benutzeroberfläche. Eine einfache kompakte Leiste bietet vier Hauptschaltflächen für die manuelle Steuerung (Starten oder Anhalten der Drehung, Springen zum ersten Symbol in der Liste oder Bewegen zum vorherigen oder nächsten Symbol). Die vollständige Leiste bietet zusätzlich Bildschirmschalter, weitere Steuerelemente und ein optionales helles oder dunkles Farbthema, damit die Benutzeroberfläche auch bei langen Sitzungen gut lesbar bleibt. Sie können den Stil der Oberfläche wählen, der zu Ihrem Arbeitsbereich und Ihrer Bildschirmgröße passt.

Hauptmerkmale

  • Automatische Rotation der Watchlist: Der Chart rotiert durch Ihre Symbolliste mit einer benutzerdefinierten Verzögerung zwischen den Änderungen.
  • Flexible Symbolquellen: Erstellen Sie die Liste aus dem Market Watch-Fenster, aus einer einfachen Inline-Liste in den Eingaben oder aus einer externen Textdatei, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
  • Praktische Filter: Beschränken Sie die Rotation auf Symbole, die sichtbar sind, die aktuelle Ticks haben oder die vom Broker zum Handel zugelassen sind, und schließen Sie Symbole aus, deren Namen unerwünschte Muster wie "micro", "old" oder "crypto" enthalten.
  • Optionales automatisches Hinzufügen von Market Watch: Wenn ein Symbol derzeit nicht in Market Watch sichtbar ist, kann das Panel es automatisch hinzufügen, bevor es zu ihm wechselt.
  • Rotationsstile: Wählen Sie zwischen Vorwärts-, Rückwärts- oder Ping-Pong-Rotation und legen Sie fest, ob die Sequenz an den Enden eine Schleife bilden oder stoppen soll.
  • Persistenz pro Chart: Jede Panel-Instanz kann sich ihre letzte Position und Hauptoptionen merken, so dass Workflows mit mehreren Charts auch nach einem Neustart des Terminals organisiert bleiben.
  • Helle und dunkle Darstellung: Wechseln Sie zwischen hellen und dunklen Farbmodi, um einen guten Kontrast auf verschiedenen Diagrammhintergründen zu erhalten.

Für wen ist es geeignet

  • Daytrader und Scalper, die viele Symbole auf dem gleichen Zeitrahmen scannen.
  • Portfoliobetrachter, die sich durch Listen von Aktien, Indizes, Futures oder CFDs bewegen.
  • Analysten, die eine regelmäßige, automatische Überprüfung einer vordefinierten Watchlist bevorzugen.

Verwendung des Auto Symbol Switcher in MT5

In einem typischen Arbeitsablauf verknüpfen Sie das Panel mit einem Chart pro Watchlist. Sie können zum Beispiel einen Chart für die wichtigsten Währungspaare, einen Chart für Indizes und einen Chart für Metalle und Energien verwenden. Jedes Diagramm kann einen eigenen Rotationsstil, eine eigene Verzögerung und eigene Filter haben. Sie können die Rotation unterbrechen, wenn Sie ein Symbol genauer untersuchen möchten, und sie später mit einem einzigen Klick wieder aufnehmen.

Filter helfen Ihnen, Ihre Listen übersichtlich zu halten. Sie können das Panel bitten, Symbole auszulassen, die in Market Watch nicht sichtbar sind oder die für den Handel auf dem aktuellen Konto nicht zugelassen sind. Mit der Option "Ausschlussmuster" können Sie Gruppen von Instrumenten durch einfache Namensfragmente aus der Rotation entfernen, anstatt die Watchlist manuell zu bearbeiten.

Erste Schritte

  1. Laden Sie Auto Symbol Switcher für MT5 vom Market herunter und installieren Sie ihn.
  2. Öffnen Sie einen Chart in MetaTrader 5 und verbinden Sie das Tool mit diesem Chart.
  3. Wählen Sie die Symbolquelle (Market Watch, Inline-Liste oder externe Datei) und legen Sie den bevorzugten Rotationsstil und die Verzögerung fest.
  4. Passen Sie grundlegende Filter und Darstellungsoptionen an, damit das Panel zu Ihrem Arbeitsbereich passt.
  5. Starten Sie die Rotation und verwenden Sie bei Bedarf die Schaltflächen im Panel, um die Rotation anzuhalten, zum ersten Symbol zu springen oder sich manuell vor- und zurückzubewegen.

Kompatibilität und Anforderungen

Das Dienstprogramm ist für die Plattform MetaTrader 5 bestimmt und kann auf Hedging- oder Netting-Konten verwendet werden. Es funktioniert mit allen Symbolen, die auf Ihrem MT5-Konto verfügbar sind, einschließlich Forex-Paaren, Indizes, Metallen, Energien, Aktien, Futures und CFDs, je nach Datenfeed und Berechtigungen Ihres Brokers. Da es sich um ein reines Navigationstool handelt, ist es nicht von Ihrem Handelsstil oder Ihren Risikoeinstellungen abhängig.

Unterstützung und Dokumentation

Alle Käufer erhalten kostenlose Updates und technischen Support für Auto Symbol Switcher für MT5. Vorschläge zur Verbesserung der Stabilität, Übersichtlichkeit oder Benutzerfreundlichkeit werden nach Möglichkeit in zukünftigen Versionen berücksichtigt.

