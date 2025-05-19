Copy Cat More Trade Copier MT5

Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung.

Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender) als auch im Slave-Modus (Empfänger), mit Echtzeit-Synchronisation von Markt- und Pending-Orders, Trade-Modifikationen, Teilschließungen und Close-by-Operationen. Er ist kompatibel mit Demo- und Live-Konten, Trading- oder Investor-Logins und gewährleistet Wiederherstellung durch ein persistentes Trade-Memory-System, auch wenn der EA, Terminal oder VPS neu startet. Mehrere Master und Slaves können gleichzeitig mit eindeutigen IDs verwaltet werden, und Broker-übergreifende Unterschiede werden automatisch durch Präfix/Suffix-Anpassungen oder benutzerdefinierte Symbol-Zuordnung behandelt.

Besondere Funktionen:
Einfach einzurichten — so schnell wie 30 Sekunden (siehe Video).
Schnell, stabil und genau — niedrige Latenz-Kopie im Turbo-Modus (siehe Screenshot).
Hohe Sicherheit — verwendet keine potenziell gefährlichen DLL oder WebRequest.
Persistentes Trade-Gedächtnis zur Vermeidung verwaister, fehlender oder ungenauer Trades.
Kopiert von manuell oder EA, über alle Kontotypen hinweg.
Auto-Präfix/Suffix für Symbole für schnelle Einrichtung; Kopieren zwischen MT4 und MT5.
Sehr flexibles Multi-Master- und Multi-Slave-Kopieren mit einfacher Einrichtung.
Erweiterte Methoden: Teilschließung für MT4/5, Reverse Trades und Close By.
Leere Magic Numbers und Kommentare kopierter Trades für Erscheinungsvariationen.
Konto-Risikomanagement und Schutz für Broker- und Prop-Firm-Konten.
Trailing Stop, Take Profit und Stop Loss Optionen zur Risiko- und Gewinnverwaltung.
Umfangreiche Lot-Größen-Kontrollen mit mehr als 10 Optionen.
Besserer Preis basierend auf Konto und/oder einzelnen Trades zur Erfassung günstiger Einstiege.
Automatische Wiederholung bei temporären Broker-/Verbindungsproblemen mit schneller Ausführungslogik.
Und viele weitere erweiterte Funktionen.

Stop Loss und Take Profit Management
Stop Loss und Take Profit können dem Master folgen, ungesetzt bleiben, in Punkten definiert oder dynamisch mit ATR- oder ADR-Faktoren berechnet werden. TP kann auch als Multiplikator relativ zu SL gesetzt werden. Alle Einstellungen respektieren Broker-auferlegte StopLevel- und FreezeLevel-Beschränkungen zur Reduzierung von Ausführungsablehnungen.

Trade-Filterung und Kontrolle
Trades können nach Symbolen, Magic Numbers und Kommentaren gefiltert werden, mit verfügbaren Einschluss- und Ausschlusslisten. Diese Listen können Teilübereinstimmungen (z.B. "USD" für alle USD-Paare) oder vollständige Definitionen für granulare Kontrolle handhaben. Der Kopierer unterstützt auch Reverse-Kopieren (Kauf wird zu Verkauf und umgekehrt) und erlaubt Tradern, Master-Ausstiege zu ignorieren, wenn sie Schließungen unabhängig auf der Slave-Seite verwalten. Pending Orders können kopiert oder ignoriert werden, während sowohl Teilschließungen als auch Close-by-Operationen genau erkannt und plattformübergreifend repliziert werden.

Kopiergeschwindigkeit, Preisfilter und Sitzungen
Die Ausführung kann absichtlich mit randomisiertem Timing verzögert werden, um sich besser an Prop-Firm-Anforderungen anzupassen. Trader können auch Better Price Logic aktivieren, Einstiege nach Punktabstand, Dollarwert, ATR-Prozentsatz oder ADR-Prozentsatz filtern, mit Toleranzfenstern und automatischer SL/TP-Delta-Anpassung. Zeitbasierte Trade-Kontrolle wird durch zwei unabhängige Sitzungsfilter unterstützt, wo Trading nach Wochentag und spezifischen Tagesstunden eingeschränkt werden kann, um sich an Handelspläne, Nachrichtenereignisse oder Prop-Firm-Beschränkungen anzupassen.

Anfangssynchronisation und Volumen-Aufteilung
Beim Start können Trader wählen, ob bestehende Trades sofort kopiert werden sollen, nur profitable, nur verlierende oder keine. Trade-Volumen kann über feste Modi, Multiplikator und kontobasierte Modi (Equity, Saldo, freie Marge, Equity × Hebel) angepasst werden und kann auch in kleinere Positionen aufgeteilt werden. Die Aufteilung kann nach Lot-Größe oder Trade-Anzahl erfolgen, mit Überlauf- oder Restkontrolle, um Kompatibilität mit strengen Broker-Lot-Größen-Limits zu gewährleisten.

Drawdown- und Equity-Schutz
Täglicher Drawdown, Gesamt-Drawdown und Equity-Schutzfunktionen helfen beim Schutz von Trading-Konten, besonders in Prop-Firm-Umgebungen. Limits können prozentual oder in festen Dollarwerten gesetzt werden, und bei Verletzung kann der Kopierer automatisch das Trading bis zum nächsten Tag oder bis zur Bedingungsrücksetzung sperren. Schutz kann gegen Saldo, Equity oder anfängliche Kontoreferenzen angewendet werden, abhängig von Prop-Firm-Regeln.

Erweiterte Risikomanagement-Tools
Der Kopierer enthält eine Trailing Stop Engine mit mehreren Methoden: feste Punkte, ATR oder ADR. Trailing kann als SL-Faktor definiert werden, mit anpassbaren Trailing-Schritten, Break-Even-Levels und Aktivierung nur bei verwalteten Trades. Zusätzlich verwaltet ein Basket Close System Gruppen von Trades kollektiv, mit globalem Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Breakeven und Kommissions-/Swap-Bewusstsein. Basket-Management unterstützt Strategien, die auf Portfolio-Level-Ausstiegen basieren. Lot-Größen können auch mit Min/Max-Filtern kontrolliert werden, während Trade-Count-Filter das Setzen einer minimalen oder maximalen Anzahl aktiver Trades pro Symbol oder über alle Trades hinweg ermöglichen, um Risikoexposition innerhalb von Limits zu halten.

Magic Numbers, Kommentare und Retry-Logik
Kopierte Trades können keine Magic Number (leer) tragen, die Magic Number des Masters erben oder eine manuell spezifizierte Eingabe verwenden. Die gleiche Flexibilität gilt für Trade-Kommentare: sie können leer sein, vom Master kopiert oder als benutzerdefinierter String gesetzt werden. Ein einzigartiges Feature des Copy Cat Copiers ist die Fähigkeit, Magic Number und Kommentar des Slave-Trades leer zu lassen, auch wenn der Master sie hat.

Updates:
Features und Funktionen von Copy Cat More MT5 (Kopier-Katze MT5) werden ständig aktualisiert, und Sie erhalten sie ohne zusätzliche Kosten nach einem einmaligen Kauf.

Fragen Sie mich nach einer Testversion vor Ihrem Kauf, um die Kompatibilität Ihrer Broker zu überprüfen.

Bewertungen 6
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

