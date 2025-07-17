Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5

Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm, das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht.

Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version?Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Break Even Helper MT4

Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne die Komplexität eines vollständigen Trailing-Stop-Systems. Es unterstützt alle Kontotypen und Broker und eröffnet keine Trades, sondern passt nur den SL bei bestehenden Marktpositionen an.

Wichtigste Merkmale

Automatischer SL zum Einstieg - Verschiebt den SL automatisch zum Einstieg, wenn der Gewinn den konfigurierten Schwellenwert (in Punkten) überschreitet

Einfache Einrichtung - Minimale Eingabeparameter, anfängerfreundlich

Unterstützt alle Symbole - Funktioniert mit jedem Marktinstrument: Forex, Indizes, Metalle, Krypto

Keine Handelsausführung - Eröffnet oder schließt keine Orders

Geringer Ressourcenverbrauch - Leichter Code, schnell und stabil

Kompatibel mit EAs oder manuellem Handel

Eingabe-Parameter

EnableBreakEven : Umschalten der Breakeven-Funktionalität ON/OFF

GewinnPunkte : Gewinn in Punkten, der zur Aktivierung des Breakeven erforderlich ist

Autor / Kontakt : Nur zu Informationszwecken, keine externe Verlinkung

Wie es funktioniert

Wenn dieses Tool aktiviert ist, überwacht es alle aktiven Trades für das aktuelle Symbol. Sobald der gleitende Gewinn einer Position die festgelegte Anzahl von Punkten ( ProfitPoints ) erreicht, wird der Stop Loss aktualisiert, um dem Einstiegskurs zu entsprechen. Dies hilft, Gewinne zu sichern und das Risiko zu minimieren, insbesondere in sich schnell bewegenden Märkten.

Dieses Tool ist völlig unaufdringlich, so dass es sicher neben anderen Expert Advisors, Skripten oder manuellen Trades eingesetzt werden kann.

Warum Break Even Helper wählen?

Perfekt für Scalper, Swing Trader und Intraday-Händler

Hilft, das Risiko zu reduzieren, indem er automatisch schwebende Gewinne schützt

Greift nicht in die Chart- oder Auftragslogik ein

Keine Backtests oder Leistungsansprüche - rein auf die Funktion konzentriert