VWAP Ultimate Pro MT4

VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts

Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform

WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung aller professionellen Funktionen, die Sie erwarten.

This Indicator is currently offered under initial release conditions. Pricing may be revised in subsequent phases. All users who purchase under current terms will receive full support and lifetime updates 

Vollständiges Benutzerhandbuch - Sie benötigen MT5? Klicken Sie hier

HAUPTVORTEILE:

  • Sitzungs-VWAP: Verfolgen Sie die Sessions in Asien, Europa und den USA oder passen Sie Ihre eigenen Stunden an.
  • Interaktives verankertes VWAP: Click-to-Anchor mit Live-Vorschau - perfekt für Nachrichtenspitzen oder Swing-Highs.
  • Flexible VWAP-Quelle: Close, Open, High, Low, HL2, HLC3, OHLC4.
  • Adaptive Bänder: σ1-σ3 Standardabweichung oder %-basierte dynamische Bänder.
  • Intelligente Warnungen in Echtzeit: Pop-up- und Push-Benachrichtigungen bei VWAP/Band-Crosses (sofort oder bei Kerzenschluss).
  • Hochwertiges GUI-Panel: Elegantes Drag-and-Drop-Bedienfeld mit Hell/Dunkel-Schalter.
WAS MACHT DIE MT4 EDITION SO BESONDERS?
  • Multi-Timeframe VWAP: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich auf einen Klick.
  • Anker-Ansichts-Modi: Aus, Nur Anker, oder Overlay für maximale Flexibilität.
  • Immer kompatibles Volumen: Automatische Umschaltung auf Tick-Volumen - das einzige Volumen, das MT4 bietet - für konsistente Berechnungen.
  • Vor-Session-Warnungen: Anpassbarer Countdown, damit Sie vor Beginn jeder Sitzung bereit sind.
  • Optimierter Footprint: Leichter Code für die 32-Bit-MT4-Engine - ideal für Scalper und EA-lastige Workspaces.

⚠ KRITISCHE HINWEISE FÜR MT4-BENUTZER

  • E-Mail-Warnungen: MT4's SendMail() verwendet veraltetes SSL; die meisten modernen SMTP-Server blockieren es. Verwenden Sie stattdessen Push- oder Pop-ups.
  • Volumen-Quelle: MT4 liefert nur Tick-Volumen; rechnen Sie mit geringfügigen Abweichungen gegenüber den MT5-Real-Volumenwerten.
  • Panel-Symbole: Alarm-Schaltflächen zeigen "+ / -" anstelle von Pfeilsymbolen - Funktionalität unverändert.
EIGNUNG FÜR:
- Daytrader - Swingtrader - Scalper - Institutionelle Händler

EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG:
Drag → Drop auf einen beliebigen MT4-Chart (M1-H4 empfohlen). Verankern Sie mit einem Klick, passen Sie Farben und Alarme an - kein Coding erforderlich.

INTELLIGENTE ALARME UND PUSH-BENACHRICHTIGUNGEN:
Verpassen Sie nie wieder einen entscheidenden Level Break. Sofortige Pop-ups und mobile Push-Benachrichtigungen halten Sie auf dem Laufenden.
Telegram-Übertragung: Verwenden Sie den Alert Relay Helper für verschlüsselte Telegram-Nachrichten(Setup-Anleitung).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
- MetaTrader 4 build 1350+ - Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Energie

PREMIUM SUPPORT:
Kostenlose Updates auf Lebenszeit und direkter Support über MQL5-Nachrichten.

DISCLAIMER:
VWAP Ultimate Pro MT4 ist ein Analysetool; Gewinne werden niemals garantiert. Testen Sie vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto.
