VWAP Ultimate Pro MT4
- Indikatoren
- The Hung Ngo
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts
Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform
WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung aller professionellen Funktionen, die Sie erwarten.
Vollständiges Benutzerhandbuch - Sie benötigen MT5? Klicken Sie hier
HAUPTVORTEILE:
- Sitzungs-VWAP: Verfolgen Sie die Sessions in Asien, Europa und den USA oder passen Sie Ihre eigenen Stunden an.
- Interaktives verankertes VWAP: Click-to-Anchor mit Live-Vorschau - perfekt für Nachrichtenspitzen oder Swing-Highs.
- Flexible VWAP-Quelle: Close, Open, High, Low, HL2, HLC3, OHLC4.
- Adaptive Bänder: σ1-σ3 Standardabweichung oder %-basierte dynamische Bänder.
- Intelligente Warnungen in Echtzeit: Pop-up- und Push-Benachrichtigungen bei VWAP/Band-Crosses (sofort oder bei Kerzenschluss).
- Hochwertiges GUI-Panel: Elegantes Drag-and-Drop-Bedienfeld mit Hell/Dunkel-Schalter.
- Multi-Timeframe VWAP: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich auf einen Klick.
- Anker-Ansichts-Modi: Aus, Nur Anker, oder Overlay für maximale Flexibilität.
- Immer kompatibles Volumen: Automatische Umschaltung auf Tick-Volumen - das einzige Volumen, das MT4 bietet - für konsistente Berechnungen.
- Vor-Session-Warnungen: Anpassbarer Countdown, damit Sie vor Beginn jeder Sitzung bereit sind.
- Optimierter Footprint: Leichter Code für die 32-Bit-MT4-Engine - ideal für Scalper und EA-lastige Workspaces.
⚠ KRITISCHE HINWEISE FÜR MT4-BENUTZER
- E-Mail-Warnungen: MT4's SendMail() verwendet veraltetes SSL; die meisten modernen SMTP-Server blockieren es. Verwenden Sie stattdessen Push- oder Pop-ups.
- Volumen-Quelle: MT4 liefert nur Tick-Volumen; rechnen Sie mit geringfügigen Abweichungen gegenüber den MT5-Real-Volumenwerten.
- Panel-Symbole: Alarm-Schaltflächen zeigen "+ / -" anstelle von Pfeilsymbolen - Funktionalität unverändert.
- Daytrader - Swingtrader - Scalper - Institutionelle Händler
EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG:
Drag → Drop auf einen beliebigen MT4-Chart (M1-H4 empfohlen). Verankern Sie mit einem Klick, passen Sie Farben und Alarme an - kein Coding erforderlich.
INTELLIGENTE ALARME UND PUSH-BENACHRICHTIGUNGEN:
Verpassen Sie nie wieder einen entscheidenden Level Break. Sofortige Pop-ups und mobile Push-Benachrichtigungen halten Sie auf dem Laufenden.
Telegram-Übertragung: Verwenden Sie den Alert Relay Helper für verschlüsselte Telegram-Nachrichten(Setup-Anleitung).
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
- MetaTrader 4 build 1350+ - Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Energie
PREMIUM SUPPORT:
Kostenlose Updates auf Lebenszeit und direkter Support über MQL5-Nachrichten.
DISCLAIMER:
VWAP Ultimate Pro MT4 ist ein Analysetool; Gewinne werden niemals garantiert. Testen Sie vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto.