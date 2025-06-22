HINN MagicEntry Extra
- Utilitys
- ALGOFLOW OÜ
- Version: 2.59
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement!
Platziert Orders per Levelauswahl im Chart!
Hauptfunktionen:
- Market-, Limit- und Pending-Orders
- Automatische Lot-Berechnung
- Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen
- Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-OutsUnbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen
- Breakeven- und Stop-Loss-Trailing
- Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle
- Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels
- Beliebige Assets und Kontotypen.
Отличная программа. Я очень доволен покупкой. Очень быстрое открытие и закрытие позиций, автоматический расчёт объёма для входа. Настоятельно рекомендую всем, кто торгует на MT5.