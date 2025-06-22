HINN MagicEntry Extra

HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement!

Platziert Orders per Levelauswahl im Chart!



Hauptfunktionen:

- Market-, Limit- und Pending-Orders

- Automatische Lot-Berechnung

- Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen

- Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-OutsUnbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen

- Breakeven- und Stop-Loss-Trailing

- Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle

- Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels

- Beliebige Assets und Kontotypen.

Treten Sie demALGOFLOW-Kanal bei, um über Updates auf dem Laufenden zu bleiben und Zugang zum Chat mit den Entwicklern zu erhalten



Zahlung und Vertrieb von MagicEntry nur über MT-market, nur über die von MT-market auf der Produktseite angebotenen Methoden. Nutzen Sie die Dienste von Drittanbietern, die virtuelle VISA/MASTERCARD anbieten, wenn die Zahlung mit Ihrer Plastikkarte nicht funktioniert. Bitte beachten Sie, dass die Entwickler von MagicEntry in keiner Weise Einfluss auf die Zahlungsakzeptanzpolitik von MT-market haben.

