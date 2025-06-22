HINN MagicEntry Extra

HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement!
Platziert Orders per Levelauswahl im Chart!

Hauptfunktionen:
- Market-, Limit- und Pending-Orders
- Automatische Lot-Berechnung
- Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen
 - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-OutsUnbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen
 - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing
- Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle
- Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels
- Beliebige Assets und Kontotypen.

Treten Sie demALGOFLOW-Kanal bei, um über Updates auf dem Laufenden zu bleiben und Zugang zum Chat mit den Entwicklern zu erhalten

Zahlung und Vertrieb von MagicEntry nur über MT-market, nur über die von MT-market auf der Produktseite angebotenen Methoden. Nutzen Sie die Dienste von Drittanbietern, die virtuelle VISA/MASTERCARD anbieten, wenn die Zahlung mit Ihrer Plastikkarte nicht funktioniert. Bitte beachten Sie, dass die Entwickler von MagicEntry in keiner Weise Einfluss auf die Zahlungsakzeptanzpolitik von MT-market haben.

Bewertungen 14
sasho_bg3
25
sasho_bg3 2025.12.20 03:45 
 

Отличная программа. Я очень доволен покупкой. Очень быстрое открытие и закрытие позиций, автоматический расчёт объёма для входа. Настоятельно рекомендую всем, кто торгует на MT5.

Yerish Dima
23
Yerish Dima 2025.12.15 18:59 
 

как решить проблему- Почему я не могу открыть позицию. пару дней назад все работало. проблему решил) спасибо все супер )))

DiMa150281
19
DiMa150281 2025.12.01 09:32 
 

Отличный советник. Очень экономит время при входе в позицию. Трейлингом, фиксацией частями не пользуюсь, но для тех, кто использует это в своей торговой стратегии приятное дополнение. Всем рекомендую!

HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
