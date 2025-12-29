VWAP Ultimate Pro
- The Hung Ngo
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts
Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger
WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-in-One-Indikator, der fortschrittliche VWAP-Modi, Echtzeit-Warnungen, adaptive Bänder und eine erstklassige Benutzeroberfläche integriert, zu den Einzelhändlern.
HAUPTVORTEILE:
- Sitzungs-VWAP: Verfolgen Sie Asien-, Europa-, US-Sessions oder benutzerdefinierte Zeitfenster.
- Interaktives verankertes VWAP: Verankerung mit einem Mausklick und Live-Vorschau - kein Eintippen von Zeitstempeln mehr.
- Flexible VWAP-Quelle: Schließen, Öffnen, Hoch, Tief, HL2, HLC3, OHLC4.
- Adaptive Bänder: σ1-σ3 Standardabweichung oder %-basierte dynamische Bänder.
- Smart Alerts in Echtzeit: Popup, Push, Telegram und HTML-E-Mail, wenn der Preis VWAP/Bänder überschreitet (live oder bei Kerzenschluss).
- Erweitertes GUI-Panel: Drag-and-Drop-Panel mit Hell-/Dunkelmodus-Umschaltung.
- Multi-Timeframe VWAP: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich mit einem Klick.
- Anker-Ansichts-Modi: Aus, Nur Anker oder Overlay - wählen Sie, wie verankerte Linien angezeigt werden.
- Farbmodus-Wechsel: Wechseln Sie nahtlos zwischen hellen und dunklen Themen für jeden Chartstil.
- Volumen-Flexibilität: Schaltet automatisch auf das Tick-Volumen um, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist.
- Vor-Session-Warnungen: Individuell anpassbare Benachrichtigungen vor Beginn jeder Sitzung.
- Optimierte Leistung: Leichtgewichtig, ressourcenschonend - perfekt für Scalper und Intraday-Händler.
- Day Traders - Swing Traders - Scalpers - Institutionelle Händler
EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG:
Ziehen Sie VWAP Ultimate Pro einfach auf einen beliebigen MT5-Chart (M1-H4 empfohlen). Legen Sie Ihren VWAP-Modus fest, ankern Sie mit einem Klick, passen Sie die Alarme an und handeln Sie - ganz ohne Programmierung.
INTELLIGENTE ALARME UND E-MAIL-BENACHRICHTIGUNGEN:
Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone, Desktop-Pop-ups, elegante HTML-E-Mails und Telegram-Benachrichtigungen über den Alert Relay Helper.
Setup-Anleitung: Schritt-für-Schritt-Blog.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
- MetaTrader 5 build 3540+ - Alle wichtigen Märkte - Netting & Hedging kompatibel
PREMIUM SUPPORT:
Kostenlose Updates und professioneller Support über MQL5 Messaging.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
VWAP Ultimate Pro MT5 ist ein Analysetool; Gewinne werden niemals garantiert. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen.