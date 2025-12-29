VWAP Ultimate Pro

VWAP Bands Indicator Hilario Henrique Silva Ribeiro 4.79 (24) Indikatoren

Kennen Sie die VWAP-Bänder? Es handelt sich um einen Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandspunkte auf der Grundlage des täglichen VWAP zu ermitteln, und den Sie verwenden können, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. Dieser Indikator verwendet nicht das Prinzip der Bollinger-Bänder. Es gibt einen Unterschied in der Berechnungsmethode. Verwenden Sie ihn je nach Ihrer Strategie. Sehen Sie sich die Anwendungen und die Ergebnisse an, die Sie erhalten können.