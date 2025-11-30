Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts

Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen.

Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier

WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN

VWAP ist die institutionelle Benchmark für den fairen Wert. Multi Anchor VWAP Pro verzichtet auf Session- und Timeframe-Modi, um sich zu 100 % auf die interaktive Verankerung zu konzentrieren - mit blitzschnellen VWAP-Berechnungen, adaptiven Bändern und kristallklaren Alarmen ohne unnötigen Overhead.

SCHLÜSSELVORTEILE

Unbegrenzte interaktive Anker - Live-"Ghost"-Vorschau, Drop mit einem Klick.

- Live-"Ghost"-Vorschau, Drop mit einem Klick. Adaptive σ 1-3 oder %-Bänder - Volatilität oder fester Abstand, Sie entscheiden.

- Volatilität oder fester Abstand, Sie entscheiden. Intelligente Volumen-Engine - erkennt automatisch das reale vs. Tick-Volumen und schätzt den Intra-Bar-Flow.

- erkennt automatisch das reale vs. Tick-Volumen und schätzt den Intra-Bar-Flow. 12 intelligente Alarme - Popup, Push, E-Mail oder Telegram*, wenn der Preis VWAP/Bänder (Tick oder Kerzenschluss) überschreitet.

- Popup, Push, E-Mail oder Telegram*, wenn der Preis VWAP/Bänder (Tick oder Kerzenschluss) überschreitet. Elegantes GUI - dunkle/helle Themen, Umschalten mit einem Mausklick, sofortiges "Alles löschen".

- dunkle/helle Themen, Umschalten mit einem Mausklick, sofortiges "Alles löschen". Code-leichter Fußabdruck - rein visueller Vorteil; null Aufträge, null Latenz.

WAS ES AUSZEICHNET

Nur-Anker-Fokus - alle CPU-Zyklen gehen an verankerte Linien; kein Sitzungsdurcheinander.

- alle CPU-Zyklen gehen an verankerte Linien; kein Sitzungsdurcheinander. Shift Projection - projizieren Sie VWAP und Bänder um N Balken vorwärts/rückwärts.

- projizieren Sie VWAP und Bänder um N Balken vorwärts/rückwärts. Farbmodus-Schalter - Umschalten zwischen dunkel und hell ohne Neuladen.

- Umschalten zwischen dunkel und hell ohne Neuladen. Verschlüsselte Warnung - AES-256.

- AES-256. Ressourcenoptimiert - kumulative Mathematik für O(1) Abruf über Tausende von Balken.

EIGNUNG FÜR

Scalper - Intraday-Trader - Swing-Trader - Event-Trader, die sich auf eine präzise Verankerung verlassen.

EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG

Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen MT5-Chart (M1-H4 empfohlen), schalten Sie die Maus ein, bewegen Sie den Mauszeiger zur Vorschau, klicken Sie auf den Anker, passen Sie die Alarme und Farben an - keine Codierung erforderlich.

INTELLIGENTE ALARME UND E-MAIL-BENACHRICHTIGUNGEN

Desktop, Mobile Push, HTML E-Mail und Telegram Broadcast über den begleitenden Alert Relay Helper EA.* Setup-Anleitung: Schritt-für-Schritt Blog

TECHNISCHE DATEN

MetaTrader 5 build 3540+ - Alle Symbole - Netting & Hedging kompatibel

PREMIUM-SUPPORT

Lebenslange Updates und schneller Support über MQL5-Nachrichten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Indikator ist ein Analysetool; er platziert keine Trades und garantiert keine Gewinne. Testen Sie ihn immer gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen.