Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor

Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategie akzeptieren.

Phoenix Trend MT4 verspricht keine konstanten Gewinne und es ist kein "verlustfreies" oder "immer profitables" System. Es kann profitable Perioden durchlaufen, aber es kann auch große Drawdowns und sogar den Verlust des gesamten Kontos unter extremen Marktbedingungen erleben. Verwenden Sie es nur, wenn Sie diese Risiken vollständig verstehen und akzeptieren.

Wenn Sie die MetaTrader 5-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Phoenix Trend MT5.

Trading-Idee und Kernlogik

Phoenix Trend MT4 basiert auf drei Hauptkomponenten: einem Trendfilter mit höherem Zeitrahmen, einem Pullback-basierten Einstieg für die erste Order und einem ATR-gesteuerten DCA-Raster, das dem dominanten Trend folgt.

Trendfilter mit höherem Zeitrahmen: Zwei gleitende Durchschnitte (schneller und langsamer) auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H4) definieren die Hauptrichtung. Wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, wird der Markt als Aufwärtstrend behandelt, und es sind nur Kaufkörbe im automatischen Modus zulässig. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt, sind nur Verkaufskörbe erlaubt. Ein kleines Preis-Delta wird verwendet, um den Handel in sehr flachen oder lauten Bedingungen zu vermeiden.

Richtungssteuerung: Sie können den EA die Richtung automatisch anhand des Trendfilters bestimmen lassen oder ihn zwingen, im Modus "nur kaufen" oder "nur verkaufen" zu laufen, wenn Sie es vorziehen, ihn mit Ihrer eigenen Analyse in Einklang zu bringen.

Pullback-Einstieg (Basis-Order): Der Einstieg erfolgt auf einem Signal-Zeitrahmen (z.B. M5) unter Verwendung der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens. In einem Aufwärtstrend wartet der EA auf einen Pullback zum oder unter den schnellen MA im Signalzeitrahmen, bevor er eine erste Kauforder eröffnet. In einem Abwärtstrend wartet er auf einen Pullback zum oder über den schnellen MA, bevor er einen ersten Verkaufsauftrag eröffnet. Das Ziel ist es, extreme Preise zu vermeiden und nach einer Korrektur innerhalb des Haupttrends einzusteigen.

ATR-basiertes dynamisches Raster: Sobald der Basisauftrag eröffnet ist, baut der EA ein DCA-Raster auf, das sich am Trend orientiert. Der Abstand zwischen den Gitteraufträgen basiert auf der Average True Range (ATR), so dass die Schritte bei hoher Volatilität größer und bei ruhigem Markt enger sind. Bei Kaufkörben werden neue Käufe nur dann hinzugefügt, wenn sich der Preis gegenüber dem letzten Kauf um mindestens einen ATR-basierten Schritt nach unten bewegt; bei Verkaufskörben werden neue Verkäufe nur dann hinzugefügt, wenn der Preis um mindestens einen Schritt nach oben geht.

Lot-Progression: Sie können das Raster mit einer konstanten Lot-Größe für jede Order laufen lassen (lineare DCA) oder einen Lot-Multiplikator für ein martingalartiges Wachstum aktivieren. Der Multiplikator kann die Erholung beschleunigen, erhöht aber auch das Risiko und den potenziellen Drawdown erheblich.

Korb Take-Profit und Exit-Logik

Phoenix Trend MT4 verwaltet Ausstiege auf Basket-Ebene: alle EA-Positionen auf dem Symbol werden zusammen betrachtet. Er unterstützt zwei Take-Profit-Methoden, die einzeln oder kombiniert verwendet werden können.

Basket TP by money: der EA summiert Gewinn, Swap und Kommission für alle Positionen, die der EA auf diesem Symbol eröffnet hat. Wenn der Gesamtgewinn ein bestimmtes Geldziel erreicht oder überschreitet, wird der gesamte Korb geschlossen.

der EA summiert Gewinn, Swap und Kommission für alle Positionen, die der EA auf diesem Symbol eröffnet hat. Wenn der Gesamtgewinn ein bestimmtes Geldziel erreicht oder überschreitet, wird der gesamte Korb geschlossen. Basket TP nach Punkten: Der EA berechnet einen volumengewichteten Durchschnittspreis für alle offenen Positionen im Basket und misst den Abstand zum aktuellen Preis. Wenn dieser Abstand Ihr Punktziel in der Handelsrichtung erreicht, wird der Basket geschlossen.

Der EA berechnet einen volumengewichteten Durchschnittspreis für alle offenen Positionen im Basket und misst den Abstand zum aktuellen Preis. Wenn dieser Abstand Ihr Punktziel in der Handelsrichtung erreicht, wird der Basket geschlossen. TP-Modi: Sie können wählen, ob der Basket nur nach Geld, nur nach Punkten oder nach der zuerst erreichten Bedingung (Geld oder Punkte) geschlossen werden soll.

Der EA legt keinen festen Stop-Loss für jeden einzelnen Handel fest. Das Risiko wird durch Ausstiege auf Basket-Ebene und einen zusätzlichen Drawdown-Schutz auf Kontoebene kontrolliert.

Risikomanagement und Schutz

Grid- und DCA-Strategien sind von Natur aus risikoreich. Phoenix Trend MT4 enthält mehrere Tools, die Ihnen helfen, das Risiko zu begrenzen, aber sie können das Risiko nicht ausschalten. Sie bleiben voll verantwortlich dafür, wie aggressiv Sie das System konfigurieren.

Maximales Volumen pro Symbol: eine Obergrenze für die gesamte Losgröße aller EA-Positionen auf einem Symbol. Vor dem Eröffnen eines neuen Auftrags prüft der EA, ob das neue Lot das maximal zulässige Volumen überschreiten würde; ist dies der Fall, wird kein neuer Auftrag eröffnet. Auf diese Weise wird ein unkontrolliertes Wachstum der Lots für ein einzelnes Instrument verhindert.

eine Obergrenze für die gesamte Losgröße aller EA-Positionen auf einem Symbol. Vor dem Eröffnen eines neuen Auftrags prüft der EA, ob das neue Lot das maximal zulässige Volumen überschreiten würde; ist dies der Fall, wird kein neuer Auftrag eröffnet. Auf diese Weise wird ein unkontrolliertes Wachstum der Lots für ein einzelnes Instrument verhindert. Modi für die Losgröße: Sie können eine feste Losgröße für den Basisauftrag wählen oder eine auf dem Kontostand basierende Formel verwenden, so dass die Losgröße mit der Kontogröße skaliert. Ein optionaler Lot-Multiplikator kann die Größe jeder Rasterbestellung im Verhältnis zu den vorherigen erhöhen, allerdings auf Kosten eines höheren Risikos.

Sie können eine feste Losgröße für den Basisauftrag wählen oder eine auf dem Kontostand basierende Formel verwenden, so dass die Losgröße mit der Kontogröße skaliert. Ein optionaler Lot-Multiplikator kann die Größe jeder Rasterbestellung im Verhältnis zu den vorherigen erhöhen, allerdings auf Kosten eines höheren Risikos. Drawdown-Schutz: Ein optionales Modul überwacht den Floating Drawdown als Prozentsatz des Guthabens. Wenn der aktuelle Drawdown den maximal zulässigen Wert erreicht, kann der EA alle Positionen des Symbols schließen und optional keine neuen Trades mehr eröffnen, bis ein neuer Handelstag beginnt. Dies kann dazu beitragen, Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko über Ihre Komfortzone hinaus eskaliert.

Ein optionales Modul überwacht den Floating Drawdown als Prozentsatz des Guthabens. Wenn der aktuelle Drawdown den maximal zulässigen Wert erreicht, kann der EA alle Positionen des Symbols schließen und optional keine neuen Trades mehr eröffnen, bis ein neuer Handelstag beginnt. Dies kann dazu beitragen, Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko über Ihre Komfortzone hinaus eskaliert. Zeitfilter und Freitagsausstieg: Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Servertages beschränken und festlegen, dass alle EA-Positionen nach einer bestimmten Stunde am Freitag geschlossen werden, um das Risiko von Gaps am Wochenende zu verringern.

Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Servertages beschränken und festlegen, dass alle EA-Positionen nach einer bestimmten Stunde am Freitag geschlossen werden, um das Risiko von Gaps am Wochenende zu verringern. Margin-Prüfungen: Bevor der EA eine neue Order sendet, prüft er, ob die freie Margin ausreicht. Wenn die erforderliche Margin die verfügbare freie Margin übersteigen würde, wird der Auftrag nicht gesendet.

On-Chart-Informationstafel

Phoenix Trend MT4 zeigt ein Statuspanel auf dem Chart an, damit Sie auf einen Blick sehen können, wie die Strategie läuft. Typische Informationen sind:

Symbol und magische Zahl, die vom EA verwendet werden,

Anzahl der offenen Positionen und die maximal konfigurierte Anzahl von Aufträgen,

aktuelle Gitterrichtung (Kauf, Verkauf oder inaktiv),

Gesamtlosgröße und Durchschnittspreis des Korbs,

Gesamtgewinn oder -verlust für den Korb in Geld und in Punkten,

aktueller Kontostand, Eigenkapital und gleitender Drawdown in Prozent,

ob Drawdown-Schutz oder zeitbasierte Handelsblöcke aktiv sind,

eine Zusammenfassung der wichtigsten Einstellungen wie Lot-Modus, Grid-Step, Basket-Take-Profit-Modus und Trendfilter.

Für wen ist dieser EA geeignet

Phoenix Trend MT4 eignet sich für Trader, die:

Grid-, DCA- und Martingal-Risiken verstehen und mit einem Floating Drawdown umgehen können,

es vorziehen, über mehrere Symbole mit kleinen Losgrößen zu diversifizieren, anstatt ein aggressives Setup für ein einzelnes Paar zu betreiben,

bereit sind, das Konto zu überwachen und die Losgrößen, das maximale Volumen und die Drawdown-Grenzen anzupassen, wenn sich die Bedingungen ändern,

den EA als eine Komponente innerhalb eines umfassenderen Handelsplans verwenden, nicht als eigenständige "Geldmaschine".

Phoenix Trend MT4 wird nicht für Trader empfohlen, die:

konstante Gewinne ohne Drawdown erwarten,

nach einem garantierten Einkommen oder einem "verlustfreien" Roboter suchen,

sehr hohe Losgrößen oder Multiplikatoren im Verhältnis zu ihrer Kontogröße und Risikotoleranz einsetzen,

die Möglichkeit von hohen Drawdowns, Margin Calls oder einem kompletten Kontoverlust nicht akzeptieren.

Empfohlene Nutzung

Beginnen Sie mit einem Demokonto oder einem kleinen / Cent-Konto, um zu beobachten, wie sich der EA mit den Daten und Bedingungen Ihres Brokers verhält.

Verwenden Sie niedrige Losgrößen und ein konservatives maximales Volumen pro Symbol, insbesondere in der Anfangsphase.

Vermeiden Sie es, eine sehr hohe maximale Anzahl von Aufträgen, einen hohen Lot-Multiplikator und eine kleine Kontogröße zu kombinieren, da diese Kombination zu schnellen Margin Calls führen kann.

Testen Sie den EA mit den wichtigsten Paaren und liquiden Symbolen (z. B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) und wählen Sie Zeitrahmen, die zu Ihrem Risiko und Ihrem Handelsstil passen.

Hängen Sie den EA an einen Chart pro Symbol und verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Instrument mit unterschiedlichen Einstellungen laufen lassen.

Wichtige Risikowarnung und Haftungsausschluss

Phoenix Trend MT4 verwendet einen Grid/DCA-Ansatz, der als hochriskant gilt.

Der EA kann unter günstigen Bedingungen Gewinne erwirtschaften, aber er kann auch tiefe und lange Drawdowns, Margin Calls und einen kompletten Kontoverlust erleiden.

Kein Handelssystem, auch nicht dieser EA, kann Gewinn, Sicherheit oder konstante Leistung garantieren. Die bisherige Performance in Backtests oder auf Demokonten ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Einstellungen, Kapitalallokation, Geldmanagement und die Entscheidung, diesen EA auf Demo- oder Live-Konten zu betreiben.

Verwenden Sie Phoenix Trend MT4 nur, wenn Sie die Risiken des gehebelten Handels und der gitterbasierten Strategien vollständig verstehen und bereit sind, diese Risiken aktiv zu verwalten.