Phoenix Trend MT4

Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor

Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategie akzeptieren.

Phoenix Trend MT4 verspricht keine konstanten Gewinne und es ist kein "verlustfreies" oder "immer profitables" System. Es kann profitable Perioden durchlaufen, aber es kann auch große Drawdowns und sogar den Verlust des gesamten Kontos unter extremen Marktbedingungen erleben. Verwenden Sie es nur, wenn Sie diese Risiken vollständig verstehen und akzeptieren.

Wenn Sie die MetaTrader 5-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Phoenix Trend MT5.

Trading-Idee und Kernlogik

Phoenix Trend MT4 basiert auf drei Hauptkomponenten: einem Trendfilter mit höherem Zeitrahmen, einem Pullback-basierten Einstieg für die erste Order und einem ATR-gesteuerten DCA-Raster, das dem dominanten Trend folgt.

  • Trendfilter mit höherem Zeitrahmen: Zwei gleitende Durchschnitte (schneller und langsamer) auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H4) definieren die Hauptrichtung. Wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, wird der Markt als Aufwärtstrend behandelt, und es sind nur Kaufkörbe im automatischen Modus zulässig. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt, sind nur Verkaufskörbe erlaubt. Ein kleines Preis-Delta wird verwendet, um den Handel in sehr flachen oder lauten Bedingungen zu vermeiden.
  • Richtungssteuerung: Sie können den EA die Richtung automatisch anhand des Trendfilters bestimmen lassen oder ihn zwingen, im Modus "nur kaufen" oder "nur verkaufen" zu laufen, wenn Sie es vorziehen, ihn mit Ihrer eigenen Analyse in Einklang zu bringen.
  • Pullback-Einstieg (Basis-Order): Der Einstieg erfolgt auf einem Signal-Zeitrahmen (z.B. M5) unter Verwendung der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens. In einem Aufwärtstrend wartet der EA auf einen Pullback zum oder unter den schnellen MA im Signalzeitrahmen, bevor er eine erste Kauforder eröffnet. In einem Abwärtstrend wartet er auf einen Pullback zum oder über den schnellen MA, bevor er einen ersten Verkaufsauftrag eröffnet. Das Ziel ist es, extreme Preise zu vermeiden und nach einer Korrektur innerhalb des Haupttrends einzusteigen.
  • ATR-basiertes dynamisches Raster: Sobald der Basisauftrag eröffnet ist, baut der EA ein DCA-Raster auf, das sich am Trend orientiert. Der Abstand zwischen den Gitteraufträgen basiert auf der Average True Range (ATR), so dass die Schritte bei hoher Volatilität größer und bei ruhigem Markt enger sind. Bei Kaufkörben werden neue Käufe nur dann hinzugefügt, wenn sich der Preis gegenüber dem letzten Kauf um mindestens einen ATR-basierten Schritt nach unten bewegt; bei Verkaufskörben werden neue Verkäufe nur dann hinzugefügt, wenn der Preis um mindestens einen Schritt nach oben geht.
  • Lot-Progression: Sie können das Raster mit einer konstanten Lot-Größe für jede Order laufen lassen (lineare DCA) oder einen Lot-Multiplikator für ein martingalartiges Wachstum aktivieren. Der Multiplikator kann die Erholung beschleunigen, erhöht aber auch das Risiko und den potenziellen Drawdown erheblich.

Korb Take-Profit und Exit-Logik

Phoenix Trend MT4 verwaltet Ausstiege auf Basket-Ebene: alle EA-Positionen auf dem Symbol werden zusammen betrachtet. Er unterstützt zwei Take-Profit-Methoden, die einzeln oder kombiniert verwendet werden können.

  • Basket TP by money: der EA summiert Gewinn, Swap und Kommission für alle Positionen, die der EA auf diesem Symbol eröffnet hat. Wenn der Gesamtgewinn ein bestimmtes Geldziel erreicht oder überschreitet, wird der gesamte Korb geschlossen.
  • Basket TP nach Punkten: Der EA berechnet einen volumengewichteten Durchschnittspreis für alle offenen Positionen im Basket und misst den Abstand zum aktuellen Preis. Wenn dieser Abstand Ihr Punktziel in der Handelsrichtung erreicht, wird der Basket geschlossen.
  • TP-Modi: Sie können wählen, ob der Basket nur nach Geld, nur nach Punkten oder nach der zuerst erreichten Bedingung (Geld oder Punkte) geschlossen werden soll.

Der EA legt keinen festen Stop-Loss für jeden einzelnen Handel fest. Das Risiko wird durch Ausstiege auf Basket-Ebene und einen zusätzlichen Drawdown-Schutz auf Kontoebene kontrolliert.

Risikomanagement und Schutz

Grid- und DCA-Strategien sind von Natur aus risikoreich. Phoenix Trend MT4 enthält mehrere Tools, die Ihnen helfen, das Risiko zu begrenzen, aber sie können das Risiko nicht ausschalten. Sie bleiben voll verantwortlich dafür, wie aggressiv Sie das System konfigurieren.

  • Maximales Volumen pro Symbol: eine Obergrenze für die gesamte Losgröße aller EA-Positionen auf einem Symbol. Vor dem Eröffnen eines neuen Auftrags prüft der EA, ob das neue Lot das maximal zulässige Volumen überschreiten würde; ist dies der Fall, wird kein neuer Auftrag eröffnet. Auf diese Weise wird ein unkontrolliertes Wachstum der Lots für ein einzelnes Instrument verhindert.
  • Modi für die Losgröße: Sie können eine feste Losgröße für den Basisauftrag wählen oder eine auf dem Kontostand basierende Formel verwenden, so dass die Losgröße mit der Kontogröße skaliert. Ein optionaler Lot-Multiplikator kann die Größe jeder Rasterbestellung im Verhältnis zu den vorherigen erhöhen, allerdings auf Kosten eines höheren Risikos.
  • Drawdown-Schutz: Ein optionales Modul überwacht den Floating Drawdown als Prozentsatz des Guthabens. Wenn der aktuelle Drawdown den maximal zulässigen Wert erreicht, kann der EA alle Positionen des Symbols schließen und optional keine neuen Trades mehr eröffnen, bis ein neuer Handelstag beginnt. Dies kann dazu beitragen, Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko über Ihre Komfortzone hinaus eskaliert.
  • Zeitfilter und Freitagsausstieg: Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Servertages beschränken und festlegen, dass alle EA-Positionen nach einer bestimmten Stunde am Freitag geschlossen werden, um das Risiko von Gaps am Wochenende zu verringern.
  • Margin-Prüfungen: Bevor der EA eine neue Order sendet, prüft er, ob die freie Margin ausreicht. Wenn die erforderliche Margin die verfügbare freie Margin übersteigen würde, wird der Auftrag nicht gesendet.

On-Chart-Informationstafel

Phoenix Trend MT4 zeigt ein Statuspanel auf dem Chart an, damit Sie auf einen Blick sehen können, wie die Strategie läuft. Typische Informationen sind:

  • Symbol und magische Zahl, die vom EA verwendet werden,
  • Anzahl der offenen Positionen und die maximal konfigurierte Anzahl von Aufträgen,
  • aktuelle Gitterrichtung (Kauf, Verkauf oder inaktiv),
  • Gesamtlosgröße und Durchschnittspreis des Korbs,
  • Gesamtgewinn oder -verlust für den Korb in Geld und in Punkten,
  • aktueller Kontostand, Eigenkapital und gleitender Drawdown in Prozent,
  • ob Drawdown-Schutz oder zeitbasierte Handelsblöcke aktiv sind,
  • eine Zusammenfassung der wichtigsten Einstellungen wie Lot-Modus, Grid-Step, Basket-Take-Profit-Modus und Trendfilter.

Für wen ist dieser EA geeignet

Phoenix Trend MT4 eignet sich für Trader, die:

  • Grid-, DCA- und Martingal-Risiken verstehen und mit einem Floating Drawdown umgehen können,
  • es vorziehen, über mehrere Symbole mit kleinen Losgrößen zu diversifizieren, anstatt ein aggressives Setup für ein einzelnes Paar zu betreiben,
  • bereit sind, das Konto zu überwachen und die Losgrößen, das maximale Volumen und die Drawdown-Grenzen anzupassen, wenn sich die Bedingungen ändern,
  • den EA als eine Komponente innerhalb eines umfassenderen Handelsplans verwenden, nicht als eigenständige "Geldmaschine".

Phoenix Trend MT4 wird nicht für Trader empfohlen, die:

  • konstante Gewinne ohne Drawdown erwarten,
  • nach einem garantierten Einkommen oder einem "verlustfreien" Roboter suchen,
  • sehr hohe Losgrößen oder Multiplikatoren im Verhältnis zu ihrer Kontogröße und Risikotoleranz einsetzen,
  • die Möglichkeit von hohen Drawdowns, Margin Calls oder einem kompletten Kontoverlust nicht akzeptieren.

Empfohlene Nutzung

  • Beginnen Sie mit einem Demokonto oder einem kleinen / Cent-Konto, um zu beobachten, wie sich der EA mit den Daten und Bedingungen Ihres Brokers verhält.
  • Verwenden Sie niedrige Losgrößen und ein konservatives maximales Volumen pro Symbol, insbesondere in der Anfangsphase.
  • Vermeiden Sie es, eine sehr hohe maximale Anzahl von Aufträgen, einen hohen Lot-Multiplikator und eine kleine Kontogröße zu kombinieren, da diese Kombination zu schnellen Margin Calls führen kann.
  • Testen Sie den EA mit den wichtigsten Paaren und liquiden Symbolen (z. B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) und wählen Sie Zeitrahmen, die zu Ihrem Risiko und Ihrem Handelsstil passen.
  • Hängen Sie den EA an einen Chart pro Symbol und verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Instrument mit unterschiedlichen Einstellungen laufen lassen.

Wichtige Risikowarnung und Haftungsausschluss

  • Phoenix Trend MT4 verwendet einen Grid/DCA-Ansatz, der als hochriskant gilt.
  • Der EA kann unter günstigen Bedingungen Gewinne erwirtschaften, aber er kann auch tiefe und lange Drawdowns, Margin Calls und einen kompletten Kontoverlust erleiden.
  • Kein Handelssystem, auch nicht dieser EA, kann Gewinn, Sicherheit oder konstante Leistung garantieren. Die bisherige Performance in Backtests oder auf Demokonten ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
  • Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Einstellungen, Kapitalallokation, Geldmanagement und die Entscheidung, diesen EA auf Demo- oder Live-Konten zu betreiben.

Verwenden Sie Phoenix Trend MT4 nur, wenn Sie die Risiken des gehebelten Handels und der gitterbasierten Strategien vollständig verstehen und bereit sind, diese Risiken aktiv zu verwalten.

Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Maximo Momentum VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Gold Digger Martingale Robot
Suriya Thammalungka
Experten
Gold Digger Martingale Robot ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der auf Heiken Ashi, Moving Average und Ichimoku Kinko Hyo basiert. Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Einstiegsfilters berechnet, der auf der Price Action basiert, indem er dem Trend folgt. Vorteile Geld-Management-System. Indikatoren sind Heiken Ashi, Gleitender Durchschnitt und Ichimoku Kinko Hyo für Seitwärtsfilter und Scalping, indem sie dem Trend folgen. Einfach einzurichten. Anforderu
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Eagle Dive EA - Eine Strategie für Trader, die Optimierung lieben! Achtung Trader! Dieser Expert Advisor (EA) ist für diejenigen gedacht, die gerne ihre eigenen Strategien testen und verfeinern. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung haben, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen. Wie funktioniert Eagle Dive EA? Eagle Dive EA basiert auf dem Williams %R-Indikator, einem Momentum-basierten Tool, das potenzielle Marktumkehrungen identifiziert. Die Strate
Dream Chaser
Roman Lomaev
Experten
Dream Chaser: Expert Advisor für MetaTrader 4 Dream Chaser   ist ein leistungsstarker und multifunktionaler Expert Advisor, der die Analyse der Marktvolatilität mit einer Grid-Handelsstrategie kombiniert. Er wurde für die automatische Suche nach Einstiegspunkten und das Positionsmanagement entwickelt und ist mit einer benutzerfreundlichen visuellen Schnittstelle für die manuelle Steuerung ausgestattet. Hauptmerkmale Hybride Strategie:   Nutzt die Analyse der Kerzengröße für den initialen E
Moving Average Crossovers
Volodymyr Hrybachov
Experten
MOVING AVERAGE CROSSOVERS ist ein Expert Advisor für den Handel an den Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten. Die Parameter haben intuitive Namen und jeder #MOVING AVERAGE ist individuell konfigurierbar. Diese Strategie ist sehr alt und einfach zu verwenden, gleichzeitig aber sehr beliebt auf dem FOREX-Markt. Es liefert sehr gute Ergebnisse, wenn der Markt im Trend liegt, während großer Höhen und Tiefen. Die volatilsten Paare eignen sich für die Arbeit: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Experten
Creature - ist ein automatisches Handelssystem - Trend Scalper. EA Arbeitsstrategie: Die Trades werden beim Rollback vom Haupttrend gemacht. Der Indikator Bollinger Bands ist für die Bestimmung des Trends und des Kanals verantwortlich. Der EA eröffnet Orders beim Durchbruch des Kanals für einen bestimmten Punktwert. Falsche Eingaben werden durch den Begrenzer für minimale Preissprünge herausgefiltert, was dazu führt, dass Verlusttrades reduziert werden. Ein Zeitlimit für die Arbeit des EA ist ve
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experten
BESONDERER EINFÜHRUNGSPREIS!! MACD Momentum Pro ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der geschlossene MACD-Crossovers verwendet , den Trend mit HMA/WMA bestätigt und mit ADX filtert . Er lässt sich einfach im MetaTrader 4 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Passt sich der Volatilität an; keine Einheitsgrößen meh
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
EA Secret Average Trade MT4
Ruslan Pishun
Experten
Secret Average Trade : Dies ist ein revolutionäres System, das sich von allen anderen unterscheidet. Die Strategie verwendet Algorithmen wie Gitter, Mittelwertbildung, Hedging und nutzt teilweise Martingale-Algorithmen. Es wird mit 17 Währungspaaren gleichzeitig gehandelt und verwendet folgende Zeitrahmen: 9. Vollautomatischer Handel mit der Berechnung von Einstiegen auf der Grundlage eines Systems verschiedener Trends und unterstützt auch den umgekehrten Handel. Vorteile Teilweise Schließung,
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experten
Diese E.A. wurde entwickelt, um auf die perfekte Gelegenheit zu warten, um in den Markt einzusteigen, ein paar Trades zu machen (geringes Risiko) und wieder auszusteigen. Es gibt eine Option, um den Verlust auf einen bestimmten Prozentsatz des Gleichgewichts zu begrenzen, sollte dies auf ein Maximum von 1% eingestellt werden, da wir Scalping. Sehr vorsichtiger EA, kann bis zu ein paar Tage gehen, ohne einen Handel zu nehmen. Dies sollte Sie nicht beunruhigen, es bedeutet einfach, dass derzeit ke
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der Begriff "EA Slope of Moving Average" bezieht sich wahrscheinlich auf ein Konzept, das mit dem Handel und der technischen Analyse zusammenhängt, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von Expert Advisors (EAs) in Handelsplattformen wie MetaTrader. Hier ist eine Erklärung der einzelnen Teile des Begriffs: EA (Expert Advisor) : Ein EA ist ein Softwareprogramm, das in MetaTrader und anderen Handelsplattformen verwendet wird, um Handelsstrategien zu automatisieren. Händler können EAs ers
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Project Oro
Giacomo Donati
Experten
Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Projekt Oro ist ein Handelsalgorithmus-Projekt, das ich vor etwa sechs Jahren begonnen habe. Nach unzähligen schmerzhaften und quälenden Stunden der Programmierung ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Der Expert Advisor (EA) basiert auf einer proprietären und einzigartigen Technik, die das Verhalten und die Bewegung von Kerzenständern und die Preisbewegung auf dem Goldmarkt analysiert. Er
Elf Scalper GBPUSD 5min
Alexey Kapkov
Experten
Der Expert Advisor verwendet ein integriertes System von "Recovery" (Sperren) und Balance Recovery. Der EA basiert auf einem benutzerdefinierten Indikator "Elf", die eine Handelsstrategie in sich selbst ist. Das Funktionsprinzip dieses EA ist der Breakdown/Rollback von Unterstützungsniveaus in Richtung des Trends. Eingebaute Indikatoren ermöglichen es Ihnen, die Richtung des Trends zu bestimmen, so dass alle Aufträge nur in die Richtung des Trends verschoben werden. Die Standardeinstellungen
Accumulo
Hoang Loc Tran
Experten
Accumulo - EA tự động cho giao dịch đa biểu tượng Accumulo là một công cụ giao dịch tự động áp dụng chiến lược lưới hai chiều với kiểm soát khối lượng. Nó sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như ATR, MA và CCI để xác định điểm vào và điểm ra. Tất cả các thao tác đều được tự động hóa và không yêu cầu cấu hình phức tạp từ người dùng. Accumulo được thiết kế để hoạt động trên nhiều loại thị trường và công cụ khác nhau, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại quý và tài sản kỹ thuật số. Nó có thể chạy trên nhiề
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands ist eine Handelsstrategie oder ein Algorithmus, der auf den Finanzmärkten, insbesondere beim Devisenhandel, eingesetzt wird. Bollinger Bänder sind ein Instrument der technischen Analyse, das aus einem mittleren Band (in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt) und zwei äußeren Bändern (Standardabweichungen des mittleren Bandes) besteht. Die EA Distance of Bollinger Bands Strategie konzentriert sich auf die Messung des Abstands zwischen
Bands Jazz
Iurii Tokman
Experten
Bands Jazz   Bands Jazz   - der Expert Advisor basiert auf der Analyse von Signalen des   Bollinger Bands   Indikators. Der Algorithmus des Expert Advisors ist einfach, er verwendet SL, TP und das Schleppen von offenen Positionen. Beschreibung der Einstellungen TimeBeginHour   - Zahl, legt die Stunde der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 24. TimeBeginMinute   - Zahl, legt die Minuten der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 60. TimeEndHour   - Zahl, legt die Stunde des Handelsendes fest. We
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde für LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 Zeitrahmen entwickelt, alles ist getestet und bereit für den sofortigen Einsatz auf realen Konto. Dieser Expert Advisor basiert auf dem BREAKOUT des HIGHEST LEVEL nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung . Er verwendet STOP pending orders mit FIXED STOP LOSS . Um mehr Gewinn zu erzielen, gibt es auch eine TRAILING PROFIT Funktion. Um 21:00 Uhr schließen wir jeden Freitag den Handel, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihr
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
