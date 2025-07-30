Multi Anchor VWAP Pro MT4

5

Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts

Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen.

Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier

WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN

VWAP ist die institutionelle Benchmark für den fairen Wert. Diese MT4-Edition entfernt alle Nicht-Anker-Modi und kanalisiert die gesamte Leistung in die interaktive Verankerung - für blitzschnelle VWAP-Berechnungen, adaptive Bänder und kristallklare Warnungen ohne unnötigen Overhead.

SCHLÜSSELVORTEILE

  • Unbegrenzte Anzahl interaktiver Anker - Live-Vorschau der "Geister", Drop mit einem Klick.
  • Adaptive σ 1-3 oder %-Bänder - Volatilität oder fester Abstand, Sie entscheiden.
  • Intelligente Volumen-Engine - erkennt automatisch reales vs. Tick-Volumen, schätzt Intra-Bar-Flow.
  • 12 intelligente Alarme - Popup, Push, E-Mail oder Telegram*, wenn der Preis VWAP/Bänder (Tick oder Kerzenschluss) überschreitet.
  • Elegante Benutzeroberfläche - dunkle/helle Themen, Umschalten mit einem Mausklick, sofortiges "Alles löschen".
  • Code-leichter Fußabdruck - rein visueller Vorteil; null Aufträge, null Latenz.

WAS ES AUSZEICHNET

  • Nur-Anker-Fokus - alle CPU-Zyklen gehen an verankerte Linien; kein Sitzungsdurcheinander.
  • Shift Projection - projizieren Sie VWAP und Bänder um N Balken vorwärts/rückwärts.
  • Farbmodus-Schalter - Umschalten zwischen dunkel und hell ohne Neuladen.
  • Verschlüsselte Warnung - AES-256.
  • Ressourcenoptimiert - kumulative Mathematik für O(1) Abruf über Tausende von Balken.

EIGNUNG FÜR

Scalper - Intraday-Trader - Swing-Trader - Event-Trader, die sich auf eine präzise Verankerung verlassen.

EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG

Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen MT4-Chart (M1-H4 empfohlen), schalten Sie die Maus ein, bewegen Sie den Mauszeiger zur Vorschau, klicken Sie auf den Anker, passen Sie die Alarme und Farben an - keine Codierung erforderlich.

INTELLIGENTE ALARME UND E-MAIL-BENACHRICHTIGUNGEN

Desktop, Mobile Push, HTML E-Mail und Telegram Broadcast über den begleitenden Alert Relay Helper EA.*Einrichtungsanleitung:Schritt-für-Schritt-Blog

TECHNISCHE DATEN

MetaTrader 4 build 1380+ - Alle Symbole - Netting & Hedging kompatibel

PREMIUM-SUPPORT

Lebenslange Updates und schneller Support über MQL5-Nachrichten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Indikator ist ein Analysetool; er platziert keine Trades und garantiert keine Gewinne. Testen Sie ihn immer gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

*Telegrammweiterleitung ist optional.

Bewertungen 1
Legacy212
57
Legacy212 2025.08.13 08:05 
 

After I bought "Version 1.0" it needed some basic modification but the developer was really helpful and fast. As I signed the problem to him with version 1.00, He modified the program within days. The communiaction was seamless and the issues I mentioned were fixed very soon. So 1.10 version now works much better and more reliable. This version can store now the pre-set Anchored VWAPS for specified symbols and other small modifications were finieshed. I recommend the developer.

Empfohlene Produkte
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Reversal Prices
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Reversal Prices ist ein Indikator, der über einen ziemlich leistungsfähigen und effektiven Mechanismus zur Anpassung an veränderte Marktbedingungen verfügt. Reversal Prices - das neue Wort in der Trenderkennung! Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Zahl von Marktteilnehmern lassen sich die Finanzmärkte immer weniger mit veralteten Indikatoren analysieren. Konventionelle technische Analyseinstrumente wie der gleitende Durchschnitt oder die Stochastik sind in ihrer rein
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Indikatoren
Octave Fractal Channel - Dynamische Gann-basierte Support/Resistance Levels mit Auto-Scaling. Dieser Indikator stellt einen dynamischen Kanal dar, der auf der fraktalen Struktur der Preisbewegung basiert. Die Channel-Levels passen sich an das aktuelle Symbol und den Zeitrahmen an, so dass der Indikator für verschiedene Finanzinstrumente - von Währungspaaren bis hin zu Kryptowährungen und Indizes - verwendet werden kann. Der Indikator kann in Kombination mit anderen technischen Tools wie dem RSI
VWAP Indicator by PipTick MT4
Michal Jurnik
4.5 (2)
Indikatoren
Der VWAP-Indikator ist unsere Version des beliebten volumengewichteten Durchschnittspreisindikators. Der VWAP ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert (Preis multipliziert mit der Anzahl des gehandelten Volumens) und dem gesamten gehandelten Volumen in einem bestimmten Zeitraum. Daher misst er den Durchschnittspreis des Instruments viel besser als der einfache gleitende Durchschnitt. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, den VWAP zu verwenden, nutzen die meisten Anleger ihn zur Berechnung
Accumulation Distribution Min
Tran Thi Thanh Hang
Indikatoren
Steigt der Indikator für Akkumulation/Distribution, bedeutet dies Akkumulation (Kauf) eines bestimmten Wertpapiers, da der überwiegende Teil des Verkaufsvolumens mit einem Aufwärtstrend der Preise verbunden ist. Wenn der Indikator sinkt, bedeutet dies eine Verteilung (Verkauf) des Wertpapiers, da die meisten Verkäufe während der Abwärtsbewegung der Preise stattfinden. Divergenzen zwischen dem Indikator für Akkumulation/Distribution und dem Preis des Wertpapiers weisen auf eine bevorstehende Prei
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indikatoren
GTAS FidTdi ist ein Trendindikator, der eine Kombination aus Volatilität und potenziellen Retracement-Levels verwendet. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator wird als roter oder grüner Umschlag über oder unter den Kursen dargestellt. Wie zu verwenden Erkennen von Trends Wenn der Umschlag grün ist, ist der Trend nach oben gerichtet. Wenn er rot ist, ist der Trend rückläufig.
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Trend Flat Pro Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ für MT4, ohne Nachzeichnen. - Der Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ ist sehr sensitiv und deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. - Er zeigt die aktuelle Marktlage an: Seitwärtsbewegung, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. - Der Indikator verwendet drei Farben: Gelb für Seitwärtsbewegung, Rot für Abwärtstrend und Grün für Aufwärtstrend (die Farben können in den Einstellungen geändert werden). - Mit Benachrichtigungen für
MYHma
Ahmet Metin Yilmaz
Indikatoren
Alan Hulls gleitender Durchschnitt, reagiert empfindlicher auf die aktuelle Preisaktivität als der normale MA. Reagiert schneller auf Trendänderungen, zeigt die Preisbewegung deutlicher an. Mein HMA-Indikator ist die Weiterentwicklung des Standard-HMA-Indikators. Der Indikator ist eine nicht nachgezeichnete Version. Der Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und hat einen Wert von -1 bis 1. Die Standardeingaben führen zu besseren Ergebnissen im M15-Chart für die Paritäten. Mit versc
Forex Gump Dot
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Dot ist ein fertiges mechanisches Handelssystem für die +10 Pips Strategie. Diese Strategie wird seit mehreren Jahren aktiv im Internet diskutiert und entwickelt. Das Wesen dieser Strategie besteht darin, Handelsoperationen während des Tages zu eröffnen und den Mindestgewinn für jede Handelsoperation festzulegen. Das heißt, der Skalp. Unser Entwicklungsteam hat beschlossen, die Indikatoren der Forex Gump-Familie anzupassen und ein neues Produkt herauszubringen, das am besten zur Scalp
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Indikatoren
Beschreibung Volume Magic ist ein Indikator, der den Wert des relativen Volumens in Verbindung mit der Richtung des aktuellen Trends anzeigt. Das Verhältnis des aktuellen Volumens zum Durchschnittsvolumen eines bestimmten Zeitraums wird im unteren Fenster als Oszillator angezeigt. Die Richtung des aktuellen Trends wird als zweifarbige Trendlinien angezeigt. Wie wird es verwendet? Verwenden Sie zunächst die zweifarbigen Trendlinien, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen. Suchen Sie
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indikatoren
Der Indikator zeigt die maximale Abweichung vom gleitenden Durchschnitt in einem bestimmten Zeitraum an. Die Begrenzungen des Kanals können als eine Art überkaufte/überverkaufte Zonen dienen, von denen aus ein Preisrückzug zur Mitte des Kanals erfolgen kann. Hinter diesen Niveaus sollten Sie nach zusätzlichen Signalen für den Einstieg in ein Geschäft Ausschau halten. In den Einstellungen des Indikators gibt es nur 2 Parameter - den Zeitraum, für den der Indikator berechnet wird, und die Methode
FREE
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Indikatoren
Trade History Drawer ist ein Indikator für MetaTrader 4. Es werden Trades in benutzerdefinierten Farben auf den Chart gezeichnet. Ausserdem erstellt der Indikator eine Trade-History-Zusammenfassung und speichert sie in einem CSV-File ab; Für das selektierte Symbol oder für alle Symbole. Eingaben General Settings Number Trades : Anzahl der Trades die gezeichnet werden sollen, falls -1 alle Magic Number : Nur Trades mit dieser MagicNumber, falls -1 wird diese Eingabe ignoriert Line Style : Art
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indikatoren
Dollar mint Indikator ist eine besondere Handwerkskunst mit jahrelanger Erfahrung in der Forex. Dollar mint ea ist ein völlig nicht repaint Indikator mit Preis-Aktion Daten optimiert, so dass, sobald es gibt Ihnen ein Signal t . Der Indikator kann verwendet werden, um alles auf dem mt4 mit viel Leichtigkeit zu handeln. Vorteile ; Vollständig nicht repaint Verwendung in jedem Zeitrahmen Verwenden Sie in allen verfügbaren handelbaren Vermögenswerte auf mt4 Am besten zu verwenden auf h4. Es gen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indikatoren
Wie TrendMaster funktioniert TrendMaster ist ein Handelsindikator, der Ihre Chartanalyse rationalisiert und verbessert. Mithilfe einer algorithmischen Logik überprüft er historische Kursdaten, um eine dynamische Referenzlinie zu erstellen. Wenn der Kurs diese Linie kreuzt, wird auf Ihrem Chart ein KAUF- oder VERKAUFSSignal angezeigt. Ziel ist es, mit einem klaren und benutzerfreundlichen visuellen Ansatz bei der Identifizierung potenzieller Veränderungen im Preisverhalten zu helfen. Warum Trend
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. Im Falle einer Wiederholung des Signals werden die Positionen aufgestockt (Refilling). So kann die Menge der Positionen variieren. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Fo
Effect Volume
Ivan Simonika
Indikatoren
Volumenindikator Wirkung Volumen , auf dem Forex-Markt sind die Volumina einzigartig (Tick). Dieser Volumenindikator zeigt den Grad des finanziellen und emotionalen Engagements an. Wenn der Indikator ein neues Hoch bildet, zeigt er an, dass die Käufer über einen bestimmten Zeitraum stärker sind als die Verkäufer. Wenn der Indikator sinkt, bedeutet dies, dass die Bären stärker sind. Warum ist es unmöglich, normale Volumina im Devisenhandel zu verfolgen? Tatsache ist, dass es sich um einen außer
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Pre
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5 Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Er ist separat im Market erhältlich : Smart Trailing Stop Manager MT4 Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen? Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretio
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung. Ideal für
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experten
Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene H
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Auswahl:
Legacy212
57
Legacy212 2025.08.13 08:05 
 

After I bought "Version 1.0" it needed some basic modification but the developer was really helpful and fast. As I signed the problem to him with version 1.00, He modified the program within days. The communiaction was seamless and the issues I mentioned were fixed very soon. So 1.10 version now works much better and more reliable. This version can store now the pre-set Anchored VWAPS for specified symbols and other small modifications were finieshed. I recommend the developer.

The Hung Ngo
4376
Antwort vom Entwickler The Hung Ngo 2025.08.13 08:20
Thank you for your detailed review and for trusting my work! I’m glad version 1.10 works well for you. I’m already working on more improvements — happy trading!
Antwort auf eine Rezension