Multi Anchor VWAP Pro MT4
- Indikatoren
- The Hung Ngo
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 5
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts
Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen.
WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN
VWAP ist die institutionelle Benchmark für den fairen Wert. Diese MT4-Edition entfernt alle Nicht-Anker-Modi und kanalisiert die gesamte Leistung in die interaktive Verankerung - für blitzschnelle VWAP-Berechnungen, adaptive Bänder und kristallklare Warnungen ohne unnötigen Overhead.
SCHLÜSSELVORTEILE
- Unbegrenzte Anzahl interaktiver Anker - Live-Vorschau der "Geister", Drop mit einem Klick.
- Adaptive σ 1-3 oder %-Bänder - Volatilität oder fester Abstand, Sie entscheiden.
- Intelligente Volumen-Engine - erkennt automatisch reales vs. Tick-Volumen, schätzt Intra-Bar-Flow.
- 12 intelligente Alarme - Popup, Push, E-Mail oder Telegram*, wenn der Preis VWAP/Bänder (Tick oder Kerzenschluss) überschreitet.
- Elegante Benutzeroberfläche - dunkle/helle Themen, Umschalten mit einem Mausklick, sofortiges "Alles löschen".
- Code-leichter Fußabdruck - rein visueller Vorteil; null Aufträge, null Latenz.
WAS ES AUSZEICHNET
- Nur-Anker-Fokus - alle CPU-Zyklen gehen an verankerte Linien; kein Sitzungsdurcheinander.
- Shift Projection - projizieren Sie VWAP und Bänder um N Balken vorwärts/rückwärts.
- Farbmodus-Schalter - Umschalten zwischen dunkel und hell ohne Neuladen.
- Verschlüsselte Warnung - AES-256.
- Ressourcenoptimiert - kumulative Mathematik für O(1) Abruf über Tausende von Balken.
EIGNUNG FÜR
Scalper - Intraday-Trader - Swing-Trader - Event-Trader, die sich auf eine präzise Verankerung verlassen.
EINFACHE EINRICHTUNG & VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG
Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen MT4-Chart (M1-H4 empfohlen), schalten Sie die Maus ein, bewegen Sie den Mauszeiger zur Vorschau, klicken Sie auf den Anker, passen Sie die Alarme und Farben an - keine Codierung erforderlich.
INTELLIGENTE ALARME UND E-MAIL-BENACHRICHTIGUNGEN
Desktop, Mobile Push, HTML E-Mail und Telegram Broadcast über den begleitenden Alert Relay Helper EA.*Einrichtungsanleitung:Schritt-für-Schritt-Blog
TECHNISCHE DATEN
MetaTrader 4 build 1380+ - Alle Symbole - Netting & Hedging kompatibel
PREMIUM-SUPPORT
Lebenslange Updates und schneller Support über MQL5-Nachrichten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Indikator ist ein Analysetool; er platziert keine Trades und garantiert keine Gewinne. Testen Sie ihn immer gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
*Telegrammweiterleitung ist optional.
After I bought "Version 1.0" it needed some basic modification but the developer was really helpful and fast. As I signed the problem to him with version 1.00, He modified the program within days. The communiaction was seamless and the issues I mentioned were fixed very soon. So 1.10 version now works much better and more reliable. This version can store now the pre-set Anchored VWAPS for specified symbols and other small modifications were finieshed. I recommend the developer.