Smart Trailing Stop Manager MT4

Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4

Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen?
Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für MT4-Benutzer optimiert und stellt sicher, dass Ihre Gewinne effizient abgesichert werden.

Handeln Sie intelligenter - Automatisieren Sie Ihre Ausstiegsstrategien noch heute.

Kernfunktionen (MT4)

  • Mehrere Trailing-Modi: Fester Schritt, ATR-basiert, Swing High/Low, Risk-Reward %, Gleitender Durchschnitt, Parabolic SAR, Fibonacci Level

  • Auto Stop Loss: Schützen Sie Positionen ohne anfänglichen SL

  • Smart Breakeven: Schneller sicherer Einstieg plus anpassbarer Offset

  • Teilweise Close-Automatisierung: Gewinne bei definierten Pip-Zielen sichern

  • Kompatibel mit magischen Zahlen: Präzises Handelsmanagement nach magischer Zahl

  • Dashboard in Echtzeit: Übersichtliche und einfache Anzeige des Trailing-Status

Hinweis: Die Utility-Version verwaltet nur offene Trades. Es werden keine neuen Trades initiiert.

Speziell für MT4-Händler entwickelt

Ideal für:

  • Trader, die Positionen manuell verwalten

  • Signal-/Kopie-Händler, die automatischen Schutz suchen

  • EA-Benutzer, die eine erweiterte SL-Verwaltung benötigen

Automatisieren Sie Ihre Trailing-Strategie - sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Stress und sichern Sie Ihre Gewinne.

Erste Schritte

Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen MT4-Chart an, konfigurieren Sie Trailing-Modi und -Parameter und lassen Sie ihn laufen.
Verwaltet automatisch Positionen über alle offenen Trades mit Ihren benutzerdefinierten Regeln.

Anwendungsbeispiele:

  • Breakeven +10 Pips, nachdem der Handel 30 Pips gewonnen hat

  • Automatische Schließung von 50% der Positionen nach Erreichen von 40 Pips Gewinn

  • ATR Trailing SL dynamisch angepasst (ATR Periode 14, Multiplikator 2)

Reibungslose Benutzererfahrung

  • Sofortige Einrichtung, einfach zu bedienende Schnittstelle

  • Kompatibel mit allen Brokern

  • Optimiert für MT4-Performance, geringer Ressourcenverbrauch

  • Keine externen Abhängigkeiten (DLL-frei, sicher für VPS)

Plattformspezifisch

  • Ausschließlich für MetaTrader 4

  • Funktioniert nahtlos mit jedem Broker, Konto oder Instrument

  • Empfohlen für Scalper, Daytrader, Swingtrader

Dedizierter Support

  • Reagierende Unterstützung über MQL5 Messaging

  • Konsistente Updates für MT4-Kompatibilität

  • Keine externen Links oder Support-Kanäle von Dritten erforderlich

Haftungsausschluss

Dieses Dienstprogramm verwaltet nur bestehende Trades. Es werden keine Handelseinträge durchgeführt.
Es wird dringend empfohlen, das Programm vor dem Live-Einsatz zu testen. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

