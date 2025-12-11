Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4

Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich:Virtual SL TP Trailing Pro MT5

Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen?

Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für MT4-Benutzer optimiert und stellt sicher, dass Ihre Gewinne effizient abgesichert werden.

Handeln Sie intelligenter - Automatisieren Sie Ihre Ausstiegsstrategien noch heute.

Kernfunktionen (MT4)

Mehrere Trailing-Modi: Fester Schritt, ATR-basiert, Swing High/Low, Risk-Reward %, Gleitender Durchschnitt, Parabolic SAR, Fibonacci Level

Auto Stop Loss: Schützen Sie Positionen ohne anfänglichen SL

Smart Breakeven: Schneller sicherer Einstieg plus anpassbarer Offset

Teilweise Close-Automatisierung: Gewinne bei definierten Pip-Zielen sichern

Kompatibel mit magischen Zahlen: Präzises Handelsmanagement nach magischer Zahl

Dashboard in Echtzeit: Übersichtliche und einfache Anzeige des Trailing-Status

Hinweis: Die Utility-Version verwaltet nur offene Trades. Es werden keine neuen Trades initiiert.

Speziell für MT4-Händler entwickelt

Ideal für:

Trader, die Positionen manuell verwalten

Signal-/Kopie-Händler, die automatischen Schutz suchen

EA-Benutzer, die eine erweiterte SL-Verwaltung benötigen

Automatisieren Sie Ihre Trailing-Strategie - sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Stress und sichern Sie Ihre Gewinne.

Erste Schritte

Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen MT4-Chart an, konfigurieren Sie Trailing-Modi und -Parameter und lassen Sie ihn laufen.

Verwaltet automatisch Positionen über alle offenen Trades mit Ihren benutzerdefinierten Regeln.

Anwendungsbeispiele:

Breakeven +10 Pips, nachdem der Handel 30 Pips gewonnen hat

Automatische Schließung von 50% der Positionen nach Erreichen von 40 Pips Gewinn

ATR Trailing SL dynamisch angepasst (ATR Periode 14, Multiplikator 2)

Reibungslose Benutzererfahrung

Sofortige Einrichtung, einfach zu bedienende Schnittstelle

Kompatibel mit allen Brokern

Optimiert für MT4-Performance, geringer Ressourcenverbrauch

Keine externen Abhängigkeiten (DLL-frei, sicher für VPS)

Plattformspezifisch

Ausschließlich für MetaTrader 4

Funktioniert nahtlos mit jedem Broker, Konto oder Instrument

Empfohlen für Scalper, Daytrader, Swingtrader

Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demoversion, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Vollständiges Benutzerhandbuch - Smart Trailing Stop Manager

Dedizierter Support

Reagierende Unterstützung über MQL5 Messaging

Konsistente Updates für MT4-Kompatibilität

Keine externen Links oder Support-Kanäle von Dritten erforderlich

Haftungsausschluss

Dieses Dienstprogramm verwaltet nur bestehende Trades. Es werden keine Handelseinträge durchgeführt.

Es wird dringend empfohlen, das Programm vor dem Live-Einsatz zu testen. Der Handel ist mit Risiken verbunden.