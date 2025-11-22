Prop Guardian Risk Manager MT5

Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler

Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits erreicht sind.

Verwenden Sie es als Sicherheitsschicht zusätzlich zu Ihrem manuellen Handel oder Ihren vorhandenen Expert Advisors, um die Regeln der Prop-Firm konsequenter zu befolgen und die Wahrscheinlichkeit vermeidbarer Regelverstöße zu verringern. Das Tool stützt sich auf die von Ihrem MT5-Terminal bereitgestellten Daten (Eigenkapital, Saldo, Positionen und Stop Loss) und handelt streng nach den von Ihnen konfigurierten Regeln.

Wenn Sie die MetaTrader 4-Version benötigen, ist sie separat im Market: Prop Guardian Risiko-Manager MT4.

Wichtigste Funktionen

  • Täglicher Verlustschutz: Überwacht den täglichen Drawdown auf Basis des Eigenkapitals mit zwei Berechnungsmodi (ab dem Startkapital des Tages oder ab dem höchsten während des Tages erreichten Eigenkapital).
  • Schutz vor Gesamtverlusten: Kontrolliert den Gesamtverlust ausgehend von einem Anfangssaldo (automatisch ermittelt oder manuell festgelegt) und kann den Handel sperren, wenn das Limit überschritten wird.
  • Risiko pro Handel und gesamtes offenes Risiko: Berechnet das Risiko für jede Position anhand ihres Stop-Loss und ihrer Größe und verfolgt das Gesamtrisiko für alle offenen Geschäfte als Prozentsatz des Eigenkapitals.
  • Automatische Sperren und optionale Schließungen: Kann neue Geschäfte sperren und, wenn Sie es wünschen, bestehende Positionen schließen und ausstehende Aufträge löschen, wenn konfigurierte Limits verletzt werden.
  • Prop-Zeitzone und Sitzungen: Passt den "Prop-Tag" an die Zeitzone und den Tagesbeginn Ihres Unternehmens an und blockiert optional den Handel außerhalb der zulässigen Sitzungszeiten.
  • Überwachungsfeld auf dem Chart: Zeigt den aktuellen Status (normal, Warnung oder gesperrt), den Tages- und Gesamtverlust, das gesamte offene Risiko und die verbleibende Zeit des Prop-Tages an.
  • Benachrichtigungen: Versendet Warnungen über das Terminal, Push-Benachrichtigungen und E-Mails, wenn Warnstufen oder Limits erreicht werden.
  • Erweiterte Integration: Veröffentlichung von Schlüsselwerten und Sperrkennzeichen in globalen MetaTrader-Variablen (mit einem speziellen Präfix) für Benutzer, die ihre eigenen Tools anschließen möchten.

Täglicher und allgemeiner Verlustschutz

Das Modul für den Tagesverlust konzentriert sich auf die Regel für den maximalen täglichen Drawdown der Prop-Firma. Sie definieren einen maximal zulässigen Tagesverlust in Prozent, basierend auf dem Eigenkapital, und eine Warnstufe (z.B. 60% des Limits). Prop Guardian vergleicht das Eigenkapital entweder mit dem Eigenkapital zu Beginn des Tages oder mit dem höchsten Eigenkapital, das während des Tages erreicht wurde, je nach dem von Ihnen gewählten Modus. Wenn eine Warnstufe erreicht wird, kann das Dienstprogramm Sie warnen; wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird, kann es den Handel bis zum Ende dieses Prop-Tages sperren und optional Positionen schließen.

Das Modul für den Gesamtverlust verfolgt den Gesamtverlust während der gesamten Laufzeit des Kontos. Sie legen ein Gesamtverlustlimit als Prozentsatz eines Anfangssaldos fest. Dieser Saldo kann bei der ersten Ausführung automatisch ermittelt oder manuell eingegeben werden, wenn Ihre Prop-Firma einen bestimmten Referenzwert verwendet. Wenn der Gesamtverlust Ihr Limit überschreitet, kann das Dienstprogramm eine Gesamtsperre auslösen, neue Geschäfte blockieren und, falls aktiviert, alle laufenden Positionen schließen.

Risiko pro Handel und offenes Gesamtrisiko

Über den Tages- und Gesamtverlust hinaus kann Prop Guardian Limits für das Risiko pro Handel und das offene Gesamtrisiko durchsetzen. Für jede Position wird der potenzielle Verlust beim aktuellen Stop Loss auf der Grundlage der Preisskala des Instruments, des Tickwerts, des Volumens und Ihres aktuellen Eigenkapitals berechnet und in Prozent ausgedrückt. Sie können ein maximales Risiko pro Handel und ein maximales offenes Gesamtrisiko für alle überwachten Positionen festlegen.

Wenn diese Grenzen überschritten werden, kann das Dienstprogramm Sie warnen, das Konto sperren oder beides, je nach Ihrer Konfiguration. Dies hilft Ihnen, das Risiko unter Kontrolle zu halten, auch wenn Sie mehrere Strategien oder Expert Advisors gleichzeitig einsetzen.

Prop-Zeitzone, Sitzungen und Sperrverhalten

Viele Prop-Firmen legen ihren Handelstag und ihre Regeln nach einer bestimmten Zeitzone fest. Mit Prop Guardian können Sie den internen "Prop-Tag" an den Zeitplan Ihrer Firma anpassen, indem Sie einen GMT-Offset und benutzerdefinierte Start- und Endzeiten für den Tag festlegen. Tägliche Statistiken und Rücksetzungen folgen dann dieser Prop-Tag-Definition und nicht Ihrer lokalen Computerzeit.

Sie können auch ein Fenster für Handelssitzungen konfigurieren und festlegen, ob Geschäfte außerhalb dieser Zeiten gesperrt werden sollen. Das Verhalten der Sperren ist flexibel: Eine tägliche Sperre bleibt bis zum Ende des Handelstages bestehen, während eine Gesamtsperre normalerweise aktiv bleibt, bis Sie sie manuell aufheben. Schaltflächen für die manuelle Entsperrung können auf dem Panel angezeigt werden, wenn Sie sie in den Eingaben zulassen. Der Status der Sperre wird mit Hilfe der globalen Variablen von MetaTrader gespeichert und wiederhergestellt, so dass er einen Neustart des Terminals übersteht.

On-Chart-Panel

Das Tool erstellt ein kompaktes Panel auf dem angehängten Chart, so dass Sie die aktuelle Risikosituation auf einen Blick sehen können. Typische Informationen sind:

  • Status: normal, Warnung, gesperrt durch Tagesverlust, gesperrt durch Gesamtverlust oder außerhalb der erlaubten Handelssitzung.
  • Täglich: aktueller Tagesgewinn oder -verlust in Prozent im Verhältnis zu Ihrem täglichen Verlustlimit.
  • Gesamt: aktueller Gesamtgewinn oder -verlust in Prozent im Verhältnis zu Ihrem Gesamtverlustlimit.
  • Gesamtrisiko: Offenes Gesamtrisiko in Prozent im Verhältnis zu Ihrer maximalen Gesamtrisikoeinstellung.
  • Prop-Tages-Countdown: Verbleibende Zeit bis zum Ende des Prop-Tages entsprechend der konfigurierten Zeitzone und der Stunde des Tagesendes.

Wenn die manuelle Entsperrung aktiviert ist, kann das Panel auch Schaltflächen zum Entsperren von Tages- oder Gesamtsperren anzeigen, je nach den von Ihnen konfigurierten Berechtigungen.

Grundlegende Einrichtung

  1. Verbinden Sie Prop Guardian Risk Manager mit einem beliebigen Chart in dem Konto, das Sie schützen möchten.
  2. Konfigurieren Sie die Tages- und Gesamtverlustlimits entsprechend den Regeln Ihrer Prop-Firma.
  3. Stellen Sie die Prop-Zeitzone und die Start- und Endzeiten des Prop-Tages so ein, dass das Programm mit der Definition eines Handelstages der Firma übereinstimmt.
  4. Entscheiden Sie, wie streng der Schutz sein soll: nur Alarme, Alarme plus Sperren oder Sperren mit automatischer Schließung der Positionen.
  5. Aktivieren Sie bei Bedarf die Steuerung von Handelssitzungen und legen Sie die zulässigen Sitzungszeiten fest, und entscheiden Sie, ob Geschäfte außerhalb dieses Zeitfensters gesperrt werden sollen.
  6. Verwenden Sie optional den Symbolfilter, um die Überwachung auf bestimmte Instrumente zu beschränken (z. B. nur Indizes oder nur FX-Paare).
  7. Lassen Sie das Dienstprogramm laufen, während Sie manuell oder über Ihre eigenen Expert Advisors handeln, damit es Aktien, Risiken und Handelsaktivitäten in Echtzeit überwachen kann.

Strategietester und Beschränkungen

Prop Guardian ist ein Dienstprogramm, kein Expert Advisor. Der Strategie-Tester in MT5 bietet nur begrenzte Unterstützung für Dienstprogramme und ist hauptsächlich nützlich, um zu überprüfen, ob das Panel korrekt angezeigt wird und ob die Sperrlogik auf Änderungen in einem einfachen Testszenario reagiert. Das tatsächliche Verhalten hängt von den Live-Positionen, den tatsächlichen Aktienschwankungen und den auf Ihrem Handelskonto verwendeten Stop-Loss-Werten ab. Überprüfen Sie Ihre Konfiguration immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Echtgeldkonto verwenden.

Benutzerhandbuch und Demoversion

Ein detailliertes, schrittweises Benutzerhandbuch mit Konfigurationsbeispielen und häufig gestellten Fragen sowie eine Demoversion des Dienstprogramms, die auf Demokonten funktioniert, finden Sie in dem folgenden MQL5-Blogbeitrag:

Prop Guardian Risk Manager - Vollständiges Benutzerhandbuch & Demoversion

Wichtige Hinweise und Risikohinweis

  • Prop Guardian Risk Manager ist ein Dienstprogramm für das Risikomanagement; es implementiert keine Handelsstrategie und kann keine Gewinne oder erfolgreiche Prop-Firmenbewertungen gewährleisten.
  • Alle Berechnungen basieren auf den in Ihrem MT5-Terminal verfügbaren Informationen (Eigenkapital, Saldo, offene Positionen und Stop-Loss-Niveaus). Prop-Firmen können leicht unterschiedliche Methoden zur Berechnung von Drawdown und Verletzungen verwenden.
  • Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Parameter in Übereinstimmung mit den aktuellen Regeln Ihres Brokers oder Ihrer Handelsfirma zu konfigurieren. Der Autor kann nicht für Regelverstöße, finanzielle Verluste oder Kontokündigungen verantwortlich gemacht werden, die aus falschen Einstellungen oder der Verwendung des Produkts resultieren.
  • Das Dienstprogramm ist für Händler gedacht, die die Regeln der Prop-Firma und das grundlegende Risikomanagement bereits verstehen und eine zusätzliche technische Ebene wünschen, die ihnen hilft, diese Regeln einzuhalten.
