Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4
Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet.

  • Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen.
  • Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders.
  • Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+).
  • Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+.

Bevor Sie es einschalten:

  1. Öffnen Sie Tools > Optionen > Expert Advisors und aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL". Fügen Sie api.telegram.org hinzu.
  2. Senden Sie eine Nachricht an den AlertRelayHelper-Bot in Telegram, um Ihre Chat-ID zu initialisieren.
  3. Hängen Sie den Alert Relay Helper EA an einen Chart an, klicken Sie auf Turn ON, wählen Sie den/die Indikatorennamen und fertig.

Wichtig: Der EA ignoriert Indikatoren von Drittanbietern. Er dekodiert nur Nachrichten, die von Indikatoren erzeugt werden, die die passende Verschlüsselungsroutine enthalten.

Benötigen Sie Schritt-für-Schritt-Screenshots? Sehen Sie sich das vollständige Benutzerhandbuch auf https://www.mql5.com/en/blogs/post/763545 an.

*Die aktuelle Version unterstützt Telegram. Discord & andere sind in Planung.

