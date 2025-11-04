Smart Stop Scanner MT5
- Utilitys
- Daniel Stein
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur
Überblick
Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und mehr.
Wie Stop-Level berechnet werden
Der Scanner nutzt keine künstlichen Indikatorformeln, sondern identifiziert Breakouts, höhere Hochs und tiefere Tiefs – also die tatsächliche Marktstruktur. Stop-Level basieren direkt auf diesen Strukturpunkten und wirken dadurch natürlicher, präziser und deutlich näher am echten Marktverhalten.
Highlights
• Präzise Multi-Market Kompatibilität
Vollständiger Support für Forex, Metalle, Gold, Indizes, Krypto und exotische Symbole inklusive automatischer Tick- und Digithandhabung.
• Echtzeit-Marktstruktur-Erkennung
Der Scanner erkennt neue, gültige und gebrochene Stop-Level sofort und zeigt Richtung, Typ, Distanz, Zeitstempel und weitere relevante Informationen an.
• SL %ADR – Adaptive Bewertung der Stop-Qualität
Jedes Stop-Level wird statistisch mit früheren Stop-Ereignissen des Symbols verglichen. Eine adaptive Farblogik zeigt auf einen Blick, ob ein Stop sehr eng, eng, mittel, weit oder sehr weit ist – basierend auf realer Volatilität.
• Dist % – Abstand zum Stop in Echtzeit
Zeigt, wie nah der Preis am Stop liegt, gemessen als Prozentsatz des ADR. Eine universelle Distanzmetrik, die in allen Märkten funktioniert. Die adaptive Farblogik hebt hervor, ob man sich in der Gefahrenzone, Risikozone, Komfortzone, sicheren Zone oder sehr sicheren Zone befindet.
• Formed Time (Entstehungszeitpunkt)
Zeigt exakt die Kerze, in der der Stop entstanden ist – ideal zur Einschätzung, ob es ein frisches oder älteres Level ist.
• Intelligente Tooltips
Kurze, klare Erklärungen zu SL %ADR, Dist %, Risikokategorien und Entstehungszeit.
• Robustes Benachrichtigungssystem
Alerts werden nur bei wirklich relevanten Ereignissen ausgelöst: neue Stops, gebrochene Stops oder kritische Distanz. Keine Duplikate, kein Rauschen – ideal für strukturiertes und diszipliniertes Trading.
Warum dieser Ansatz entscheidend ist
Der Stop-Loss ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Trading, doch nur wenige Trader verfügen über eine objektive und strukturierte Methode zu dessen Bewertung. Der Smart Stop Scanner wandelt Marktstruktur in klare, interpretierbare Information um:
• Wo wichtige strukturelle Stop-Level entstehen
• Wie gut das Stop-Level ist (SL %ADR)
• Wie nah der Preis am Stop ist (Dist %)
• Wann der Stop entstanden ist
• Ob ein Stop noch gültig oder bereits invalidiert wurde
Damit werden Stops nicht mehr intuitiv „nach Gefühl“ gesetzt, sondern basieren auf einer klaren, objektiven Marktlogik.
Smart Stop Ecosystem
Der Smart Stop Scanner ist Teil des kompletten Smart Stop Systems:
Smart Stop Indicator – marktstruktur-basierte Stop-Logik im Chart
Smart Stop Scanner – Multi-Symbol Stop-Loss Monitoring
Smart Stop Manager – automatisierte Stop-Loss Ausführung
Vollständige FAQ zur gesamten Smart Stop Serie:
Smart Stop – Full FAQ
Nutzerparameter
- Maximale Anzahl zu scannender Symbole
- Analysezeitrahmen – globaler Timeframe für die SL-Logik
- Symbolfilter
- Panelfilter – bestimmt, welche Symbole angezeigt werden
- Farbschema – Zustände: Valid, New, Broken, Alert
- Alert-Einstellungen – Neue SLs, gebrochene SLs, Distanzwarnung + Popup/E-Mail/Push/Sound
- ADR-Periode
- Distanzschwelle
- Debug-Modus
Weitere Ressourcen
Tutorials, Dokumentation & Support:
Stein Investments – Central Knowledge Hub
Live-Beispiele & Video-Erklärungen:
Stein Investments – YouTube
I’ve been using the Smart Stop Scanner since its release on the 4th of November 2025, and I’m genuinely impressed with how much clarity and efficiency it brings to my trading workflow. As a price action trader who confirms bias on the 1-hour and 4-hour charts but executes on the 5-minute chart, the Scanner has become invaluable. It consolidates stop-loss monitoring across multiple instruments into one panel, instantly detecting new, broken, and shifting stop levels. The precision alerts and state memory ensure I only get notified about meaningful structural changes, which keeps me focused on genuine opportunities rather than being distracted by noise. Importantly, I’ve found that new stop level notifications can be looked at in conjunction with other tools such as FXPower NG, which helps confirm trend direction while also revealing strength or weakness and divergence between currencies — adding another layer of confidence to my decision-making. The SL Percentage (ADR-based stop-loss distance) has been particularly impactful, giving me immediate insight into whether my setups are tight and efficient or riding strong momentum. Low SL% values highlight high R:R opportunities that fit perfectly with my intraday entries, while high SL% values help me lock in profits during peak momentum phases. Combined with its universal market compatibility and seamless integration with the Smart Stop Indicator and Manager, the Scanner feels like a multi-market radar that aligns perfectly with my market structure approach. It has elevated my confidence in execution, made my trading more systematic and disciplined, and when paired with FXPower NG, it provides a powerful synergy for confirming both structure and currency strength dynamics.