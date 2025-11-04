Smart Stop Scanner MT5

Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur

Überblick

Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und mehr.

Wie Stop-Level berechnet werden

Der Scanner nutzt keine künstlichen Indikatorformeln, sondern identifiziert Breakouts, höhere Hochs und tiefere Tiefs – also die tatsächliche Marktstruktur. Stop-Level basieren direkt auf diesen Strukturpunkten und wirken dadurch natürlicher, präziser und deutlich näher am echten Marktverhalten.

Highlights

• Präzise Multi-Market Kompatibilität

Vollständiger Support für Forex, Metalle, Gold, Indizes, Krypto und exotische Symbole inklusive automatischer Tick- und Digithandhabung. • Echtzeit-Marktstruktur-Erkennung

Der Scanner erkennt neue, gültige und gebrochene Stop-Level sofort und zeigt Richtung, Typ, Distanz, Zeitstempel und weitere relevante Informationen an. • SL %ADR – Adaptive Bewertung der Stop-Qualität

Jedes Stop-Level wird statistisch mit früheren Stop-Ereignissen des Symbols verglichen. Eine adaptive Farblogik zeigt auf einen Blick, ob ein Stop sehr eng, eng, mittel, weit oder sehr weit ist – basierend auf realer Volatilität. • Dist % – Abstand zum Stop in Echtzeit

Zeigt, wie nah der Preis am Stop liegt, gemessen als Prozentsatz des ADR. Eine universelle Distanzmetrik, die in allen Märkten funktioniert. Die adaptive Farblogik hebt hervor, ob man sich in der Gefahrenzone, Risikozone, Komfortzone, sicheren Zone oder sehr sicheren Zone befindet. • Formed Time (Entstehungszeitpunkt)

Zeigt exakt die Kerze, in der der Stop entstanden ist – ideal zur Einschätzung, ob es ein frisches oder älteres Level ist. • Intelligente Tooltips

Kurze, klare Erklärungen zu SL %ADR, Dist %, Risikokategorien und Entstehungszeit. • Robustes Benachrichtigungssystem

Alerts werden nur bei wirklich relevanten Ereignissen ausgelöst: neue Stops, gebrochene Stops oder kritische Distanz. Keine Duplikate, kein Rauschen – ideal für strukturiertes und diszipliniertes Trading.

Warum dieser Ansatz entscheidend ist

Der Stop-Loss ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Trading, doch nur wenige Trader verfügen über eine objektive und strukturierte Methode zu dessen Bewertung. Der Smart Stop Scanner wandelt Marktstruktur in klare, interpretierbare Information um:

• Wo wichtige strukturelle Stop-Level entstehen • Wie gut das Stop-Level ist (SL %ADR) • Wie nah der Preis am Stop ist (Dist %) • Wann der Stop entstanden ist • Ob ein Stop noch gültig oder bereits invalidiert wurde

Damit werden Stops nicht mehr intuitiv „nach Gefühl“ gesetzt, sondern basieren auf einer klaren, objektiven Marktlogik.

Smart Stop Ecosystem

Der Smart Stop Scanner ist Teil des kompletten Smart Stop Systems:

Smart Stop Indicator – marktstruktur-basierte Stop-Logik im Chart

Smart Stop Scanner – Multi-Symbol Stop-Loss Monitoring

Smart Stop Manager – automatisierte Stop-Loss Ausführung

Vollständige FAQ zur gesamten Smart Stop Serie:

Smart Stop – Full FAQ

Nutzerparameter

Maximale Anzahl zu scannender Symbole

Analysezeitrahmen – globaler Timeframe für die SL-Logik

– globaler Timeframe für die SL-Logik Symbolfilter

Panelfilter – bestimmt, welche Symbole angezeigt werden

– bestimmt, welche Symbole angezeigt werden Farbschema – Zustände: Valid, New, Broken, Alert

– Zustände: Valid, New, Broken, Alert Alert-Einstellungen – Neue SLs, gebrochene SLs, Distanzwarnung + Popup/E-Mail/Push/Sound

– Neue SLs, gebrochene SLs, Distanzwarnung + Popup/E-Mail/Push/Sound ADR-Periode

Distanzschwelle

Debug-Modus

Weitere Ressourcen

Tutorials, Dokumentation & Support:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Live-Beispiele & Video-Erklärungen:

Stein Investments – YouTube

