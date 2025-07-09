Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5

Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder

Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5.

Dieser EA sendet, ändert oder verwaltet keine Aufträge. Er hört nur zu und schreibt Daten.

Ideal für Händler, Datenanalysten und Ingenieure für maschinelles Lernen, die rohe, zuverlässige und gut strukturierte Tick-Datensätze benötigen.

Anwendungsfälle

Sammeln Sie hochauflösende Tick-Daten von Ihrem Broker

Erstellen Sie genaue Backtests auf Tick-Ebene

KI/ML-Pipelines und quantitative Modelle füttern

Analysieren von Latenz, Spread-Verhalten und Ausführungsqualität

Exportieren Sie saubere Daten in verschiedenen Dateiformaten für jeden Zweck

Wichtigste Vorteile

Herausforderung Lösung Brokerhistorie ist unvollständig oder gerundet Erfassen von Echtzeit-Geld-/Briefkursen mit Millisekundengenauigkeit Benötigt das .bi5-Format für Tickstory/JForex Exportiert natives Dukascopy-kompatibles .bi5-Format Besorgt über Datenverlust beim Neustart Hängt automatisch an bestehende Dateien an Starke I/O-Last auf dem System Gepuffertes Schreiben + zeitbasiertes Flush hält das System leicht Zeitzonenunterschiede in den Protokollen Option zur Konvertierung von Zeitstempeln in GMT Kein Einblick in den Aufzeichnungskontext Erzeugt täglich .json-Metadaten mit Konfigurationsinformationen

Unterstützte Dateiformate

Format Erweiterung Inhalt Anwendungsfall CSV .csv Zeitstempel, Bid, Ask Einfache Datenanalyse (Excel, Python) Binär .bin 40 Bytes/Tick (Hochgeschwindigkeitsstruktur) Effizientes benutzerdefiniertes Parsing Dukascopy .bi5 Komprimiertes Format, stündliche Aufteilung Kompatibel mit JForex, Tickstory

Struktur der Ausgabe

.csv / .bin → Gespeichert in: TickData/<Symbol>/

→ Gespeichert in: TickData/<Symbol>/ .bi5 → Stündliche Rotation in: TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/

→ Stündliche Rotation in: TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ .json → Metadaten-Datei enthält Broker-, Konfigurations- und Sitzungsinformationen

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung Voreinstellung SaveToCSV / SaveToBinary Aktivieren/Deaktivieren von Exportformaten wahr / falsch BinärFormat Wählen Sie .bin / .bi5 / BOTH BEIDE ConvertToGMT GMT-Zeitstempel umschalten falsch PufferGröße Ticks zum Puffern vor dem Schreiben 1000 FlushIntervallSekunden Intervall für die Sicherungsspülung 30 AusgabeOrdner Ziel-Basisordner TickData

Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eingabe in MT5, um Tooltip-Hinweise zu erhalten.

Wie Sie es verwenden

Öffnen Sie einen Chart für das Symbol, das Sie aufzeichnen möchten Hängen Sie Raw Tick Recorder EA an den Chart an Konfigurieren Sie die Eingaben (Format, Pfad, Puffer, usw.) Klicken Sie auf OK → Das Status-Panel wird unten links angezeigt Lassen Sie das Terminal oder den VPS laufen, um die Aufzeichnung fortzusetzen

Ein Chart = ein Symbol. Verwenden Sie mehrere Charts für die Aufzeichnung von mehreren Symbolen.

Anmerkungen

Vollständig MQL5 nativ, sandboxed - keine DLLs, kein Webzugriff

Kompatibel mit allen Brokern und Assets

Erkennt und protokolliert Zero-Spread-Szenarien

Startet neu, ohne Daten zu überschreiben

Minimale CPU- (<1%) und Festplattenbelastung - ideal für 24/7 VPS

Wird mit 5 Aktivierungen pro Kauf geliefert

Ein Python-Parser ist verfügbar, um .bin/.bi5 in .csv zu konvertieren. Sie finden das Skript im vollständigen Benutzerhandbuch.

Haftungsausschluss

Dieses Tool führt keine Trades aus und liefert keine Signale. Es zeichnet lediglich Preisdaten zu Analysezwecken auf. Bitte testen Sie es in der Demo-Version, bevor Sie es in der Produktion einsetzen.