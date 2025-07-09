Raw Tick Recorder
- Utilitys
- The Hung Ngo
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 9 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5
Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder
Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5.
Dieser EA sendet, ändert oder verwaltet keine Aufträge. Er hört nur zu und schreibt Daten.
Ideal für Händler, Datenanalysten und Ingenieure für maschinelles Lernen, die rohe, zuverlässige und gut strukturierte Tick-Datensätze benötigen.
Anwendungsfälle
- Sammeln Sie hochauflösende Tick-Daten von Ihrem Broker
- Erstellen Sie genaue Backtests auf Tick-Ebene
- KI/ML-Pipelines und quantitative Modelle füttern
- Analysieren von Latenz, Spread-Verhalten und Ausführungsqualität
- Exportieren Sie saubere Daten in verschiedenen Dateiformaten für jeden Zweck
Wichtigste Vorteile
|Herausforderung
|Lösung
|Brokerhistorie ist unvollständig oder gerundet
|Erfassen von Echtzeit-Geld-/Briefkursen mit Millisekundengenauigkeit
|Benötigt das .bi5-Format für Tickstory/JForex
|Exportiert natives Dukascopy-kompatibles .bi5-Format
|Besorgt über Datenverlust beim Neustart
|Hängt automatisch an bestehende Dateien an
|Starke I/O-Last auf dem System
|Gepuffertes Schreiben + zeitbasiertes Flush hält das System leicht
|Zeitzonenunterschiede in den Protokollen
|Option zur Konvertierung von Zeitstempeln in GMT
|Kein Einblick in den Aufzeichnungskontext
|Erzeugt täglich .json-Metadaten mit Konfigurationsinformationen
Unterstützte Dateiformate
|Format
|Erweiterung
|Inhalt
|Anwendungsfall
|CSV
|.csv
|Zeitstempel, Bid, Ask
|Einfache Datenanalyse (Excel, Python)
|Binär
|.bin
|40 Bytes/Tick (Hochgeschwindigkeitsstruktur)
|Effizientes benutzerdefiniertes Parsing
|Dukascopy
|.bi5
|Komprimiertes Format, stündliche Aufteilung
|Kompatibel mit JForex, Tickstory
Struktur der Ausgabe
- .csv / .bin → Gespeichert in: TickData/<Symbol>/
- .bi5 → Stündliche Rotation in: TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/
- .json → Metadaten-Datei enthält Broker-, Konfigurations- und Sitzungsinformationen
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|Voreinstellung
|SaveToCSV / SaveToBinary
|Aktivieren/Deaktivieren von Exportformaten
|wahr / falsch
|BinärFormat
|Wählen Sie .bin / .bi5 / BOTH
|BEIDE
|ConvertToGMT
|GMT-Zeitstempel umschalten
|falsch
|PufferGröße
|Ticks zum Puffern vor dem Schreiben
|1000
|FlushIntervallSekunden
|Intervall für die Sicherungsspülung
|30
|AusgabeOrdner
|Ziel-Basisordner
|TickData
Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eingabe in MT5, um Tooltip-Hinweise zu erhalten.
Wie Sie es verwenden
- Öffnen Sie einen Chart für das Symbol, das Sie aufzeichnen möchten
- Hängen Sie Raw Tick Recorder EA an den Chart an
- Konfigurieren Sie die Eingaben (Format, Pfad, Puffer, usw.)
- Klicken Sie auf OK → Das Status-Panel wird unten links angezeigt
- Lassen Sie das Terminal oder den VPS laufen, um die Aufzeichnung fortzusetzen
Ein Chart = ein Symbol. Verwenden Sie mehrere Charts für die Aufzeichnung von mehreren Symbolen.
Anmerkungen
- Vollständig MQL5 nativ, sandboxed - keine DLLs, kein Webzugriff
- Kompatibel mit allen Brokern und Assets
- Erkennt und protokolliert Zero-Spread-Szenarien
- Startet neu, ohne Daten zu überschreiben
- Minimale CPU- (<1%) und Festplattenbelastung - ideal für 24/7 VPS
- Wird mit 5 Aktivierungen pro Kauf geliefert
Ein Python-Parser ist verfügbar, um .bin/.bi5 in .csv zu konvertieren.
Sie finden das Skript im vollständigen Benutzerhandbuch.
Haftungsausschluss
Dieses Tool führt keine Trades aus und liefert keine Signale. Es zeichnet lediglich Preisdaten zu Analysezwecken auf. Bitte testen Sie es in der Demo-Version, bevor Sie es in der Produktion einsetzen.