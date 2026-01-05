Trail Guard PRO with BE and Partial Close

Übersicht

Advanced Trailing Stop & Break-Even Expert Advisor mit teilweiser Gewinnmitnahme

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit diesem Expert Advisor aus, der das Handelsmanagement automatisiert, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt und bietet eine präzise Kontrolle über Ihre Trades mit anpassbaren Trailing Stops, Break-Even-Schutz und teilweiser Gewinnmitnahme - alle arbeiten nahtlos, um Ihr Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.

Hauptmerkmale

Dynamischer Trailing Stop:

Passt Ihren Stop-Loss automatisch an, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, mit konfigurierbarer Schrittgröße und Trailing-Distanz, um jedem Handelsstil gerecht zu werden (wenn Sie nur die BE-Funktion wünschen, ändern Sie einfach "Enable Trailing Stop feature" auf false)

Intelligentes Break-Even-Management:

Verschiebt Ihren Stop-Loss auf den Break-Even-Punkt, sobald ein vordefiniertes Gewinnniveau erreicht ist, und stellt so sicher, dass Ihre Trades nie zu Verlusten werden. (wenn Sie nur die Trailing-Stop-Funktion wünschen, ändern Sie einfach "Breakeven-Funktion aktivieren" auf false)

Partielle Gewinnmitnahme:

Sichern Sie sich Gewinne, indem Sie einen Teil Ihrer Position bei dem von Ihnen gewählten Gewinnziel schließen und den Rest zur Ausnutzung weiterer Marktbewegungen nutzen. (Wenn Sie keine partielle Schließung wünschen, setzen Sie einfach beide Parameter für die partielle Schließung auf 0)

Vollständig anpassbare Eingaben:

Passen Sie alle Parameter, einschließlich Trailing-Stop-Punkte, Break-even-Schwellenwerte, Partial-Close-Prozentsätze und vieles mehr, einfach über ein benutzerfreundliches Eingabemenü an.

Universelle Kompatibilität:

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen und ist damit ein vielseitiges Tool für jeden Markt oder Handelsansatz.

Vorteile:

Reduzieren Sie emotionales Handeln:

Automatisieren Sie Ihre Ausstiegsstrategie, um impulsive Entscheidungen zu vermeiden und sich an Ihren Plan zu halten.

Schützen Sie Ihr Kapital:

Sichern Sie Ihre Gewinne und minimieren Sie Verluste durch intelligente Stop-Loss-Anpassungen.

Erhöhen Sie Ihr Gewinnpotenzial:

Lassen Sie Ihre erfolgreichen Trades laufen und sichern Sie dabei Teilgewinne.

Sparen Sie Zeit:

Sie müssen den Markt nicht ständig überwachen - der EA verwaltet Ihre Trades 24/7.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Händler, die das Risikomanagement und die Gewinnsicherung automatisieren möchten.

Diejenigen, die Handelsausstiege ohne manuelle Eingriffe optimieren möchten.

Jeder, der mit Forex, CFDs oder anderen Instrumenten auf dem MetaTrader 5 handelt.

Sowohl Anfänger als auch Profis, die ein zuverlässiges, anpassbares Handelsmanagement-Tool suchen.

Fangen Sie noch heute an!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit diesem leistungsstarken, einfach zu bedienenden Expert Advisor. Laden Sie ihn jetzt herunter und beginnen Sie, Ihre Gewinne zu schützen und Ihre Trades wie ein Profi zu verwalten!