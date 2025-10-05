Aegis Account Protector and Risk Manager

AEGIS Konto- und Drawdown-Schutz


AEGIS ist ein EA für MT5, der Ihr Handelskonto vor großen Verlusten schützt. Er überwacht das Eigenkapital in Echtzeit und schließt alle Positionen sofort, wenn benutzerdefinierte Limits erreicht werden. Die Limits können als Prozentsatz oder feste Währung festgelegt werden.


AEGIS bietet auch einen täglichen Drawdown und einen täglichen Verlustschutz mit automatischer Rückstellung in einer gewählten Zeitzone. Dies ist besonders nützlich für Prop-Firm-Händler, bei denen der Tageszyklus der Serverzeit des Brokers folgt.


Zusätzliche Schutzmechanismen stellen sicher, dass keine Trades das Stop-Event umgehen. AEGIS kann neue Aufträge blockieren, Charts schließen oder kontinuierlich neue Positionen überwachen und diese sofort schließen. Dadurch wird verhindert, dass andere EAs oder manuelle Aktionen Trades wieder öffnen, nachdem die Limits erreicht wurden.


Warnungen sind über Ton, Popup, Chart, Protokoll oder MT5-Mobilbenachrichtigungen verfügbar. Alle Aktionen werden protokolliert. AEGIS platziert keine Trades - es schützt nur Ihr Konto.

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MT5.

  2. Hängen Sie ihn an einen beliebigen Chart an.

  3. Konfigurieren Sie Ihre Drawdown- und Tageslimits.

  4. Aktivieren Sie AutoTrading.

  5. In MT5 → Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest, fügen Sie hinzu: https: //worldtimeserver.com

    Dies ist für eine genaue tägliche Synchronisierung erforderlich.


    AEGIS arbeitet dann automatisch.

    Eine vollständige Dokumentation der Parameter und detaillierte Anwendungsfälle finden Sie im Blog.


