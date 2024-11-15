Trade Manager DashPlus

DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen.

Hauptfunktionen

1. Recovery Grid

Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwalten.

Ermöglicht strategische Ein- und Ausstiegspunkte, um die Bemühungen zur Wiederherstellung von Trades zu optimieren.

2. Stack Grid

Entwickelt, um potenzielle Renditen bei günstigen Trades zu maximieren, indem während starker Marktbewegungen Positionen hinzugefügt werden.

Ermöglicht es Ihnen, von trendstarken Märkten zu profitieren, indem Sie in erfolgreiche Trades skalieren.

3. Gewinn- und Verlustlinien (P&L-Linien)

Bietet eine visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- und Verlustszenarien direkt auf dem Chart.

Passen Sie die Einstellungen an und ziehen Sie die P&L-Linien, um verschiedene Handelsergebnisse vor der Ausführung zu bewerten.

4. Korbmodus

Vereinfacht die Verwaltung mehrerer Positionen im gleichen Symbol, indem sie zu einer einzigen aggregierten Position kombiniert werden.

Erleichtert die Überwachung und Anwendung von Stop-Loss, Take-Profit und anderen Auftragsänderungen basierend auf dem Durchschnittspreis.

5. Nachrichten auf dem Chart

Integriert geplante Wirtschaftsereignisse in Ihre Handelscharts.

Hilft Ihnen, über bevorstehende Ereignisse informiert zu bleiben, die die Marktvolatilität beeinflussen könnten, und ermöglicht eine bessere Handelsplanung.

6. Alarme

Richten Sie zeit- oder preisbasierte Alarme mit Benachrichtigungen ein, die in MT5 angezeigt oder über die MT5-App an Ihr mobiles Gerät gesendet werden.

Nützlich zur Überwachung wichtiger Preisniveaus oder bedeutender Handelssitzungen.

7. Leistungsstatistiken

Bietet detaillierte Analysen Ihrer Handelsleistung, einschließlich interaktiver Saldo-Grafiken.

Liefert umfassende Metriken, um Ihre effektivsten und ineffektivsten Handelsstrategien und Symbole zu identifizieren.

Zusätzliche Funktionen

Benutzerfreundliche Oberfläche : Intuitive grafische Oberfläche mit umfassenden Handelskontrollen.

: Intuitive grafische Oberfläche mit umfassenden Handelskontrollen. Drag & Drop-Aufträge : Legen Sie Markt- und Pending-Orders direkt im Chart mit der Drag-and-Drop-Funktion fest.

: Legen Sie Markt- und Pending-Orders direkt im Chart mit der Drag-and-Drop-Funktion fest. Visualisierung der Handelshistorie : Zeigt historische Trades im Chart mit detaillierten Gewinnbeschriftungen an.

: Zeigt historische Trades im Chart mit detaillierten Gewinnbeschriftungen an. Remote-Handelsmanagement : Verwalten Sie Trades, die über Ihr mobiles Gerät eingegeben wurden, mit DashPlus.

: Verwalten Sie Trades, die über Ihr mobiles Gerät eingegeben wurden, mit DashPlus. Automatischer Lotgrößenrechner : Automatische Berechnung der Lotgrößen mit mehreren Risikomanagement-Modi.

: Automatische Berechnung der Lotgrößen mit mehreren Risikomanagement-Modi. Automatisierter Breakeven und Trailing Stop : Legen Sie vordefinierte Breakeven-Punkte und Trailing-Stops fest, um offene Positionen zu verwalten.

: Legen Sie vordefinierte Breakeven-Punkte und Trailing-Stops fest, um offene Positionen zu verwalten. Automatische Schließfunktionen : Schließen Sie Positionen automatisch basierend auf Gewinn- oder Verlustschwellen, anwendbar auf einzelne Symbole oder alle Symbole.

: Schließen Sie Positionen automatisch basierend auf Gewinn- oder Verlustschwellen, anwendbar auf einzelne Symbole oder alle Symbole. Täglicher Maximalverlustschutz : Legen Sie tägliche Verlustlimits fest, um das Gesamtrisiko zu steuern.

: Legen Sie tägliche Verlustlimits fest, um das Gesamtrisiko zu steuern. Teilweises Schließen und Trade-Reversal : Optionen zum teilweisen Schließen von Positionen oder Umkehren von Trades basierend auf Marktbedingungen.

: Optionen zum teilweisen Schließen von Positionen oder Umkehren von Trades basierend auf Marktbedingungen. Einstellung von Risiko-Rendite-Verhältnissen : Definieren Sie Risiko-Rendite-Verhältnisse entsprechend Ihrer Handelsstrategie.

: Definieren Sie Risiko-Rendite-Verhältnisse entsprechend Ihrer Handelsstrategie. Schneller Screenshot : Erfassen und speichern Sie Screenshots Ihrer Charts mit einem Klick.

: Erfassen und speichern Sie Screenshots Ihrer Charts mit einem Klick. Echtzeit-Datenanzeige: Live-Anzeige von Spread, Average True Range (ATR), schwebendem P&L und Kerzen-Countdown-Timer auf dem Chart.

Support und Ressourcen

Kundensupport: Schneller Online-Support für alle unsere Produkte auf MQL.

Bildungsmaterialien: Zugang zu kostenlosen Video-Tutorials und Kursen, um das Beste aus DashPlus herauszuholen.

Handelsressourcen: Kostenlose Handelsstrategien und Konfigurationsdateien.

Community-Beteiligung: Treten Sie unserer aktiven Community bei, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen, Unterstützung zu erhalten und Ideen zu teilen.

Häufig gestellte Fragen

F: Gibt es eine kostenlose Testversion?

A: Ja, bitte kontaktieren Sie uns direkt für Details zur Nutzung einer kostenlosen Testversion.

F: Brauche ich einen VPS (Virtual Private Server), um DashPlus zu nutzen?

A: Ein VPS wird empfohlen, wenn Sie Positionen über Nacht halten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

F: Gibt es Schulungsmaterialien für DashPlus?

A: Ja, kostenlose Kurse und Tutorials sind verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.

F: Kann ich zusätzliche Funktionen für DashPlus vorschlagen?

A: Absolut. Wir begrüßen Vorschläge, die die Funktionalität und Benutzererfahrung von DashPlus verbessern können.





Bitte beachten Sie: Die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester.



