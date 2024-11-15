Trade Manager DashPlus

5

DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen.

Hauptfunktionen

1. Recovery Grid

Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwalten.

Ermöglicht strategische Ein- und Ausstiegspunkte, um die Bemühungen zur Wiederherstellung von Trades zu optimieren.

2. Stack Grid

Entwickelt, um potenzielle Renditen bei günstigen Trades zu maximieren, indem während starker Marktbewegungen Positionen hinzugefügt werden.

Ermöglicht es Ihnen, von trendstarken Märkten zu profitieren, indem Sie in erfolgreiche Trades skalieren.

3. Gewinn- und Verlustlinien (P&L-Linien)

Bietet eine visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- und Verlustszenarien direkt auf dem Chart.

Passen Sie die Einstellungen an und ziehen Sie die P&L-Linien, um verschiedene Handelsergebnisse vor der Ausführung zu bewerten.

4. Korbmodus

Vereinfacht die Verwaltung mehrerer Positionen im gleichen Symbol, indem sie zu einer einzigen aggregierten Position kombiniert werden.

Erleichtert die Überwachung und Anwendung von Stop-Loss, Take-Profit und anderen Auftragsänderungen basierend auf dem Durchschnittspreis.

5. Nachrichten auf dem Chart

Integriert geplante Wirtschaftsereignisse in Ihre Handelscharts.

Hilft Ihnen, über bevorstehende Ereignisse informiert zu bleiben, die die Marktvolatilität beeinflussen könnten, und ermöglicht eine bessere Handelsplanung.

6. Alarme

Richten Sie zeit- oder preisbasierte Alarme mit Benachrichtigungen ein, die in MT5 angezeigt oder über die MT5-App an Ihr mobiles Gerät gesendet werden.

Nützlich zur Überwachung wichtiger Preisniveaus oder bedeutender Handelssitzungen.

7. Leistungsstatistiken

Bietet detaillierte Analysen Ihrer Handelsleistung, einschließlich interaktiver Saldo-Grafiken.

Liefert umfassende Metriken, um Ihre effektivsten und ineffektivsten Handelsstrategien und Symbole zu identifizieren.

Zusätzliche Funktionen

  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive grafische Oberfläche mit umfassenden Handelskontrollen.
  • Drag & Drop-Aufträge: Legen Sie Markt- und Pending-Orders direkt im Chart mit der Drag-and-Drop-Funktion fest.
  • Visualisierung der Handelshistorie: Zeigt historische Trades im Chart mit detaillierten Gewinnbeschriftungen an.
  • Remote-Handelsmanagement: Verwalten Sie Trades, die über Ihr mobiles Gerät eingegeben wurden, mit DashPlus.
  • Automatischer Lotgrößenrechner: Automatische Berechnung der Lotgrößen mit mehreren Risikomanagement-Modi.
  • Automatisierter Breakeven und Trailing Stop: Legen Sie vordefinierte Breakeven-Punkte und Trailing-Stops fest, um offene Positionen zu verwalten.
  • Automatische Schließfunktionen: Schließen Sie Positionen automatisch basierend auf Gewinn- oder Verlustschwellen, anwendbar auf einzelne Symbole oder alle Symbole.
  • Täglicher Maximalverlustschutz: Legen Sie tägliche Verlustlimits fest, um das Gesamtrisiko zu steuern.
  • Teilweises Schließen und Trade-Reversal: Optionen zum teilweisen Schließen von Positionen oder Umkehren von Trades basierend auf Marktbedingungen.
  • Einstellung von Risiko-Rendite-Verhältnissen: Definieren Sie Risiko-Rendite-Verhältnisse entsprechend Ihrer Handelsstrategie.
  • Schneller Screenshot: Erfassen und speichern Sie Screenshots Ihrer Charts mit einem Klick.
  • Echtzeit-Datenanzeige: Live-Anzeige von Spread, Average True Range (ATR), schwebendem P&L und Kerzen-Countdown-Timer auf dem Chart.

Support und Ressourcen

Kundensupport: Schneller Online-Support für alle unsere Produkte auf MQL.

Bildungsmaterialien: Zugang zu kostenlosen Video-Tutorials und Kursen, um das Beste aus DashPlus herauszuholen.

Handelsressourcen: Kostenlose Handelsstrategien und Konfigurationsdateien.

Community-Beteiligung: Treten Sie unserer aktiven Community bei, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen, Unterstützung zu erhalten und Ideen zu teilen.

Häufig gestellte Fragen

F: Gibt es eine kostenlose Testversion?

A: Ja, bitte kontaktieren Sie uns direkt für Details zur Nutzung einer kostenlosen Testversion.

F: Brauche ich einen VPS (Virtual Private Server), um DashPlus zu nutzen?

A: Ein VPS wird empfohlen, wenn Sie Positionen über Nacht halten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

F: Gibt es Schulungsmaterialien für DashPlus?

A: Ja, kostenlose Kurse und Tutorials sind verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.

F: Kann ich zusätzliche Funktionen für DashPlus vorschlagen?

A: Absolut. Wir begrüßen Vorschläge, die die Funktionalität und Benutzererfahrung von DashPlus verbessern können.


Bitte beachten Sie: Die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester.


Bewertungen 13
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

Risk management Telegram Alerts and more
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Utilitys
Überwachen Sie Ihr Konto Schützen Sie Ihr Kapital mit präzisen Alarmen für Saldo, Eigenkapital, Marge und Margenhöhe. Wir stellen vor: Balance, Equity, Margin, Margin Level, Telegram Alerts and more expert advisor, Ein intelligenter Expert Advisor für Meta Trader 5, der Ihr Konto in Echtzeit überwacht und sofortige Warnungen sendet, wenn kritische Schwellenwerte überschritten werden. Was macht diesen EA anders? Saldo-1-Warnungen: Wenn Ihr Kontostand auf 75% oder 50% oder einen beliebigen Prozent
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilitys
Noch nie war es so einfach, das Risiko Ihres Kontos zu verwalten. Mit diesem Tool haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Kapital und können Ihre Einträge auf den Märkten für synthetische Indexderivate auf einfache, praktische und sichere Weise verwalten. Die verfügbaren Eingabe- und Konfigurationsparameter sind wie folgt: RISIKOMANAGEMENT 1. Wert Ihres Kontos: Wie der Name schon sagt, geben Sie hier den Wert ein, der der Größe Ihres Kontos entspricht, z.B. wenn Ihr Konto 150 Dollar beträgt, wird
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitys
Vollständiges Handels-Panel für die No Nonsense Forex-Methode: Dieses Panel enthält fast alle Dinge, die Sie benötigen, um Ihren eigenen NNFX-Algorithmus auszuführen, damit Sie noch schneller und einfacher handeln können. Es besteht aus 3 Teilen: Symbol Panel Wechseln Sie schnell zu einem beliebigen Symbol in Ihren Diagrammen, indem Sie auf dessen Namen drücken. Zusätzliche Informationen können im Panel angezeigt werden: aktuell offene Trades , Korrelation dieser Trades mit anderen Symbolen (auß
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilitys
Überblick: ScalperTradePanel ist der ultimative Assistent für manuelle Trader und Scalper, die Geschwindigkeit, Präzision und automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ein-Klick-Panels kombiniert dieses Tool die manuelle Eingabe mit einem automatisierten Grid-System , das Ihnen eine intelligente Durchschnittsbildung Ihres Einstiegspreises ermöglicht. Es verfügt über ein einzigartiges Dual-Mode-Interface : Wechseln Sie sofort zwischen der schnellen Marktausführung
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

mikhal7
19
mikhal7 2025.01.17 16:34 
 

Great money making helper. You also receive course how to use this tool + access to the community which helps with all the questions about strategy you might have.

Hendrik Garner
154
Hendrik Garner 2025.01.17 14:51 
 

Dash Plus is a fantastic tool that allows you to manage your trades with ease. While there are many trade managers on the market, this one stands out, especially for its grid trading capability and the ability to view all trades in a single line (called basket mode). It makes it much easier to keep track of your open positions, especially if you trade multiple pairs. Also, be aware that the grid here is dynamic, meaning it is not composed of buy or stop orders, making it much more flexible than other so-called grid traders out there. You can change the grid or stack settings at any time without cancelling orders first. Position management and order placement are handled with ease using this tool.

Santos
21
Santos 2025.01.17 14:50 
 

Found this algo via Reid FX and I love it. It facilitates your life as a trader a lot. You can easily open and close multiple positions at the same time, set TP's, SL's, recovery trades, stack trades and add basket trades all easy from one easy to operate place at your screen. Would recommend it to anyone that likes to streamline their trading process and take control of their strategy with efficiency. It’s perfect for traders who value speed, precision, and simplicity. Highly recommend giving it a try!

tkMM
19
tkMM 2024.12.31 19:09 
 

DashPlus makes it totally easy to set up and manage my trades in MT5. I can plan ahead, plus let it automatically stack trades, even with a multiplier if desired, or let them close at Break Even. Recovery Grid has being really helpful with losing trades. It's a gem and an absolute recommendation

Henry Lyubomir Wallace
4472
Antwort vom Entwickler Henry Lyubomir Wallace 2025.01.02 15:49
Thanks for the feedback! Glad to hear you are utilising it so effectively.
Erik Stabij
58
Erik Stabij 2024.12.31 10:51 
 

Highly recommended! On MT5 I use the Dashplus trademanager every day. I tried many other trade managers but I have found that Dashplus is the best. By using Dashplus and following the courses on ReidFX (https://reidfx.com) I became consistently profitable. With the tool you can add orders with ease, it has risk calculation, setting stoploss and take profit. It helps you by managing your trades eg by setting a trailing stop or auto break even. You can close your trades automatically when profit reaches a certain target. You can scale in trades by stacking orders and it has recovery orders in case price goes against you. It is head and shoulders above comparable tools.

Henry Lyubomir Wallace
4472
Antwort vom Entwickler Henry Lyubomir Wallace 2024.12.31 13:24
Hi Erik, thanks for your kind review it's very much appreciated. I'm glad you like the tool and have found success using it, nice work!
Anune Ax22
23
Anune Ax22 2024.12.30 15:25 
 

Excellent algo, highly recommended along with Reid Fx courses (all of them). It has a free online course which can be found at reid fx or apex algo. I left a detailed comment with pictures, but briefly this helps you trade and calculates lots size, p/l, DD etc. It helps you control your risk and automate your trading, including scalping or recovery grid. Please see comments for further details.

Cesar Joao Vicente Da Fonseca
191
Cesar Joao Vicente Da Fonseca 2024.12.30 11:01 
 

I purchased the version of Trade Manager DashPlus, I would like to compliment the quality of your work. It is very accurate and very interesting and reliable.

I recommend the purchase and it has great price-quality advantages.

Henry Lyubomir Wallace
4472
Antwort vom Entwickler Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 12:52
Thank you so much for your kind review. We are pleased you like the tool and will continue to improve it over time !
Noe Combes Bardoll
7850
Noe Combes Bardoll 2024.11.26 13:29 
 

I have used several trade managers but DashPlus is by far the best. It has all the features you could need, trailing stops, trade lines, alerts, news events. Plus being able to view the average price of your positions and recover them with them is genius! I can't recommend this tool enough

Henry Lyubomir Wallace
4472
Antwort vom Entwickler Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 13:42
Very pleased your experience was so positive!
