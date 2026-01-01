Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) ist ein Trading-Hilfsskript, mit dem Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für offene Positionen und Pending Orders mit nur einem Klick schnell anpassen können.

Das Skript unterstützt zwei Arbeitsmodi:

Pips-Modus (Pips Mode): TP und SL werden anhand eines festen Pip-Abstands vom Eröffnungspreis der Order gesetzt.

Preis-Modus (Price Mode): TP und SL werden direkt auf ein bestimmtes Preisniveau gesetzt.

Sie können auswählen, welche Orders geändert werden sollen: alle Orders, nur aktive Positionen oder nur Pending Orders.

Nach der Ausführung zeigt das Skript eine klare einzeilige Benachrichtigung mit der Anzahl der geänderten Orders, dem gewählten Modus sowie den angewendeten TP- und/oder SL-Werten an.

Sind die Eingaben ungültig oder können keine Orders geändert werden, wird die Meldung „No action taken“ angezeigt.

Verwendung

Öffnen Sie das Chart des Symbols, das Sie verwalten möchten. Stellen Sie sicher, dass es aktive Positionen und/oder Pending Orders auf diesem Symbol gibt. Ziehen Sie das Skript Move TP & SL (MT5) auf das Chart oder doppelklicken Sie es im Navigator. Stellen Sie die Eingabeparameter (Target, Mode, TP, SL) ein. Klicken Sie auf OK, und das Skript wird sofort ausgeführt.

Wichtige Hinweise

Dieses Skript eröffnet oder schließt keine Trades.

Es ändert ausschließlich Take Profit und/oder Stop Loss.

Das Skript funktioniert nur für das Symbol des Charts, auf dem es ausgeführt wird.

Es handelt sich um ein einmalig ausführbares Skript und muss erneut gestartet werden, um TP oder SL wieder zu ändern.

Beispiel-Benachrichtigung

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input