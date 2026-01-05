Telegram SDK MT4
- The Hung Ngo
Wichtig: Dieses Produkt ist eine Bibliothek für Entwickler. Es ist nur für Benutzer geeignet, die MQL4-Code schreiben/verändern und eine kompilierte Bibliothek in ihren eigenen EA/Skript integrieren können. Es handelt sich nicht um einen "Drag & Run"-Melder.
Telegram SDK hilft Ihnen, Telegram-Nachrichten und Fotos von MetaTrader 4 aus auf einfache und zuverlässige Weise zu versenden. Verwenden Sie es, wenn Sie Telegram-Benachrichtigungen innerhalb Ihrer eigenen Automatisierungs-Tools wünschen.
Die wichtigsten Funktionen
- Senden Sie Telegram-Textnachrichten (optionale HTML/Markdown-Formatierung).
- Senden von Fotos aus einer lokalen Datei innerhalb des Terminals.
- Thread-ähnlicher Workflow (gruppieren Sie zusammenhängende Aktualisierungen in einer Telegram-Konversation) mit einer einfachen Taste.
- Timeout- und Retry-Unterstützung sowie Informationen über den letzten Fehler bzw. die letzte Antwort zur Fehlersuche.
- Keine DLL erforderlich.
Anforderungen
- Telegram Bot Token und Ziel Chat ID (oder Channel ID).
- WebRequest muss in MetaTrader 4 aktiviert und für Telegram API-Anfragen zugelassen sein.
Dokumentation
Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung wird im MQL5 Blog veröffentlicht (MT4/MT5 shared guide):
Telegram SDK (MT4/MT5) - Anleitung für Entwickler (Nachrichten senden + Fotos + Threading)
Anmerkungen
- Dies ist ein kompiliertes Bibliotheksprodukt, das für die Integration bestimmt ist.
- Es ist keine Handelsstrategie enthalten und es wird kein Gewinn versprochen.
- Wenn Sie mit der Programmierung nicht vertraut sind, kaufen Sie dieses Produkt bitte nicht.